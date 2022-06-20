Góc khuất làm dâu nhà hào môn của Tăng Thanh Hà: Không thoát cảnh 'một nách ba con' dù có chồng ngồi cạnh

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng ảnh cùng một lúc chăm sóc con lớn, con nhỏ và thu hút sự chú ý. Theo đó, cậu út Mason 6 tháng tuổi nên vẫn còn bám chặt mẹ, còn "chị ba" Chloe thì ngủ gục lên chân mẹ. Trong khi đó, có thể thấy ông xã Hà Tăng - thiếu gia Louis Nguyễn đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng các con không bám bố mà chỉ cần mẹ.

Bức ảnh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi Tăng Thanh Hà một tay chăm sóc các con mà không cần đến người hỗ trợ. Có thể thấy, dù làm dâu nhà hào môn nhưng "ngọc nữ" một thời cũng như bao mẹ bỉm khác, vẫn không tránh khỏi cảnh chăm sóc con mọn.

Tăng Thanh Hà về chung một nhà với ông xã doanh nhân Louis Nguyễn từ năm 2012. Người đẹp Tiền Giang được xem là nàng lọ lem trong showbiz Việt khi làm dâu trong gia đình danh gia vọng tộc bậc nhất Việt Nam. Nói về gia đình nhà chồng của nữ diễn viên, người hâm mộ chỉ có thể dùng hai từ "quyền lực" và "siêu giàu". Bố mẹ chồng của Tăng Thanh Hà đều là những doanh nhân khét tiếng trong giới kinh doanh. Tên tuổi của bố chồng Hà Tăng còn gắn với tập đoàn IPP – tập đoàn kinh doanh đa quốc gia nắm giữ 30% thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam.

Louis Nguyễn - chồng Tăng Thanh Hà cũng là 1 doanh nhân tài giỏi và nổi tiếng. Anh nắm trong tay quyền quản lý khá nhiều công ty phân phối các nhãn hàng thời trang xa xỉ. Kể từ khi kết hôn, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Tăng Thanh Hà và chồng đã trải qua 10 năm hôn nhân hạnh phúc với “trái ngọt” là ba em bé khỏe mạnh, đáng yêu.

"Ngọc nữ" cùng chồng đón thiên thần nhỏ thứ 3. Ảnh: IGNV

Tháng 12/2021, Tăng Thanh Hà hạ sinh con trai thứ 3 cho chồng đại gia. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng hai con lớn là Richard và Chloe. Dù vậy, khuôn mặt của hai bé vẫn được nữ diễn viên giữ kín. Nhiều bạn bè thân thiết của Tăng Thanh Hà từng tiết lộ cả cô và ông xã Louis Nguyễn đều rất yêu trẻ em và thích có một gia đình đông con. Vì vậy, em bé thứ ba như một món quà khiến cho hạnh phúc của vợ chồng Hà Tăng thêm phần viên mãn.