Hóa ra đây là 'thói quen' khó bỏ của 2 nhóc tỳ nhà Hà Tăng, Netizen 'ngưỡng mộ' không hổ danh 'con cháu' nhà tỷ phú

Hậu trường 29/04/2022 14:36

Hà Tăng vừa chia sẻ thói quen suốt nhiều năm của hai nhóc tỳ nhà mình.

Tăng Thanh Hà có tổ ấm nhỏ cùng chồng là doanh nhân Louis Nguyễn và 3 nhóc tỳ. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc cùng hai con Richard và Chloe. Dù vậy, khuôn mặt của hai bé vẫn được nữ diễn viên giữ kín.

Hóa ra đây là 'thói quen' khó bỏ của 2 nhóc tỳ nhà Hà Tăng, Netizen 'ngưỡng mộ' không hổ danh 'con cháu' nhà tỷ phú - Ảnh 1
Hà Tăng có một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh: IGNV

Sinh ra trong gia đình quyền thế, Richard Nguyễn và Chloe Nguyễn nhà Hà Tăng và chồng đại gia được cư dân mạng quan tâm từ lúc bé. Mặc dù là rich kid chính hiệu nhưng 2 bé được mẹ cho tận hưởng cuộc sống giản dị, thú vui bình dân bên trong ngôi biệt thự triệu đô nổi nhất khu nhà giàu. Không đua theo đồ chơi hay quần áo đắt tiền, 2 con của Hà Tăng lại cực đam mê đọc sách. Trên Instagram cá nhân, Hà Tăng thường xuyên đăng tải những bức ảnh cậu ấm cô chiêu nhà giàu chăm chú đọc truyện hay học bài.

Hóa ra đây là 'thói quen' khó bỏ của 2 nhóc tỳ nhà Hà Tăng, Netizen 'ngưỡng mộ' không hổ danh 'con cháu' nhà tỷ phú - Ảnh 2
2 nhóc tỳ có thói quen đọc sách - Ảnh: IGNV

Trước kỳ nghỉ lễ, 2 bé còn bị mẹ bỉm bắt gặp khoảnh khắc ngồi trên ghế lười để say mê đọc sách. Đáng nói, quyển sách trên tay cô công chúa nhỏ Chloe Nguyễn là 100% bằng tiếng Anh.

Hóa ra đây là 'thói quen' khó bỏ của 2 nhóc tỳ nhà Hà Tăng, Netizen 'ngưỡng mộ' không hổ danh 'con cháu' nhà tỷ phú - Ảnh 3
Hai nhóc tỳ còn chơi những trò chơi trí tuệ - Ảnh: IGNV

Việc các nhóc tỳ có thói quen tốt và thích khám phá, bồi dưỡng thêm kiến thức như thế này có một phần không nhỏ công dạy dỗ của mẹ bỉm Hà Tăng. Vừa vun vén gia đình lại còn nuôi dạy nhóc tỳ khéo thế này, vợ đại gia Louis Nguyễn khiến bao người ngưỡng mộ cũng có lý do.

Hóa ra đây là 'thói quen' khó bỏ của 2 nhóc tỳ nhà Hà Tăng, Netizen 'ngưỡng mộ' không hổ danh 'con cháu' nhà tỷ phú - Ảnh 4
Hà Tăng dạy con khoa học - Ảnh: IGNV

Nhiều CĐM khâm phục tài năng chăm sóc gia đình khéo léo của ngọc nữ Tăng Thanh Hà.

 

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