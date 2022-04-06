Hậu lộ 'hint' sắp lên xe hoa với Anh Tú, Diệu Nhi chính thức lên tiếng!

Không để dân tình "đoán già, đoán non", mới đây đích thân Diệu Nhi đã lên tiếng đính chính về tin đồn sắp lên xe hoa.

Những tháng cuối năm 2021, khán giả không khỏi xôn xao trước thông tin chấn động việc diễn viên Diệu Nhi mang bầu và mới sinh con cho bạn trai Anh Tú. Tuy nhiên, đến hiện tại, đồn đoán này chỉ xuất phát từ 1 chiều cư dân mạng chứ cặp đôi vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay xác nhận về việc này. Thế nhưng, người hâm mộ vẫn đang mong chờ cái kết đẹp của cả 2 sau nhiều năm yêu nhau. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ tin hỷ từ cặp đôi - Ảnh minh họa: Internet Mới đây nhất, trong một đoạn clip đu trend TikTok, các thánh soi tình cờ phát hiện ngón áp út của Diệu Nhi có mang một chiếc nhẫn. Từ đó, dấy lên tin đồn Diệu Nhi đang ngầm thông báo việc sắp lên xe hoa với Anh Tú.

Giữa lúc đồn đoán ồn ào, Diệu Nhi đã chính thức lên tiếng về nghi vấn trên. Trên trang Instagram cá nhân, cô viết: "Dạ thưa đây không phải là nhẫn đôi tình nhân mà là nhẫn vía ạ. Đây là cách đeo nhẫn phong thủy của riêng em, em đeo tay phải nữa cả nhà ạ. Lên clip bị ngược hình, mong cả nhà tỉnh táo". Ảnh minh họa: Internet Diệu Nhi lên tiếng về chiếc nhẫn gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Lời phủ nhận này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối vì những tưởng đâu sắp được "uống rượu mừng" của cặp đôi. Có thể thấy, đây là một trong những lần hiếm hoi mà nữ diễn viên lên tiếng về những đồn đoán trong chuyện tình cảm đời tư của mình.

Diệu Nhi - Anh Tú là một trong những cặp đôi được nhiều người hâm mộ yêu mến và ủng hộ. Thời gian đầu yêu đương, cả 2 rất chăm chỉ công khai chuyện tình cảm bằng cách thả thính nhau, diện đồ đôi hay cùng nhau đi du lịch. Bẵng đi một thời gian không còn xuất hiện cùng nhau, dân tình đồn rằng Diệu Nhi và Anh Tú đã "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, cặp đôi đã sớm lên tiếng rằng vì không muốn chuyện đời tư ảnh hưởng tới sự nghiệp nên đã tránh nhắc đến tên nhau và càng khép kín hơn trong việc chia sẻ tình cảm.

Diệu Nhi lại lộ nghi vấn có "tin vui", netizen vỗ tay rần rần: Showbiz Việt liệu sắp có thêm một siêu đám cưới? Nếu "hint" có hỷ lần này là thật thì chắc chắn rằng showbiz Việt sẽ có thêm một siêu đám cưới đến từ vị trí cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-lo-hint-sap-len-xe-hoa-voi-anh-tu-dieu-nhi-chinh-thuc-len-tieng-460654.html