Hậu 'trốn con' hẹn hò, Tăng Thanh Hà hé lộ ảnh tình tứ bên 'người cũ'

Tăng Thanh Hà vốn là một trong những nàng "ngọc nữ" nổi tiếng của Vbiz. Sau khi kết hôn cùng đại gia Louis Nguyễn, nữ diễn viên có một cuộc hôn nhân đầy ngọt ngào, hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị. Sau gần một thập kỷ về làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà đã sinh cho ông xã Louis Nguyễn 3 nhóc tỳ kháu khỉnh, đáng yêu.

Vừa qua, "ngọc nữ" liên tục gây sự chú ý từ phía cư dân mạng khi chia sẻ những hình ảnh cô "trốn" con đi du lịch. Với vóc dáng xinh đẹp, mảnh mai của Tăng Thanh Hà khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, chẳng thể nào tin được cô đã là mẹ của 3 nhóc tỳ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn vừa đăng tải hình ảnh mới khiến nhiều người "đứng ngồi không yên". Tăng Thanh Hà khoe hình ảnh bản thân vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ và tươi tắn bên cạnh người bạn thân, không ai xa lạ, chính là nữ diễn Thân Thúy Hà. Mỗi khi đôi bạn này hội ngộ là một lần thu hút sự chú ý của khán giả vì nhan sắc mặn mà, tình bạn đáng ngưỡng mộ, trân trọng.

Bài viết của Tăng Thanh Hà gây chú ý cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy đôi bạn thân Hà Tăng và Thân Thúy Hà đang trong một chuyến du lịch nên trang phục khá thoải mái, giản dị. Tăng Thanh Hà có vẻ tươi tắn, rạng ngời khi diện một chiếc đầm dài và rộng rãi, vẫn vô cùng nữ tính. Bên cạnh đó, diễn viên Thân Thúy Hà lại diện quần jean, áo thun khá thoải mái và trông hơi "bụi bặm", cá tính. Tuy nhiên, khi nhìn vào 2 diễn viên không khán giả nào tin rằng cả hai người đều đã trải qua thời kì "mẹ bỉm".

Hình ảnh mới nhất được Tăng Thanh Hà chia sẻ - Ảnh: FB Tăng Thanh Hà

Đăng kèm ảnh Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Gần một năm rồi mới gặp lại nhau". Được biết, Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà là cặp chị em thân thiết lâu năm trong showbiz Việt. Có lẽ hai diễn viên vì quá bận rộn với công việc và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình mà gần một năm rồi mới có dịp gặp nhau.

Ở các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời hai diễn viên đều có sự góp mặt của người bạn thân thiết - Ảnh: FB Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà là cặp chị em thân thiết trong showbiz Việt. - Ảnh: FB Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà và Thân Thuý Hà đã có hơn 20 năm gắn bó với nhau, cả hai coi nhau như tri kỷ, luôn ở bên chia sẻ từ cuộc sống đến công việc. Ở các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời hai diễn viên đều có sự góp mặt của người bạn thân thiết. Mối quan hệ của Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ.