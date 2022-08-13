Vì sao Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022 vẫn có vương miện hoa hậu chung cuộc?

Bên cạnh đó, dân tình còn đặc biệt chú ý đến Nam Em sau khi cô không lọt vào top 5 chung cuộc. Mặc dù được người hâm mộ, giới truyền thông dự đoán sẽ "làm nên chuyện" tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022 nhưng Nam Em đã dừng chân tại Top 10 của đấu trường sắc đẹp danh giá này.

Tối 12/8, đêm chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2022 ( Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 ) khép lại đã chính thức khép lại. Chủ nhân của chiếc vương miện cao quý đã thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Bảo Ngọc, Phương Nhi.

Trải lòng về hành trình thi Hoa hậu, Nam Em chia sẻ rằng giải thưởng lớn nhất mà bản thân đang có chính là niềm tin yêu, sự ủng hộ của những người luôn đồng hành cùng cô trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Đối với Nam Em, người hâm mộ chính là chiếc vương miện quý giá nhất mà cô từng đạt được.

Nam Em nói trong nghẹn ngào, xúc động rằng cô không cần một chiếc vương miện nào hết bởi "mọi người chính là vương miện của em". Những lời chia sẻ ngọt ngào tựa "mật ngọt" này đã khiến người hâm mộ của người đẹp Tiền Giang đứng xung quanh không khỏi cảm thán vì quá đỗi xúc động.

Nhiều khán giả vây kín Nam Em sau khi cuộc thi Miss World Vietnam 2022.

Chưa dừng lại ở đó, mặc dù Nam Em không đạt được thứ hạng cao nhất nhưng cô lại được khán giả vây kín và tặng nhiều phần quà, hoa tươi,... Trong đó, đáng chú ý nhất là chiếc vương miện "siêu to khổng lồ" vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, nhiều netizen nhận ra rằng chiếc vương miện mà người hâm mộ tặng cho người đẹp Tiền Giang giống hệt như vương miện mà Thùy Tiên đang đội.

Cận cảnh chiếc vương miện được fan tặng của Nam Em.

Vương miện fan tặng Nam Em giống hệt với vương miện Thùy Tiên đang giữ.

Sự việc Nam Em đội vương miện lại gây nên nhiều tranh cãi. Bởi trong khi đó, đương kim Miss Grand International là Hoa hậu Thùy Tiên cũng đang có mặt trong đêm chung kết này. Dân tình cho rằng hành động của fan Nam Em khá kém tinh tế.

Tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Nam Em trượt Top 5 của sau phần trình diễn trang phục dạ hội và giành được hai giải phụ là "Thí sinh được yêu thích nhất" và "Người đẹp truyền thông". Ai nấy đều tiếc nuối khi cô không gặt hái được thành tích tốt nhất. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ cũng cho rằng thành tích đối với người đẹp Tiền Giang là vô cùng hợp lý.

Trước cuộc thi Miss World Vietnam 2022, người đẹp cũng là thí sinh đạt được nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi sắc đẹp trước đó như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 8 cuộc thi Hoa hậu trái đất 2016.