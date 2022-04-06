Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh

Hậu trường 06/04/2022 17:17

Denis Đỗ - Đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh và em út BIGBANG - Ca sĩ Seungri được biết đến là cặp bạn thân ngoại quốc. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các buổi tiệc lớn nhỏ và những cuộc họp mặt gia đình thân mật.

Denis Đỗ (hay còn gọi là Đỗ Hoàng Minh) được biết đến là đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài việc thừa kế tập đoàn, cậu cả nhà Tân Hoàng Minh gây chú ý bởi độ chịu chơi và cuộc sống ngập tràn đồ hiệu, check-in ở những nơi sang chảnh. Đặc biệt, Denis Đỗ còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhờ tình bạn thân thiết với Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG.

Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh 1
Denis Đỗ (đầu tiên từ trái sang) và Seungri (giữa) có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm - Ảnh: Internet

Thiếu gia Denis Đỗ chơi chung với hội bạn thân quốc tế của Seungri. Ngoại trừ công việc, những lần đến Việt Nam, Seungri sẽ dành thời gian để gặp gỡ người bạn thân Denis Đỗ và gia đình, đây là lịch trình cá nhân của nam ca sĩ và không có bất cứ liên quan nào đến hoạt động của nhóm nhạc BIGBANG. Cùng hợp tác kinh doanh, cả hai còn thường xuyên xuất hiện chung tại các bữa tiệc và những chuyến du lịch sang chảnh.

Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh 2
Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các bữa tiệc lớn nhỏ - Ảnh: Internet 
Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh 3
Thiếu gia Denis Đỗ và Seungri cùng chơi chung với hội bạn thân giàu có - Ảnh: Internet

Nguồn tin từ Báo Thanh niên cung cấp, trước đó vào khoảng tháng 8/2017, cựu thành viên BIGBANG từng gây xôn xao dư luận khi đăng tải tấm hình xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và gọi ông là 'Dady': "Happy birthday daddy!" (Chúc mừng sinh nhật bố). Ngoài ra, Seungri còn chứng tỏ độ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình Denis Đỗ. Cụ thể, tháng 1/2018 nam ca sĩ tham gia đám cưới hoành tráng của Đỗ Hoàng Việt - thiếu gia thứ hai của nhà Tân Hoàng Minh, tổ chức tại Singapore.

Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh 4
Seungri xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh: Internet
Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh - Ảnh 5
Seungri có quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình Denis Đỗ -Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, tình bạn thân thiết 'hiếm có' này lại rơi vào cái kết làm cho cộng đồng mạng bàn tán và chỉ trích. Cụ thể, Seungri vướng vào hàng loạt bê bối chấn động, giữa lúc bạn thân gặp nạn, Denis Đỗ không có bất kì động thái nào lên tiếng bênh vực. Tại thời điểm đó, đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh âm thầm khóa hết các tài khoản mạng xã hội. 

Hậu lộ 'hint' sắp lên xe hoa với Anh Tú, Diệu Nhi chính thức lên tiếng!

Hậu lộ 'hint' sắp lên xe hoa với Anh Tú, Diệu Nhi chính thức lên tiếng!

Không để dân tình "đoán già, đoán non", mới đây đích thân Diệu Nhi đã lên tiếng đính chính về tin đồn sắp lên xe hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Denis Đỗ Đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Seungri bigbang

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?