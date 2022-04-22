Lý Hải và tuổi thơ cơ cực: Bán hàng rong từ năm 7 tuổi, gom từng đồng từ việc nhặt ve chai

Dù tuổi thơ chật vật và khó khăn, Lý Hải hiện tại đã có cho mình một sự nghiệp đồ sộ với nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từ âm nhạc đến phim ảnh.

Trong chương trình Du Hành Ký Ức mới đây, Lý Hải và Quyền Linh đã có dịp hội ngộ cùng những người bạn cũ của mình để ôn lại các hồi ức xưa cũ. Được biết, hai nam nghệ sĩ này vốn đã là bạn bè thân thiết với nhau được hơn 30 năm rồi. Lý Hải và Quyền Linh là đôi bạn thân thiết hơn 30 năm - Ảnh: Internet Trong chương trình này, Lý Hải đã kể về tuổi thơ cơ cực nhưng không kém phần "oanh liệt" của mình khi đến bên Bến phà Mỹ Tho. Theo đó, nam nghệ sĩ đã cùng anh trai mình lén bán hàng rong trên các chuyến phà từ năm 7, 8 tuổi để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

"Ngày nhỏ tôi chưa có tiền, gia đình đi tát mương bắt tôm cá mà không dám ăn, để tôi ra chợ bán lấy vốn. Đi bán thì không phải ngày nào cũng suôn sẻ, lỗ rất là nhiều. Có bữa thì mất hàng, có bữa bị bắt là cụt vốn luôn." - Lý Hải hồi tưởng. Hai nghệ sĩ và các bạn hội ngọ, ôn lại chuyện cũ - Ảnh: Chụp màn hình Nói về ký ức mà anh nhớ mãi trên các chuyến đò này, Lý Hải cho hay, trong một lần lấy hàng bán cùng anh trai, một sự cố đã xảy ra khiến gia đình anh ngăn cắm cả hai anh em không được qua phà buôn bán nữa.

Cụ thể, lúc đó Lý Hải chỉ mới 8 tuổi, anh trai của anh thì 10 tuổi, cả hai đứng chờ mẹ lấy hàng về từ 5 giờ chiều đến tận 7 giờ tối trong hoảng loạn và sợ sệt. Lúc này anh trai của nam nghệ sĩ mới đi tìm mẹ thì phát hiện bà đã bị tai nạn và được đưa đi bệnh viện rồi. Tuy hôm ấy phải đứng một mình giữ kho hàng tới tận khuya nhưng Lý Hải vẫn cảm thấy may mắn vì mẹ anh đã tai qua nạn khỏi. Gia cảnh thời bé của Lý Hải khá khó khăn - Ảnh: Internet Bên cạnh những kỷ niệm về việc phải bôn ba khi còn quá nhỏ, Lý Hải cũng tiết lộ về gia cảnh của anh thời bé. Nam nghệ sĩ cho biết, khi đó nhà anh nghèo nhất lớp, nghèo đến nỗi chiếc quần mặc đi học cũng chằng chịt các miếng vá như màn hình tivi nên bị bạn học đặt cho biệt danh là Hải "tivi". Thời đi học, Lý Hải có một niềm yêu thích đặc biệt với môn bóng chuyền, anh giỏi bộ môn này tới mức được chọn vào đội tuyển thể thao của trường. Tuy vậy, vì gia cảnh khó khăn, muốn mua được một quả bóng chuyền, nam nghệ sĩ cùng các bạn phải dành dụm tiền rất lâu từ việc nhặt ve chai, cũng nhờ vậy mà anh xem quả bóng này như cả "gia tài" của mình thời đó. Tuổi thơ cơ cực đã khiến nam nghệ sĩ trân quý từ những thứ nhỏ nhất - Ảnh: Internet “Ngày xưa có được một trái banh bóng chuyền là quý lắm. Tôi và bạn đi lượm sắt vụn, ve chai về cân ký bán để mua được trái banh. Nếu trái banh bị nứt chỉ thì tôi cũng tự vá luôn. Không có tiền mua lưới đánh, tôi đi xem mấy sân bóng chuyền cái nào cũ bị người ta tháo ra thì tôi mang về lấy dây chuối buộc lại." - Lý Hải kể lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hai-va-tuoi-tho-co-cuc-ban-hang-rong-tu-nam-7-tuoi-gom-tung-dong-tu-viec-nhat-ve-chai-463915.html