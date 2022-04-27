Sau những drama ập đến về sự cố sức khỏe phải dừng lại ở cuộc thi người đẹp du lịch, Nam Em đã dòng trạng thái giải bày cảm xúc hiện tại của mình trên Facebook cá nhân của mình.

Điều đáng chú ý, ở phần bình luận, siêu mẫu Minh Tú chỉ nói 4 từ “Cháy cùng chị không?” đã kéo nhiều hy vọng cho người đẹp gốc Tiền Giang vào vòng chung khảo 23/4 của Miss World Vietnam 2022.

Ngay cả nhà báo Ngô Bá Lục - người theo dõi và tham dự nhiều hoạt động quan trọng của MWV 2022 cũng phải lên tiếng ủng hộ Minh Tú thổi bùng "sức nóng" của Nam Em trở lại.

Ảnh: FBNV

Không phải tự dưng netizen reo hò về sự ngỏ lời này của Minh Tú, bởi trong giới hoa hậu, Minh Tú được mệnh danh là cô giáo "mát tay" với những thành tích đăng quang "khủng" của học trò mình tại đấu trường trong nước và cả quốc tế. Điển hình, học trò nổi bật nhất của Minh Tú chính là Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 Thuỳ Tiên, sự "máu lửa" của Thuỳ Tiên tại Miss Grand International được Minh Tú truyền nhiệt trong những ngày đào tạo.

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ thứ 2 là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 - Phùng Trương Trân Đài được mentor Minh Tú dẫn dắt trong cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ, với kinh nghiệm dày dặn và năng lượng "quẩy bung nóc" tại các đấu trường quốc tế, Minh Tú đưa Trân Đài chạm đến ngôi vị cao nhất của Miss International Queen Vietnam dễ như "trở bàn tay". Sắp tới, Hoa hậu Trân Đài sẽ chinh chiến tại quốc tế, Minh Tú sẽ vẫn là người vai kề vai với nàng hậu để tiếp tục lập thành tích cao tại Hoa Hậu Chuyển Giới Quốc Tế 2022.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu Minh Tú sẽ thật sự dẫn dắt Nam Em bùng cháy tại chung kết của Miss World Vietnam 2022, chúng ta sẽ được nhìn thấy Nam Em "thay máu" về mọi mặt trên sân khấu. Hiện tại, Nam Em đã có tất cả, chỉ thiếu mỗi "lửa", khi có được sự hướng dẫn và đào tạo của Minh Tú chắc chắn Nam Em sẽ đạt thành tích không thấp tại cuộc tranh tài này.

Ảnh: FBNV

Cộng đồng mạng mong chờ thông tin chính thức từ cả 2. Nếu đó là sự thật, hy vọng Minh Tú sẽ giúp Nam Em có được thành tích tốt tại Miss World VietNam 2022.