Đang vui bên tình trẻ, Lệ Quyên bất ngờ đăng bài ẩn ý về nghịch lý tình yêu, cộng đồng mạng rần rần ủng hộ

Sau khi đường ai nấy đi với người chồng cũ, Lệ Quyên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ bên tình trẻ và liên tục cập nhật những hình ảnh khoe nhan sắc không tuổi và hình thể đáng ngưỡng mộ. Mặc dù, nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu nhưng cô không ngần ngại chia sẻ về những nghịch lý trong tình yêu mà cô đã từng trải qua.

Lệ Quyên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên vừa cập nhật tấm ảnh mới sau chuyến công tác tại Anh, đáng chú ý là dòng trạng thái đính kèm nói về nghịch lý trong tình yêu, khiến nhiều người phải suy ngẫm và gật gù: "Người không hạnh phúc hay dạy người khác làm sao để viên mãn. Người không xinh đẹp hay dạy người khác làm sao để kiều diễm. Người thiếu tự trọng hay dạy người khác bài học về liêm sỉ. Người chưa giàu hay dạy người khác cách làm giàu. Người thô thiển hay dạy người khác làm sao để tinh tế". Lệ Quyên nhận ra rằng bản thân thật sự hạnh phúc, xinh đẹp, tinh tế thì chỉ việc tận hưởng tốt những điều đó.