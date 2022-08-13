Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022, lỗi do makeup?

Hậu trường 13/08/2022 05:30

Trang điểm không phù hợp khiến Nam Em trông già dặn, kém sắc tại chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Tối ngày 12/8, tại Quy Nhơn, Bình Định đã diễn ra chung kết Miss World Vietnam 2022- Hoa hậu Thế giới Việt Nam cùng với sự tham gia của 37 thí sinh chung cuộc. Bên cạnh sức hút của cuộc thi, thí sinh 008 Nguyễn Thị Lệ Nam Em cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả trong cuộc thi này.

Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022, lỗi do makeup? - Ảnh 1
Nguyễn Thị Lệ Nam Em trong phần thi dạ hội - Ảnh: Internet

Nhờ thắng giải Người đẹp Truyền thông, Nam Em lọt top 20 chung cuộc. Sau đó, cô có tên trong top 10 "Người đẹp bản lĩnh" và top 5 "Thí sinh tài năng" của cuộc thi. Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp Tiền Giang không được may mắn khi trượt top 5 ứng xử.

 

Đáng chú ý, trong đêm chung kết, Nam Em khiến nhiều người hâm mộ "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" cùng với sự tiếc nuối khi xuất hiện với ngoại hình có phần khác lạ. Layout trang điểm của Nam Em được khán giả nhận xét là không phù hợp, khiến cô già dặn, kém sắc đi nhiều, không nổi bật trên sân khấu.Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022, lỗi do makeup? - Ảnh 2

Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022, lỗi do makeup? - Ảnh 3

Nam Em trượt top 5 Miss World Vietnam 2022, lỗi do makeup? - Ảnh 4
Layout trang điểm khiến Nam Em già đi và kém sắc hơn bình thường - Ảnh: Intetnet

Nam Em được cho là tên tuổi gây chú ý cho Hoa hậu Thế giới 2022, việc người đẹp không có tên trong Top 5 chung cuộc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng kết quả top 10 chung cuộc hợp lý với Nam Em, số khác bày tỏ sự tiếc nuối khi người đẹp không thể tiến sâu hơn tại đấu trường sắc đẹp này.

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"Nam Em là một cô gái sống cảm xúc, có tài năng, hết mình với công việc và đó là điều mà cô ấy luôn được mọi người yêu mến", Bạch Công Khanh chia sẻ.

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Từ khóa:   Hoa Hậu Nam Em Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World 2022

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