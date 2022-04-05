Diệu Nhi lại lộ nghi vấn có "tin vui", netizen vỗ tay rần rần: Showbiz Việt liệu sắp có thêm một siêu đám cưới?

Nếu "hint" có hỷ lần này là thật thì chắc chắn rằng showbiz Việt sẽ có thêm một siêu đám cưới đến từ vị trí cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú.
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Sau nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò, thậm chí đã có con đầu lòng, nhưng cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú vẫn luôn rất bí mật về chuyện tình cảm và hầu như không công khai bất kỳ điều gì với khán giả.
Netizen Việt luôn đẩy thuyền cho cặp đôi "trai tài gái sắc này", sau bao nhiêu lần "soi kỹ, soi lưỡng" thì mới đây lại lộ tin Diệu Nhi đang có "tin vui", điều này càng làm netizen có thêm bằng chứng chắc chắn rằng cặp đôi Nhi - Tú sẽ sớm ngày về chung một nhà.
Trong khoảnh khắc mà Diệu Nhi lấy tay che miệng ho, nữ diễn viên hài không biết vô tình hay cố ý mà luôn "khoe khéo" chiếc nhẫn tại vị trí ngón áp út, được cho là nhẫn cưới. Chính điều này càng khiến fan hâm mộ tin rằng nàng mỹ nhân của làng hài đang muốn khoe chuyện vui của bản thân. Netizen càng tin chắc rằng nếu cặp đôi "lầy lội" này chuẩn bị lên xe hoa thì hứa hẹn showbiz Việt sẽ có một siêu đám cưới làm "bùng nổ" truyền thông.
Trước đó vào năm 2021 từng rộ lên thông tin cặp đôi đón con đầu lòng. Tuy nhiên đến hiện tại nhân vật chính vẫn chưa một lần lên tiếng. Dù vậy, netizen vẫn tích cực đẩy thuyền và hy vọng "chiến hạm" này sớm ngày cập bến.