Hóa ra đây là 'thói quen' khó bỏ của 2 nhóc tỳ nhà Hà Tăng, Netizen 'ngưỡng mộ' không hổ danh 'con cháu' nhà tỷ phú

Tăng Thanh Hà có tổ ấm nhỏ cùng chồng là doanh nhân Louis Nguyễn và 3 nhóc tỳ. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng hai con Richard và Chloe. Dù vậy, khuôn mặt của hai bé vẫn được nữ diễn viên giữ kín.

Hà Tăng có một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh: IGNV

Sinh ra trong gia đình quyền thế, Richard Nguyễn và Chloe Nguyễn nhà Hà Tăng và chồng đại gia được cư dân mạng quan tâm từ lúc bé. Mặc dù là rich kid chính hiệu nhưng 2 bé được mẹ cho tận hưởng cuộc sống giản dị, thú vui bình dân bên trong ngôi biệt thự triệu đô nổi nhất khu nhà giàu. Không đua theo đồ chơi hay quần áo đắt tiền, 2 con của Hà Tăng lại cực đam mê đọc sách. Trên Instagram cá nhân, Hà Tăng thường xuyên đăng tải những bức ảnh cậu ấm cô chiêu nhà giàu chăm chú đọc truyện hay học bài.