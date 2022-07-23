Nam Em trải lòng về giai đoạn trầm cảm nặng, nghĩ rằng trên Trái Đất không ai hiểu mình

Hậu trường 23/07/2022 13:40

Cặp chị em nổi tiếng Nam Anh - Nam Em mới đây đã có cơ hội chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất sau cú sốc tinh thần.

Trong số mới nhất của chương trình Lại Đây Lai Rai, cặp chị em nổi tiếng Nam Anh - Nam Em đã xuất hiện với vai trò là khách mời. Tại đây, cả hai đã có những chia sẻ từ hài hước đến sâu lắng về những gì bản thân đã trải qua trong những năm gần đây.

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Nam Anh - Nam Em tại chương trình Lại Đây Lai Rai - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của Nam Anh và Nam Em đã khiến cho host Trịnh Thăng Bình phải bố rối vì nguồn năng lượng mà cặp đôi mang lại là quá lớn. Nam ca sĩ cho biết, anh phải mất một lúc để quen với sự vô tư của hai chị em này.

Tại chương trình lần này, Nam Anh và Nam Em đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống cá nhân cũng như quá trình phát triển sự nghiệp của cả hai. Đây cũng được xem là chủ đề khiến khán giả quan tâm nhất khi cả hai chị em đều đã gia nhập làng giải trí khá lâu và mắc trầm cảm vì các biến cố đã qua.

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Nam Anh và Nam Em đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống cá nhân cũng như quá trình phát triển sự nghiệp của cả hai - Ảnh: Internet

Nam Em cho hay hiện cô đã có những suy nghĩ tích cực hơn sau khi trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Sau cú sốc tinh thần, người đẹp Tiền Giang đã biết cách tự tạo niềm vui cho bản thân mỗi khi cảm thấy chơi vơi trong cuộc sống.

“Ngày xưa khi em bị trầm cảm, em nghĩ tất cả mọi người trên Trái đất này không phải là người tốt vì không ai quan tâm và hiểu em hết. Bởi vì em là người tốt nên em mới bị trầm cảm. Đó là suy nghĩ của người trầm cảm và người trầm cảm rất cần một người ở trong thế giới của họ để biết họ cần gì.

Người ta có một câu nói rất hay là đỉnh cao của bi kịch là hài kịch. Mọi người thấy em cười nói vui vẻ và thôi chứ chính bản thân em cũng đang tự nâng cảm xúc em lên để em không bị rớt xuống." - Nam Em bộc bạch.

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Nam Em kể về giai đoạn trầm cảm nặng của mình - Ảnh: Internet

Giống với em gái mình, Nam Anh cũng từng trải qua căn bệnh trầm cảm khi bị chỉ trích quá nhiều. Việc bị nhiều người nói là "không bình thường" đã khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều và làm tinh thần hoàn mang nhiều.

"Đêm về phải trằn trọc suy nghĩ tại vì mình không biết những điều không bình thường của mình là gì bởi những gì tụi em làm xuất phát là từ cái vui bên trong. Nhiều khi vì vậy mà em trầm cảm. Đôi khi em bước ra cuộc sống em cảm thấy em không dám sống luôn vì sợ khi mình làm bất cứ một cái chuyện gì thì cũng sẽ bị phán xét." - Nam Anh chia sẻ.

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