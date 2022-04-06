Lệ Quyên xuất hiện với dáng đi khác lạ sau chuyến lưu diễn cùng tình trẻ, lộ vòng 2 bất thường tại đường phố Hà Nội

Chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn giữa Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu luôn được dân tình quan tâm và chú ý. Mặc dù, cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau, nhưng mối tình chị em giữa Lệ Quyên và tình trẻ chưa bao giờ là hết hot đối với cộng đồng mạng. Trong chuyến công tác vừa rồi ở Anh, cặp đôi trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc, phát cẩu lương 'ngập mặt' khiến dân mạng phải lên tiếng trầm trồ ghen tị.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vừa trải qua chuỗi ngày hạnh phúc trong chuyến lưu diễn ở Anh - Ảnh: FBNV

Mới đây, Lệ Quyên lại tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh xuất hiện tại đường phố Hà Nội, sau một tuần lưu diễn ở Anh. Nữ hoàng phòng trà vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng thần thái sang chảnh, nhưng điều mà netizen chú ý là dáng đi có gì sai sai của Lệ Quyên.