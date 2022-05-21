Nam Em bất ngờ bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ vì lý do đặc biệt này

Hậu trường 21/05/2022 19:31

Trong đêm nhạc mới đây, Nam Em bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ trên sân khấu đã khiến cư dân mạng không khỏi bồi hồi.

Thời gian qua, Nam Em trở lại với vai trò hoàn toàn mới so với danh xưng người đẹp và được đông đảo khán giả đón nhận, đó là ca sĩ. Cụ thể, cô nàng liên tiếp xuất hiện trước công chúng với loạt sân khấu live ở phòng trà và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. 

Mới đây, người hâm mộ đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh Nam Em bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ trên sân khấu. Xuất hiện tại đêm nhạc mini ấm cúng, cô nàng giản dị với áo sơ mi trăng và quần jean, tóc được cột gọn gàng. Đồng thờ, cô mang đến nhiều ca khúc quen thuộc có, mới lạ có để phục vụ cho khán giả.

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Nam Em bật khóc khi mẹ lên sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý hơn, trong số những khán giả hôm ấy còn có mẹ của người đẹp. Sau khi mời mẹ của mình lên sân khấu, cô đã không kiềm nén được cảm xúc và cứ thế ôm chầm lấy mẹ bật khóc nức nở mặc dù cô rất bình tĩnh và hát bình thường trước đó. 

Chia sẻ về lý do bật khóc khi thấy mẹ, Nam Em không ngần ngại bộc bạch mình đã không được gặp mẹ trong khoảng thời gian dài vì một số lí do. Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào chia sẻ: "Cho em gửi một lời cảm ơn đến mọi người. Tại vì em còn được hát, em còn được sống, em còn được quay lại. Em cứ tưởng cuộc đời em nó kết thúc rồi. Nhưng mà bây giờ em đã được là chính mình. Em cảm ơn rất nhiều ạ".

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Dạo gần đây cô đi hát khá thường xuyên - Ảnh: FBNV

Dù rất thường xuyên đi hát ở một số sự kiện cũng như phòng trà, nhưng Nam Em từng cho biết không muốn được gọi là ca sĩ. Trước đó, Nam Em còn khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi tham gia chinh chiến tại Miss World Việt Nam. 

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