Vợ Lý Hải mang bầu lần 5, quyết xây dựng gia đình đông con nhất showbiz Việt?

Trước những suy đoán từ cộng đồng mạng, Minh Hà đã nhanh chóng phản hồi.

Mới đây, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà có chuyến nghỉ dưỡng tại một khách sạn ven biển. Những hình ảnh từ chuyến đi cũng nhanh chóng được họ cập nhật trên mạng xã hội. Một lần nữa, hạnh phúc lứa đôi của hai vợ chồng nhận được nhiều lời ca tụng. Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà trong chuyến đi nghỉ dưỡng mới nhất. Ảnh: FBNV Bên cạnh những tấm tắc ngợi khen về một biểu tượng gia đình hạnh phúc trong showbiz, nhiều khán giả tinh ý nhận ra rằng vòng 2 của Minh Hà có sự thay đổi. Trong bộ đầm suông màu tím, bụng bà xã Lý Hải hơi nhô cao. Ở mọi góc chụp, Minh Hà đều để lộ vòng 2 kém thon gọn hơn thường ngày. Chính vì điều này, không ít cư dân mạng đồn đoán có thể vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đang có thành viên nhí thứ 5.

Vòng hai của bà xã Lý Hải hơi nhô cao, dân mạng nghi ngờ cô đang mang thai. Ảnh: FBNV Không để netizen đồn đoán lâu, Minh Hà ngay lập tức lên tiếng nói rõ sự tình. Bà mẹ 4 con phủ nhận việc mang thai, chỉ là chiếc váy thùng thình vô tình làm vòng hai của cô trông to hơn. "Làm cho cái đầm mặc đi biển cho thoải mái, mà cứ mỗi lần mặc kiểu này là hay bị nghi có bầu, khổ ghê", Minh Hà hài hước. Minh Hà phản hồi trước nghi vấn đang mang bầu lần 5. Ảnh: FBNV Mặc dù vậy, người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, "cặp đôi vàng" showbiz sẽ sinh thêm con để thiết lập "kỷ lục" gia đình đông em bé nhất Vbiz.

Vợ chồng Lý Hải cùng 4 người con. Ảnh: FBNV Lý Hải và Minh Hà kết hôn vào tháng 11/2010. Sau 1 thập kỷ bên nhau, cả hai vẫn duy trì tình yêu đẹp và nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng. 4 nhóc tỳ lần lượt ra đời càng khiến cuộc sống hôn nhân của họ thêm phần viên mãn. Họ được xem là một trong những gia đình đông con nhất làng giải trí. Chia sẻ về điều này, cặp đôi cho rằng có con là chuyện vui và hai vợ chồng cũng thích ngôi nhà tràn ngập tiếng trẻ thơ. Cũng từ sau khi hạ sinh con trai thứ 4 vào năm 2016, Minh Hà nhiều lần đối diện với tin đồn tiếp tục mang thai. Song cặp đôi đều cho biết chưa có ý định có con thứ 5. Hiện tại, Lý Hải thành công trong một vai trò mới - đạo diễn, nhà sản xuất phim. Dù tay ngang lấn sân, nhưng được đánh giá cao và công nhận tài năng ở bộ môn nghệ thuật thứ 7. Vợ chồng nam ca sĩ cũng được biết đến là đại gia trong showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản kếch xù. Chính vì vậy, việc có thêm con không phải là nỗi bận tâm quá lớn đối với vợ chồng Lý Hải.

Lý Hải và tuổi thơ cơ cực: Bán hàng rong từ năm 7 tuổi, gom từng đồng từ việc nhặt ve chai Dù tuổi thơ chật vật và khó khăn, Lý Hải hiện tại đã có cho mình một sự nghiệp đồ sộ với nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từ âm nhạc đến phim ảnh.

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