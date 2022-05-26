Điều gì giúp Tăng Thanh Hà - Linh Rin chinh phục trái tim thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ: Sắc vóc có quyết định tất cả?

Hậu trường 26/05/2022 11:55

Dĩ nhiên, vẻ bề ngoài đóng vai trò quan trọng để giúp hai mỹ nhân Vbiz tạo ấn tượng với anh em thiếu gia. Thế nhưng, đó là chưa đủ để giúp Hà Tăng và Linh Rin bước chân vào nhà hào môn.

Sau thông báo của đại thiếu gia Phillip Nguyễn về dự định đám cưới, nhiều người đổ dồn sự quan tâm cho con dâu tương lai của tập đoàn nghìn tỷ - Linh Rin. Xuyên suốt chặng đường yêu đương với con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, hotgirl Hà thành nhận được sự quan tâm rất lớn.

Nhiều người trầm trồ khi Linh Rin đã chính thức "trói" được trái tim của chàng thiếu gia nhà giàu, cho rằng cô may mắn trong đường tình duyên. Thế nhưng, để bước chân vào cánh cửa hào môn, Linh Rin phải sở hữu nhiều yếu tố đặc biệt mới khiến Phillip Nguyễn nguyện chung tình. Ở nhiều điểm, cô khá giống với chị dâu tương lai nổi tiếng - "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà.

Điều gì giúp Tăng Thanh Hà - Linh Rin chinh phục trái tim thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ: Sắc vóc có quyết định tất cả? - Ảnh 1
Không chỉ xinh đẹp mà Tăng Thanh Hà - Linh Rin còn sở hữu nhiều điểm đặc biệt để "trói" trái tim anh em nhà thiếu gia. Ảnh: IGNV

 

Cả hai nàng dâu nhà Johnathan Hạnh Nguyễn đều là những mỹ nhân Vbiz. Nếu Tăng Thanh Hà được ca ngợi là "ngọc nữ" khó thay thế của màn ảnh Việt thì Linh Rin cũng sở hữu nhan sắc không kém cạnh. Khi đứng chung khung hình, hai nàng dâu đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút, hiện đại, mang khí chất phu nhân nhà giàu.

Điều gì giúp Tăng Thanh Hà - Linh Rin chinh phục trái tim thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ: Sắc vóc có quyết định tất cả? - Ảnh 2
Phong cách rất chuẩn dâu nhà hào môn của hai mỹ nhân Vbiz. Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, đẹp không thôi là chưa đủ để Tăng Thanh Hà và Linh Rin giữ được trái tim của anh em thiếu gia. Hai người đẹp này đều sở hữu thành tích học vấn cao, khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Tăng Thanh Hà từng theo học chuyên ngành Thương mại tại Đại học RMIT. Sau đó cô nàng quyết định bảo lưu việc học và sang Singapore du học chuyên ngành Anh văn và Quản lí khách sạn.

Nhờ quãng thời gian du học và những nỗ lực trong học tập mà Hà Tăng có khả năng ngoại ngữ cực lưu loát. Sau nhiều năm trì hoãn việc học ở Đại học RMIT, khi về nước đến năm 2012 Tăng Thanh Hà đã hoàn tất việc học và lấy bằng tốt nghiệp năm 26 tuổi.

Điều gì giúp Tăng Thanh Hà - Linh Rin chinh phục trái tim thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ: Sắc vóc có quyết định tất cả? - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà có trình độ ngoại ngữ rất tốt. Ảnh: IGNV

 

Nhờ kiến thức tích lũy được ở nước ngoài, hiện tại Hà Tăng đang sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực cho riêng mình. Không chỉ thế, cô còn phụ chồng kinh doanh và là cánh tay phải đắc lực cho Louis Nguyễn.

Về phía Linh Rin, cô cũng không kém cạnh chị dâu khi từng sang Anh học ngành Nghệ thuật tại trường University of the Arts London. Không dừng lại với cái mác hotgirl, Linh Rin còn chứng minh mình là cô gái đa tài và bản lĩnh. Cô thử sức với nhiều lĩnh vực như MC, ca hát và diễn xuất. Người đẹp đã cho ra mắt khá nhiều MV như Là yêu anh, Một người phía sau... và đóng nhiều bộ phim dành cho giới trẻ như Giấc mơ hạnh phúc, Lời nói dối ngọt ngào, Sát thủ Online. 

Điều gì giúp Tăng Thanh Hà - Linh Rin chinh phục trái tim thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ: Sắc vóc có quyết định tất cả? - Ảnh 4
Cũng giống chị dâu tương lai, Linh Rin là người đẹp có tri thức cao. Cô kinh doanh và tự kiếm được nhiều tiền. Ảnh: IGNV

 

Bên cạnh sắc đẹp, học vấn thì Hà Tăng và Linh Rin đều là những mỹ nhân có đời tư "sạch", nói không với scandal mặc dù từng hoạt động trong ngành giải trí. Cách ứng xử, giao tiếp chuẩn mực của hai người đẹp này cũng được đánh giá cao. 

Điều gì giúp Tăng Thanh Hà - Linh Rin chinh phục trái tim thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ: Sắc vóc có quyết định tất cả? - Ảnh 5
Sắc đẹp, tri thức, đạo đức cùng nhiều yếu tố cộng hưởng giúp Linh Rin và Hà Tăng bước chân vào nhà hào môn. Ảnh: Internet

 

Nếu muốn xứng tầm với các thiếu gia "nghìn tỷ", bản thân không chỉ đẹp là đủ, mà các nàng dâu buộc phải có trí tuệ và một tư duy hơn người để làm "hậu phương" vững chắc cho chồng mình. Tăng Thanh Hà và Linh Rin đều thuộc mẫu bạn gái lý tưởng của cánh mày râu. Được biết, Linh Rin và Hà Tăng có một tình "chị em dâu" từ trước. Cả hai thường xuyên gặp gỡ và tương tác trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Linh Rin Phillip Nguyễn

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