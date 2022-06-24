Thanh Hà - Phương Uyên chính thức ấn định ngày cưới: Cái kết đẹp sau 1 năm hẹn hò

Hiện tại, cả hai đang khá tất bật chuẩn bị cho hôn lễ để mọi thứ có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất. Nhiều bạn bè, người thân cũng tiết lộ việc họ đã nhận được thiệp mời.

Mới đây, thông tin Thanh Hà - Phương Uyên sẽ tổ chức đám cưới khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo nguồn tin từ Thanh Niên, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức vào giữa tháng 9 tới, tại Santa Ana thuộc bang California, Mỹ. Được biết, khuôn viên tiệc cưới sẽ được tổ chức tối giản, không cần phải quá cầu kỳ.

Ngay sau khi, biết tin Thanh Hà - Phương Uyên về chung một nhà, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú. Nhiều người còn để lại lời cầu chúc mong cặp đôi có thể giữ mãi được mối duyên này và sống bên nhau một cách an yên nhất.

Trước khi tìm được hạnh phúc bên nhau, nếu như Thanh Hà được nhiều người biết đến chuyện hẹn hò với bạn trai người Mỹ Roland Casiquin Jr. thì Phương Uyên nhiều năm liền vướng nghi vấn tình ái với ca sĩ Thiều Bảo Trang.

Cho đến tháng 2 năm nay, trước đồn đoán của cư dân mạng, Thanh Hà và Phương Uyên đã không ngần ngại đăng tải hình ảnh tình tứ cũng như dành cho những lời ngọt ngào trên mạng xã hội. Về phía cựu thành viên nhóm nhạc Ba con mèo còn hỗ trợ "nửa kia" hết mình để thực hiện liveshow cá nhân ở cả Mỹ và Việt Nam.

Cặp sao nữ không ngại thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong suốt thời gian gắn bó bên nhau, cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào, khẳng định chuyện tình hạnh phúc, gắn bó cũng như thường xuyên dành cho người yêu những lời khen "có cánh". Đặc biệt, không chỉ chuyện tình ngọt ngào với Thanh Hà mà Phương Uyên còn được biết đến là có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với con gái riêng của người yêu.

Suốt quãng thời gian bên nhau, nữ nhạc sĩ cũng từng nhắn nhủ lời yêu thương ngọt ngào đến Thanh Hà trên mạng xã hội: "Có thể với các bạn đồng nghiệp, chuyện ra album như một bước tiến trong sự nghiệp. Đối với mình nó còn hơn thế. Đó là bước ngoặt của sự trưởng thành, của sự chuyển hóa và cho phép mình tổng kết một hành trình.

Sau ngày mai mình lại tiếp tục một hành trình khác thử thách để chiến thắng bản thân và để mình được tiếp tục sống và cống hiến. Cảm ơn em đã cùng tôi dạo chơi trong âm nhạc để tôi thấy cuộc đời mình đủ đầy và ý nghĩa".