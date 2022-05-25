Hé lộ vị trí quan trọng của Linh Rin trong tập đoàn nghìn tỷ của nhà chồng trước khi làm em dâu Tăng Thanh Hà

Thời gian gần đây, thông tin ‘trai đẹp danh gia vọng tộc’ Phillip Nguyễn và bạn gái Linh Rin (tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993, đến từ Hà Nội) chuẩn bị ‘về chung một nhà’ đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Linh Rin thường xuyên khoe những bức ảnh thân mật bên gia đình nhà chồng tương lai. Không chỉ chụp hình thân thiết cùng em chồng Tiên Nguyễn, bên chị dâu Hà Tăng, cô nàng hotgirl Hà Thành còn góp mặt trong các bữa tiệc quan trọng của gia đình tỷ phú họ Nguyễn.

Chưa dừng lại ở đó, cách đây vài tháng, trước thời điểm bạn trai tuyên bố kết hôn, Linh Rin được bổ nhiệm làm giám đốc thương mại IPP Travel Retail - thuộc tập đoàn của nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Linh Rin và gia đình chồng - Ảnh: Internet

Về phần Linh Rin, cô có thân thế ‘không phải dạng vừa’ khi sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện. Cô được biết đến là một hotgirl, người mẫu đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp dễ gây thiện cảm, làn da trắng sáng mịn màng và vóc dáng nuột nà. Không chỉ xinh đẹp, người đẹp còn sở hữu ‘học vấn khủng’ khi từng có thời gian du học ở Anh. Tuy nhiên, sau khi quen biết và hẹn hò chàng thiếu gia, cô quyết định gác lại việc học, quay trở về Việt Nam đi theo tiếng gọi con tim.

Doanh nhân Phillip Nguyễn, Linh Rin công khai chuyện tình cảm vào năm 2019 - Ảnh: Internet

Được biết, doanh nhân Phillip Nguyễn, Linh Rin công khai chuyện tình cảm vào năm 2019 thông qua video ghi lại khoảnh khắc thân mật bên nhau khi cùng tham gia một sự kiện. Sau đó họ thường xuyên đăng ảnh, bày tỏ tình cảm với đối phương. Năm 2020, mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc. Tuy nhiên ít tháng sau, Phillip Nguyễn, Linh Rin hàn gắn trở lại.