Đang trong phần thi Người đẹp thể thao Nam Em bất ngờ 'ngất xỉu'

Việc Hoa khôi Nam Em "ngất xỉu" khiến cô không thể lọt top Người đẹp thể thao - Miss World Vietnam 2022?

Hành trình Miss World - Hoa hậu Thế giới 2022 đã đi đến những chặng cuối. Vào sáng ngày 23/7, tại Thành phố biển Quy Nhơn đã diễn ra phần thi Người đẹp Thể thao, với tiêu chí hướng đến vẻ đẹp khoẻ khoắn năng động của các thí sinh.

38 thí sinh trong phần thi Người đẹp thể thao - Miss World Vietnam 2022 - Ảnh: Internet

38 thí sinh phải thể hiện cho ban giám khảo thấy bản thân có sức khoẻ và thể lực tốt, sự dẻo dai qua các hoạt động thể thao như: Chạy cự ly ngắn, squat, plank trong phần thi quan trọng này.

Các thí sinh phải cho thấy bản thân có sức khoẻ và thể lực tốt, sự dẻo dai qua các hoạt động thể thao - Ảnh: Internet

Người đẹp Nam Em lại tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông vì thể lực yếu. Trong thử thách plank Cô nàng 9x hoàn toàn "gục ngã" khiến mọi người lo lắng

Nam Em ngất xỉu trong thử thách plank - Ảnh: Internet

Dù Nam Em vẫn chưa có đủ sức khoẻ để chinh phục danh hiệu Người đẹp thể thao nhưng với những hình ảnh đáng yêu khi thực hiện thử thách Nam Em vẫn được netizen trêu rằng cô là "Miss hài hước".

Dù không thể lọt top Người đẹp thế thao, Nam Em vẫn được netizen trêu là "Miss hài hước" bời những hình ảnh đáng yêu của cô - Ảnh: Internet

Sau khi chia ra thành nhiều nhóm thi đấu với nhau qua từng phần thi nhỏ, BTC Miss World Vietnam đã chọn ra Top 9 Người đẹp thể thao với những cái tên nổi bật: Võ Thị Thương, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Dương Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Lê Hoàng An, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Nguyễn Phương Nhi, Nguyễn Thuỳ Linh, Lương Thành Minh Châu.

Nam Em trải lòng về giai đoạn trầm cảm nặng, nghĩ rằng trên Trái Đất không ai hiểu mình Cặp chị em nổi tiếng Nam Anh - Nam Em mới đây đã có cơ hội chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất sau cú sốc tinh thần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-trong-phan-thi-nguoi-dep-the-thao-nam-em-bat-ngo-ngat-xiu-485405.html