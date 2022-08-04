Nam Em được khen hết lời vì trả lời trôi chảy tại phần thi thuộc Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Hậu trường 04/08/2022 21:09

Trong phần thi Người Đẹp Bản Lĩnh thuộc khuôn khổ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Nam Em đã có phần ứng xử được đánh giá khá cao.

Vòng chung kết Người Đẹp Bản Lĩnh thuộc khuôn khổ của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 mới đây đã được tổ chức. Phần thi này nhằm mục đích chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất cùng nhau bước vào vòng đối đầu và mục tiêu cuối cùng là lựa chọn người xứng đáng nhất để đạt được danh hiệu này.

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Nam Em và Bảo Ngọc cùng nhau bắt cặp trong phần thi biện luận - Ảnh: Internet

Trong 10 người đẹp tiếp tục tranh tài, Nam Em cũng được xướng tên. Theo đó, cô được bắt cặp với thí sinh khác là Bảo Ngọc, cả hai sẽ cùng nhau biện luận về một chủ đề đó là "quản lý cảm xúc".

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Nam Em trôi chảy trả lời phần thi ứng xử - Ảnh: Internet

Trong phần thi của mình, Nam Em đã gây ấn tượng mạnh khi phát ngôn rất trơn tru và xúc tích: "Tôi đã từng là một người không biết quản lý cảm xúc của mình, tôi đã để cảm xúc chen vào cuộc sống của mình khá nhiều thậm chí nó còn làm ảnh hưởng đến cả sử khỏe của tôi. Tôi hy vọng rằng phụ nữ ở ngoài kia hãy biết cách kiểm soát những cảm xúc tiêu, những con "quái thú trầm cảm" bên trong.

Bởi vì chính chúng ta là người tạo ra tương lai của bản thân. Mọi người ơi, hãy làm cho cuộc sống trở nên bận rộn hơn để chúng ta không phụ thuộc và bị cảm xúc khống chế mình".

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Trưởng BTC - bà Phạm Kim Dung đã dành nhiều lời khen cho Nam Em - Ảnh: Internet

Sau khi nghe xong phần thi của Nam Em và Bảo Ngọc, Trưởng BTC - bà Phạm Kim Dung đã dành nhiều lời khen cho cặp thí sinh này. Bà cho rằng, người đẹp Tiền Giang đã trả lời rất hay, câu tư được chắt lọc cẩn thận và phần thuyết trình cũng vô cùng thu hút người nghe.

Phát ngôn được đại gia bao nuôi của Nam Em bị đào lại, dân mạng phản ứng gay gắt

Phát ngôn được đại gia bao nuôi của Nam Em bị đào lại, dân mạng phản ứng gay gắt

Việc đổi chác tình - tiền của chân dài và đại gia vốn là chủ đề nhạy cảm, nhiều người đẹp ngại đề cập. Tuy nhiên, Nam Em lại khác, cô thẳng thắn đối diện và thừa nhận việc được đại gia bao nuôi.

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Từ khóa:   Nam Em Miss World Vietnam Hoa hậu Thế giới Việt Nam

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