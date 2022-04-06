Tình bạn 'hiếm có - khó tìm' giữa cựu thành viên BIGBANG và thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh

Denis Đỗ (hay còn gọi là Đỗ Hoàng Minh) được biết đến là đại thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngoài việc thừa kế tập đoàn, cậu cả nhà Tân Hoàng Minh gây chú ý bởi độ chịu chơi và cuộc sống ngập tràn đồ hiệu, check-in ở những nơi sang chảnh. Đặc biệt, Denis Đỗ còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhờ tình bạn thân thiết với Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG.

Denis Đỗ (đầu tiên từ trái sang) và Seungri (giữa) có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm - Ảnh: Internet

Thiếu gia Denis Đỗ chơi chung với hội bạn thân quốc tế của Seungri. Ngoại trừ công việc, những lần đến Việt Nam, Seungri sẽ dành thời gian để gặp gỡ người bạn thân Denis Đỗ và gia đình, đây là lịch trình cá nhân của nam ca sĩ và không có bất cứ liên quan nào đến hoạt động của nhóm nhạc BIGBANG. Cùng hợp tác kinh doanh, cả hai còn thường xuyên xuất hiện chung tại các bữa tiệc và những chuyến du lịch sang chảnh.