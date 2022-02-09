Mẹ vợ Lý Hải diện đồ như thiếu nữ, đọ sắc vóc bên con gái Minh Hà khiến dân tình ngỡ hai chị em

Cụ thể, trên trang Facebook của vợ chồng Lý Hải – Minh Hà vừa tung bộ ảnh của hai mẹ con Minh Hà, tâm điểm là nhan sắc trẻ trung của mẹ ruột cựu hot girl Sài Thành khiến dân tình phải mắt tròn mắt dẹt vì cứ ngỡ hai chị em đang trong độ tuổi đôi mươi.

Mới đây hình ảnh mẹ ruột của Minh Hà diện đầm trắng ngắn bên ái nữ thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng vì quá ư là trẻ trung.

Thả dáng trong chiếc váy ngắn nhún bèo cùng kiểu tóc thả dài trong chiếc mũ fedora rộng vành kết hợp loạt biểu cảm dễ thương, dù đã bước vào độ tuổi U70 thế nhưng mẹ vợ Lý Hải vẫn khiến dân tình nể phục vì trông bà trẻ hơn so với tuổi thật.

Phong cách thời trang trẻ trung kết hợp loạt biểu cảm dễ thương khiến mẹ vợ Lý Hải trẻ trung hơn so với tuổi thật

Được biết, mẹ đẻ Minh Hà hơn con rể Lý Hải chỉ 10 tuổi. Mỗi khi xuất hiện bên gia đình con, mẫu thân Minh Hà thường được khen trẻ hơn so với tuổi. Bà ngoại của 4 nhóc tỳ nhà Lý Hải còn có gu thời trang khá hiện đại, trẻ trung. Trong đời sống hàng ngày, bà thường xuyên giúp vợ chồng con gái chăm sóc các cháu. Thỉnh thoảng bà cũng có mặt trong những bữa tiệc của gia đình Minh Hà.

Chắc hẳn thời còn trẻ mẹ đẻ Minh Hà là một hoa khôi

Lý Hải – Minh Hà kết hôn vào năm 2010, sau hơn một thập kỷ, tổ ấm hạnh phúc và viên mãn hơn bên 4 nhóc tỳ dễ thương. Có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái, nhưng những lúc bận rộn thì bà ngoại vẫn là người luôn giúp vợ chồng Lý Hải – Minh Hà trong việc trông nom và dạy các nhóc tỳ. Trước đây, Minh Hà còn đăng ảnh mẹ ruột dạy học cho các con của cô. Bà từng là giáo viên nên việc dạy học được bà sát sao. Khi các cháu nghỉ học, bà cùng con gái chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn các cháu học bài.

Những lúc Lý Hải - Minh Hà bận rộn thì bà ngoại luôn là người chăm sóc, dạy dỗ các cháu