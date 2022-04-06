Minh Tú bất ngờ 'đột kích' cộng đồng mạng bởi chiếc thiệp hồng trên tay: Ngày này cuối cùng cũng đến, Netize rần rần liệu Vbiz sẽ có thêm một đám cưới mới?

Hậu trường 06/04/2022 18:10

Phải chăng đây là chiếc thiệp hồng cho đám cưới của Minh Tú và bạn trai người ngoại quốc? Cộng đồng mạng hào hứng mong chờ ngày Minh Tú và bạn trai về chung một nhà.

Minh Tú được công chúng biết đến với cương vị là một hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên và là huấn luyện viên cho một số chương trình, cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Minh Tú nhận được sự yêu mến của dân mạng khi sở hữu gương mặt lai Tây cực ấn tượng, cùng thân hình chuẩn vạn người mê, đặc biệt là tính cách cực hài hước với độ 'lầy' đỉnh cao.

Minh Tú bất ngờ 'đột kích' cộng đồng mạng bởi chiếc thiệp hồng trên tay: Ngày này cuối cùng cũng đến, Netize rần rần liệu Vbiz sẽ có thêm một đám cưới mới? - Ảnh 1
Minh Tú không ngần ngại khoe ảnh tình tứ bên bạn trai ngoại quốc - Ảnh: Internet 

Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Minh Tú còn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm về chuyện tình cảm. Từ lúc công khai chuyện tình cảm với bạn trai ngoại quốc, cộng đồng mạng luôn mong đợi ngày cả hai về chung một nhà. Mới đây, Minh Tú đã có động thái đáp lại sự mong chờ của nhiều người hâm mộ cô.

Cụ thể, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc thiệp hồng và công bố với cộng đồng mạng: "Ngày này cuối cùng cũng đã đến". Nhiều dân tình chuyên 'hóng hớt showbiz' được dịp 'hóng' sự kiện đặc biệt sắp tới đến từ Minh Tú, netizen cho rằng phải chăng đây là thiệp hồng của nữ siêu mẫu và bạn trai ngoại quốc?

Minh Tú bất ngờ 'đột kích' cộng đồng mạng bởi chiếc thiệp hồng trên tay: Ngày này cuối cùng cũng đến, Netize rần rần liệu Vbiz sẽ có thêm một đám cưới mới? - Ảnh 2
Minh Tú bất ngờ tung quả mù cho cộng đồng mạng đươc dịp hóng hớt - Ảnh: Internet 

Sau "cú đột kích" của Minh Tú, nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao, có người cho rằng cô sắp về chung một nhà với bạn trai Tây. Số khác lại cho rằng vốn có tính cách 'lầy lội', nên cũng có thể Minh Tú 'troll' mọi người, hoặc đơn giản đây chỉ là thiệp mời ăn cưới của một ai đó gửi đến Minh Tú.

Minh Tú bất ngờ 'đột kích' cộng đồng mạng bởi chiếc thiệp hồng trên tay: Ngày này cuối cùng cũng đến, Netize rần rần liệu Vbiz sẽ có thêm một đám cưới mới? - Ảnh 3
 Minh Tú từng quyết định "chơi lớn" tuyên bố sẽ kết hôn - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa rõ chiếc thiệp hồng của Minh Tú mang ý nghĩa gì, nhưng bài đăng của Minh Tú đã bật mí sẽ tiết lộ sự thật trong vài ngày tới. Tuy nhiên, netizen hối thúc cô sớm thực hiện lời hứa với đàn em, bởi trước đó siêu mẫu Minh Tú quyết định 'chơi lớn' tuyên bố sẽ kết hôn nếu học trò Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đạt thứ hạng cao tại Miss Grand International 2021. 

Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ

Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ

Mới đây, hình ảnh nam danh hài Hoài Linh cùng các anh chị em thực hiện nghi thức chôn cất bố ruột khiến ai cũng xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Tú siêu mẫu Minh Tú Minh Tú cưới chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 56 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?