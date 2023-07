Vợ chồng Lý Hải phản pháo khi bị dè bỉu 'con giàu mà mẹ 96 tuổi mới lần đầu đi du lịch'

Để chuẩn bị cho chuyến du lịch đặc biệt này, Lý Hải - Minh Hà cùng nhiều thành viên trong gia đình phải bàn bạc rất kỹ do mẹ nam diễn viên đã tuổi cao, vì thế nên chuyện vượt quãng đường hàng trăm cây số cũng khó khăn hơn nhiều.

Gia đình Lý Hải lên kế hoạch kỹ lưỡng để đưa mẹ 96 tuổi đi du lịch xa. Ảnh: FBNV

Có thể thấy nam diễn viên rất yêu thương và gắn bó với mẹ, và sau tất cả, Lý Hải cũng đã thực hiện được một chuyến du lịch cùng mẹ, một cột mốc đáng nhớ.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen. Đa số dân mạng đều dành những lời khen, lời nhắn nhủ đến tình cảm mà nam diễn viên dành cho mẹ.

Tuy nhiên, có người cho rằng Lý Hải - Minh Hà giàu có nức tiếng nhưng đây mới là lần đầu tiên đưa mẹ đi biển. "Trời ơi! Con nổi tiếng từ lâu rồi mà bây giờ mới đưa mẹ đi biển. Thế mà cứ khoe hoài là sao nhỉ?" - một cư dân mạng bình luận.

Dân mạng thắc mắc, khi một người có điều kiện như vợ chồng Lý Hải mà nay mới đưa mẹ đi du lịch. Ảnh: FBNV

Đáp lại lời nhận xét này của cộng đồng mạng, Lý Hải Minh Hà cũng trả lời vào thẳng vấn đề.

Theo đó, trong bài đăng đầu tiên, Lý Hải Minh Hà đã cho biết lý do: "Ngày xưa khi má còn trẻ gia đình không có điều kiện nên má đâu bao giờ được đi du lịch. Sau này, con cái lớn thì tuổi của má cũng cao và má bị say xe nên không dám đi xa.

Chuyến này cả nhà đã bàn rất kỹ và cuối cùng đã đưa được má đi mấy trăm cây số. Vừa tới nơi là đúng lúc má mở mắt dậy, má cười tươi, nhìn cảnh bên ngoài má hỏi: 'Ủa đây là trong tivi hả'. Và đây là mùa hè đầu tiên mà cả nhà sum vầy với nhau ở một nơi không phải làm miền Tây".

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng bình luận thêm: "Tới tận bây giờ phải quyết tâm và chuẩn bị kỹ lắm mới đưa bà đi được. Đi chơi là phải đảm bảo được tới nơi bà phải khoẻ mạnh và vui vẻ nữa bạn. Nếu bạn có người nhà bị say xe nặng bạn sẽ hiểu, những người bị say xe rất sợ đi xa, thâm chí mới chuẩn bị chưa lên xe đã họ đã bắt đầu say và ói rồi".

Lý Hải lên tiếng khi bị dè bỉu: giàu nhưng nay mới đưa mẹ đi du lịch. Ảnh: Chụp màn hình

Trước câu trả lời thấu tình đạt lý của Lý Hải dành cho dân mạng trên, nhiều người cũng tỏ ra đồng cảm với vợ chồng anh. Không ít người cho rằng, khi bản thân đã thành đạt nhưng ba mẹ đã già yếu và không thể thực hiện ước mơ đưa đấng sinh thành đi du lịch.

Việc vợ chồng Lý Hải đưa mẹ già đi chơi xa là điều khá mạo hiểm cho sức khỏe của bà, tuy nhiên chắc chắn cả hai đã tính toán trước những biện pháp an toàn. Đây là dịp để họ báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ.