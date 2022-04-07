Đang vui bên tình trẻ, Lệ Quyên bất ngờ đăng bài ẩn ý về nghịch lý tình yêu, cộng đồng mạng rần rần ủng hộ

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên đang có cuộc tình lãng mạn và hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Tuy nhiên, nữ hoàng phòng trà làm dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi đăng bài triết lý về tình yêu.
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Sau khi đường ai nấy đi với người chồng cũ, Lệ Quyên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ bên tình trẻ và liên tục cập nhật những hình ảnh khoe nhan sắc không tuổi và hình thể đáng ngưỡng mộ. Mặc dù, nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu nhưng cô không ngần ngại chia sẻ về những nghịch lý trong tình yêu mà cô đã từng trải qua.
Trên trang cá nhân, Lệ Quyên vừa cập nhật tấm ảnh mới sau chuyến công tác tại Anh, đáng chú ý là dòng trạng thái đính kèm nói về nghịch lý trong tình yêu, khiến nhiều người phải suy ngẫm và gật gù: "Người không hạnh phúc hay dạy người khác làm sao để viên mãn. Người không xinh đẹp hay dạy người khác làm sao để kiều diễm. Người thiếu tự trọng hay dạy người khác bài học về liêm sỉ. Người chưa giàu hay dạy người khác cách làm giàu. Người thô thiển hay dạy người khác làm sao để tinh tế". Lệ Quyên nhận ra rằng bản thân thật sự hạnh phúc, xinh đẹp, tinh tế thì chỉ việc tận hưởng tốt những điều đó.
Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp, không tuổi của Lệ Quyên. Đồng thời, những triết lý của nữ ca sĩ nhận được sự đồng tình từ công chúng. Nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho rằng 'cuộc đời quá đãi ngộ' đối với nữ hoàng phòng trà, vừa có sắc lẫn có tài.
Hiện tại, Lệ Quyên đang tích cực hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian bên tình trẻ. Sau những ồn ào thị phi xoay quanh mối tình chị em, cặp đôi vẫn ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Có thể thấy, nữ hoàng phòng trà đang rất hài lòng với những gì mà mình đang có .