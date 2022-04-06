Minh Tú bất ngờ 'đột kích' cộng đồng mạng bởi chiếc thiệp hồng trên tay: Ngày này cuối cùng cũng đến, Netize rần rần liệu Vbiz sẽ có thêm một đám cưới mới?

Phải chăng đây là chiếc thiệp hồng cho đám cưới của Minh Tú và bạn trai người ngoại quốc? Cộng đồng mạng hào hứng mong chờ ngày Minh Tú và bạn trai về chung một nhà.

Minh Tú được công chúng biết đến với cương vị là một hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên và là huấn luyện viên cho một số chương trình, cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Minh Tú nhận được sự yêu mến của dân mạng khi sở hữu gương mặt lai Tây cực ấn tượng, cùng thân hình chuẩn vạn người mê, đặc biệt là tính cách cực hài hước với độ 'lầy' đỉnh cao. Minh Tú không ngần ngại khoe ảnh tình tứ bên bạn trai ngoại quốc - Ảnh: Internet Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Minh Tú còn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm về chuyện tình cảm. Từ lúc công khai chuyện tình cảm với bạn trai ngoại quốc, cộng đồng mạng luôn mong đợi ngày cả hai về chung một nhà. Mới đây, Minh Tú đã có động thái đáp lại sự mong chờ của nhiều người hâm mộ cô.

Cụ thể, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc thiệp hồng và công bố với cộng đồng mạng: "Ngày này cuối cùng cũng đã đến". Nhiều dân tình chuyên 'hóng hớt showbiz' được dịp 'hóng' sự kiện đặc biệt sắp tới đến từ Minh Tú, netizen cho rằng phải chăng đây là thiệp hồng của nữ siêu mẫu và bạn trai ngoại quốc? Minh Tú bất ngờ tung quả mù cho cộng đồng mạng đươc dịp hóng hớt - Ảnh: Internet Sau "cú đột kích" của Minh Tú, nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao, có người cho rằng cô sắp về chung một nhà với bạn trai Tây. Số khác lại cho rằng vốn có tính cách 'lầy lội', nên cũng có thể Minh Tú 'troll' mọi người, hoặc đơn giản đây chỉ là thiệp mời ăn cưới của một ai đó gửi đến Minh Tú.

Minh Tú từng quyết định "chơi lớn" tuyên bố sẽ kết hôn - Ảnh: Internet Mặc dù chưa rõ chiếc thiệp hồng của Minh Tú mang ý nghĩa gì, nhưng bài đăng của Minh Tú đã bật mí sẽ tiết lộ sự thật trong vài ngày tới. Tuy nhiên, netizen hối thúc cô sớm thực hiện lời hứa với đàn em, bởi trước đó siêu mẫu Minh Tú quyết định 'chơi lớn' tuyên bố sẽ kết hôn nếu học trò Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đạt thứ hạng cao tại Miss Grand International 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-tu-bat-ngo-dot-kich-cong-dong-mang-boi-chiec-thiep-hong-tren-tay-ngay-nay-cuoi-cung-cung-den-netize-ran-ran-lieu-vbiz-se-co-them-mot-dam-cuoi-moi-460691.html