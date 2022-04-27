Minh Tú muốn 'cháy' cùng Nam Em tại Miss World Vietnam 2022? Netizen 'mừng rỡ' Minh Tú sắp cho ra lò một học trò 'máu lửa'

Hậu trường 27/04/2022 14:04

Cộng đồng mạng vừa rộ thông tin Minh Tú sẽ dẫn dắt Nam Em tại Miss World Vietnam, thực hư thế nào?

Sau những drama ập đến về sự cố sức khỏe phải dừng lại ở cuộc thi người đẹp du lịch, Nam Em đã dòng trạng thái giải bày cảm xúc hiện tại của mình trên Facebook cá nhân của mình.

Minh Tú muốn 'cháy' cùng Nam Em tại Miss World Vietnam 2022? Netizen 'mừng rỡ' Minh Tú sắp cho ra lò một học trò 'máu lửa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Điều đáng chú ý, ở phần bình luận, siêu mẫu Minh Tú chỉ nói 4 từ “Cháy cùng chị không?” đã kéo nhiều hy vọng cho người đẹp gốc Tiền Giang vào vòng chung khảo 23/4 của Miss World Vietnam 2022.

Minh Tú muốn 'cháy' cùng Nam Em tại Miss World Vietnam 2022? Netizen 'mừng rỡ' Minh Tú sắp cho ra lò một học trò 'máu lửa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngay cả nhà báo Ngô Bá Lục - người theo dõi và tham dự nhiều hoạt động quan trọng của MWV 2022 cũng phải lên tiếng ủng hộ Minh Tú thổi bùng "sức nóng" của Nam Em trở lại.

Minh Tú muốn 'cháy' cùng Nam Em tại Miss World Vietnam 2022? Netizen 'mừng rỡ' Minh Tú sắp cho ra lò một học trò 'máu lửa' - Ảnh 3
Ảnh: FBNV

 

Không phải tự dưng netizen reo hò về sự ngỏ lời này của Minh Tú, bởi trong giới hoa hậu, Minh Tú được mệnh danh là cô giáo "mát tay" với những thành tích đăng quang "khủng" của học trò mình tại đấu trường trong nước và cả quốc tế. Điển hình, học trò nổi bật nhất của Minh Tú chính là Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 Thuỳ Tiên, sự "máu lửa" của Thuỳ Tiên tại Miss Grand International được Minh Tú truyền nhiệt trong những ngày đào tạo.

Minh Tú muốn 'cháy' cùng Nam Em tại Miss World Vietnam 2022? Netizen 'mừng rỡ' Minh Tú sắp cho ra lò một học trò 'máu lửa' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Ví dụ thứ 2 là Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 - Phùng Trương Trân Đài được mentor Minh Tú dẫn dắt trong cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ, với kinh nghiệm dày dặn và năng lượng "quẩy bung nóc" tại các đấu trường quốc tế, Minh Tú đưa Trân Đài chạm đến ngôi vị cao nhất của Miss International Queen Vietnam dễ như "trở bàn tay". Sắp tới, Hoa hậu Trân Đài sẽ chinh chiến tại quốc tế, Minh Tú sẽ vẫn là người vai kề vai với nàng hậu để tiếp tục lập thành tích cao tại Hoa Hậu Chuyển Giới Quốc Tế 2022.

Minh Tú muốn 'cháy' cùng Nam Em tại Miss World Vietnam 2022? Netizen 'mừng rỡ' Minh Tú sắp cho ra lò một học trò 'máu lửa' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu Minh Tú sẽ thật sự dẫn dắt Nam Em bùng cháy tại chung kết của Miss World Vietnam 2022, chúng ta sẽ được nhìn thấy Nam Em "thay máu" về mọi mặt trên sân khấu. Hiện tại, Nam Em đã có tất cả, chỉ thiếu mỗi "lửa", khi có được sự hướng dẫn và đào tạo của Minh Tú chắc chắn Nam Em sẽ đạt thành tích không thấp tại cuộc tranh tài này.

Minh Tú muốn 'cháy' cùng Nam Em tại Miss World Vietnam 2022? Netizen 'mừng rỡ' Minh Tú sắp cho ra lò một học trò 'máu lửa' - Ảnh 6
Ảnh: FBNV

 Cộng đồng mạng mong chờ thông tin chính thức từ cả 2. Nếu đó là sự thật, hy vọng Minh Tú sẽ giúp Nam Em có được thành tích tốt tại Miss World VietNam 2022.

 

 

Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em?

Dù đã 'yên bề gia thất' nhưng Trường Giang vẫn bị 'gán tên' vào ồn ào của Nam Em?

Ban tổ chức Miss World Vietnam 2022 quyết định cho Nam Em dừng quyền thi đấu vì một lý do, điều này khiến nhiều người tiếc nuối. Đáng chú ý hơn khi nam danh hài Trường Giang lại bất ngờ bị réo tên, thậm chí trở thành chủ đề bàn tán khi người đẹp Tiền Giang dừng chân ở đấu trường sắc đẹp lần này.

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Từ khóa:   nam em minh tú vbiz

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