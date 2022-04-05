Diệu Nhi lại lộ nghi vấn có "tin vui", netizen vỗ tay rần rần: Showbiz Việt liệu sắp có thêm một siêu đám cưới?

Sau nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò, thậm chí đã có con đầu lòng, nhưng cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú vẫn luôn rất bí mật về chuyện tình cảm và hầu như không công khai bất kỳ điều gì với khán giả.

Netizen Việt luôn đẩy thuyền cho cặp đôi "trai tài gái sắc này", sau bao nhiêu lần "soi kỹ, soi lưỡng" thì mới đây lại lộ tin Diệu Nhi đang có "tin vui", điều này càng làm netizen có thêm bằng chứng chắc chắn rằng cặp đôi Nhi - Tú sẽ sớm ngày về chung một nhà.