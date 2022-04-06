Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh

Denis Đỗ - Đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh và em út BIGBANG - Ca sĩ Seungri được biết đến là cặp bạn thân ngoại quốc. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các buổi tiệc lớn nhỏ và những cuộc họp mặt gia đình thân mật.
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Denis Đỗ (hay còn gọi là Đỗ Hoàng Minh) được biết đến là đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài việc thừa kế tập đoàn, cậu cả nhà Tân Hoàng Minh gây chú ý bởi độ chịu chơi và cuộc sống ngập tràn đồ hiệu, check-in ở những nơi sang chảnh. Đặc biệt, Denis Đỗ còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhờ tình bạn thân thiết với Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG.
Thiếu gia Denis Đỗ chơi chung với hội bạn thân quốc tế của Seungri. Ngoại trừ công việc, những lần đến Việt Nam, Seungri sẽ dành thời gian để gặp gỡ người bạn thân Denis Đỗ và gia đình, đây là lịch trình cá nhân của nam ca sĩ và không có bất cứ liên quan nào đến hoạt động của nhóm nhạc BIGBANG. Cùng hợp tác kinh doanh, cả hai còn thường xuyên xuất hiện chung tại các bữa tiệc và những chuyến du lịch sang chảnh.
Nguồn tin từ Báo Thanh niên cung cấp, trước đó vào khoảng tháng 8/2017, cựu thành viên BIGBANG từng gây xôn xao dư luận khi đăng tải tấm hình xuất hiện tại buổi tiệc sinh nhật ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và gọi ông là 'Dady': "Happy birthday daddy!" (Chúc mừng sinh nhật bố). Ngoài ra, Seungri còn chứng tỏ độ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình Denis Đỗ. Cụ thể, tháng 1/2018 nam ca sĩ tham gia đám cưới hoành tráng của Đỗ Hoàng Việt - thiếu gia thứ hai của nhà Tân Hoàng Minh, tổ chức tại Singapore.
Tuy nhiên, tình bạn thân thiết 'hiếm có' này lại rơi vào cái kết làm cho cộng đồng mạng bàn tán và chỉ trích. Cụ thể, Seungri vướng vào hàng loạt bê bối chấn động, giữa lúc bạn thân gặp nạn, Denis Đỗ không có bất kì động thái nào lên tiếng bênh vực. Tại thời điểm đó, đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh âm thầm khóa hết các tài khoản mạng xã hội.