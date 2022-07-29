Phát ngôn được đại gia bao nuôi của Nam Em bị đào lại, dân mạng phản ứng gay gắt

Hậu trường 29/07/2022 20:05

Việc đổi chác tình - tiền của chân dài và đại gia vốn là chủ đề nhạy cảm, nhiều người đẹp ngại đề cập. Tuy nhiên, Nam Em lại khác, cô thẳng thắn đối diện và thừa nhận việc được đại gia bao nuôi.

Mới đây, một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ chia sẻ lại phát ngôn của Nam Em về chuyện đại gia bỏ tiền bao nuôi: "Tôi được đại gia cho tiền, họ giúp đỡ không vụ lợi, không đòi hỏi đổi chác tình - tiền gì cả, với cả đại gia rồi số tiền đó chẳng đáng là gì cả". 

Phát ngôn được đại gia bao nuôi của Nam Em bị đào lại, dân mạng phản ứng gay gắt - Ảnh 1
Phát ngôn của Nam Em bất ngờ hot trở lại. Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trong một bài phỏng vấn, Nam Em từng tiết lộ nhiều lần được đại gia cho tiền mà không cần bất cứ điều kiện gì. Phát ngôn này lập tức gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Đa số đều tỏ ra khó tin trước phát ngôn của nàng hoa khôi sinh năm 1996. Một số bình luận của netizens: "Đại gia mà nghe như bụt vậy"; "Rồi một ngày cũng tự nguyện cho họ cái họ muốn thôi"; "Có đại gia cho tiền rồi thì xin chị nghỉ đi hát kiếm tiền đi. Mồm bảo ko phải ca sĩ nhưng suốt ngày làm những việc chỉ có ca sĩ mới làm để kiếm tiền"; "Nghe đại gia mà tưởng đâu là mạnh thường quân"...

Phát ngôn được đại gia bao nuôi của Nam Em bị đào lại, dân mạng phản ứng gay gắt - Ảnh 2
Dân mạng tranh cãi trái chiều sau phát ngôn của Nam Em. Ảnh: Chụp màn hình

Bước vào showbiz khi vừa mới 19 tuổi với cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, sau này Nam Em đã xuất sắc lọt Top 8 Hoa hậu Trái đất vào năm 2016. Tên tuổi của cô cũng từng gắn với những scandal tình cảm ồn ào. 

Một thời, vì những scandal liên tiếp với Trường Giang và MC Quốc Bảo mà cô nhận về không ít "gạch đá", từng bị cho là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của người khác. Nam Em khi đó từng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ đã phải phiền lo vì những thông tin về mình. Cô cũng nhanh chóng phát ngôn muốn khép lại mọi chuyện ồn ào để không tổn thương những người trong cuộc.

Phát ngôn được đại gia bao nuôi của Nam Em bị đào lại, dân mạng phản ứng gay gắt - Ảnh 3
Tài năng của Nam Em cũng đồng thời đi liền với tai tiếng. Ảnh: Internet

Có thể nói, Nam Em là một trong những người đẹp không ngại đề cập đến việc được đại gia nuôi hay fan tặng tiền. Trong một lần, khi được hỏi khoảng thời gian rút khỏi showbiz để chữa bệnh có bị áp lực kinh tế không, Nam Em từng nói thẳng về việc được fan chu cấp: "Tôi được fan nuôi mà. Nếu tôi hết tiền là fan chuyển khoản cho, có người hai ba triệu, có người 50-60 triệu. Bên nước ngoài, fan tôi chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền. Người ta hiểu nên cứ chuyển khoản và nhắn rằng: 'Nam Em chỉ cần thành công là mọi người vui rồi'. Số tiền lớn nhất tôi từng nhận được từ fan là 200 triệu. Tôi thấy vui vì không phải ai cũng nhận được lộc của Tổ vậy đâu. Tôi xem đó là lộc của Tổ nên khi cầm tiền fan cho, tôi dùng tiết kiệm và đúng cách, vì tôi rất trân trọng".

Chia sẻ thêm về thu nhập của bản thân ngoài hoạt động nghệ thuật, Nam Em cho biết: "Tôi có một công ty làm quảng cáo, làm thêm về bất động sản… Nói chung nếu tự kiếm tiền thì tôi vẫn đủ ăn đủ mặc chứ không thiếu. Còn tiền fan cho tôi sẽ đầu tư vào sản phẩm, hình ảnh chứ không bỏ túi riêng để mua cái này, cái kia. Tại vì đối với tôi cái đó nó quý". 

Chia sẻ những điều này trước truyền thông, nhiều người tự hỏi: phải chẳng Nam Em ngây thơ như bản chất hay lối sống thực dụng đã khiến người đẹp coi chuyện này là bình thường. Dù được yêu mến nhờ tài năng và nhan sắc, nhưng chia sẻ này của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 không nhận được sự đồng tình.

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Từ khóa:   Nam Em Nguyễn Lệ Nam Em Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long

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