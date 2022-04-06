Lệ Quyên xuất hiện với dáng đi khác lạ sau chuyến lưu diễn cùng tình trẻ, lộ vòng 2 bất thường tại đường phố Hà Nội

Sau chuyến lưu diễn ở Anh cùng tình trẻ, Lệ Quyên xuất hiện với dáng đi khác lạ cùng vòng 2 lùm xùm. Cộng đồng mạng lại tiếp tục có đề tài để bàn tán và cho rằng nữ hoàng phòng trà chuẩn bị đón 'tin vui'.
- Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh “ngày ấy bây giờ” với hội bạn thân Vbiz 14 năm, vô tình để lộ cơ ngơi khủng, chuẩn bị có màn comeback sắp tới?
- Danh tính người 'chống lưng' cho Trương Hồ Phương Nga sau khi thoát khỏi vòng lao lý
Chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn giữa Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu luôn được dân tình quan tâm và chú ý. Mặc dù, cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau, nhưng mối tình chị em giữa Lệ Quyên và tình trẻ chưa bao giờ là hết hot đối với cộng đồng mạng. Trong chuyến công tác vừa rồi ở Anh, cặp đôi trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc, phát cẩu lương 'ngập mặt' khiến dân mạng phải lên tiếng trầm trồ ghen tị.
Mới đây, Lệ Quyên lại tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh xuất hiện tại đường phố Hà Nội, sau một tuần lưu diễn ở Anh. Nữ hoàng phòng trà vẫn giữ được vẻ trẻ trung cùng thần thái sang chảnh, nhưng điều mà netizen chú ý là dáng đi có gì sai sai của Lệ Quyên.
Không váy áo xẻ cao, không khoe body cực phẩm ở tuổi U40. Lệ Quyên chỉ diện chiếc đầm babydoll xòe đơn giản, nhưng lại trông hệt đầm bầu, chiếc đầm phản chủ như tố cáo vòng 2 khác lạ của Lệ Quyên. Đặc biệt, dáng đi của cô làm dân tình chú ý, chân mang dép bệt, dáng đi hai hàng khệ nệ, nhiều người tinh mắt còn 'soi' ra được nữ hoàng phòng trà dùng chiếc túi hàng hiệu khéo che vòng 2.
Cộng đồng mạng không ngừng bàn tán xôn xao, không khỏi mừng thầm, cho rằng Lệ Quyên đang có 'tin vui' cùng tình trẻ. Một số khác lại cho rằng, đây chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng của bạn gái Lâm Bảo Châu.
Lệ Quyên từng nhiều lần dính nghi án mang thai với tình trẻ, nhưng ngay sau đó cô liên tục đăng ảnh khoe body cực phẩm, nhầm lên tiếng đính chính cho những tin đồn không đúng sự thật. Trước đó, nữ hoàng phòng trà từng đăng tải hình ảnh tập gym khoe cận vòng 2 tương đối. Hiện 'chính chủ' vẫn chưa có động thái gì cho nghi vấn lần này.