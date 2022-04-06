Trang Trần bàn về 'bạn tốt', lên tiếng mỉa mai ai đó, CĐM lập tức réo gọi sao nữ vừa công khai quan hệ chị em thân thiết với bà Phương Hằng

Hậu trường 06/04/2022 16:01

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã có bài viết khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần lại tiếp tục có bài viết khiến dân tình dậy sóng. Theo đó, cô đăng đàn nói về mối quan hệ bạn bè, mỉa mai một ai đó khi bạn làm sai thì im lặng còn lúc bạn "bị xúc đi" thì lên mạng xã hội thương tiếc, khuyên can.

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Bài viết của Trang Khàn - Ảnh: chụp màn hình

Đáng chú ý, dù bài viết của Trang Trần không hề đề cập đến bất kỳ ai nhưng nhiều cư dân mạng lại cho rằng cựu người mẫu đang nói đến chuyện của diễn viên Phi Thanh Vân. Nguyên nhân là bởi vừa mới đây thôi, nữ diễn viên đã chia sẻ bài viết nói về tình chị em với bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: chụp màn hình

Một bộ phận netizen đã để lại bình luận chỉ trích không thương tiếc nữ diễn viên. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, Trang Trần không có phản hồi chính thức nào về nhân vật mà mình đang ẩn ý.

Cụ thể, trong bài viết nhắc đến nữ đại gia, Phi Thanh Vân cho biết dù mới quen biết nữ đại gia vài năm nhưng cô luôn là người lắng nghe và hiểu cho những nỗi niềm của bà. "Bên ngoài nụ cười rạng rỡ ấy lại là một trái tim đầy đau thương và hoài niệm". Phi Thanh Vân cho hay định sẽ im lặng nhưng vì đã từng là người em út chơi trong nhóm mấy chị em gái, cô thật sự xót xa khi liên tục biết tin xấu về bà Hằng.

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Bài viết của nữ diễn viên -  Ảnh: chụp màn hình

"Em xót xa khi 1000 việc chị làm thiện nhưng những việc gần đây thì lại phạm việc đau lòng, nặng nề quá rồi Chị ơi!… Giờ có hối hận cũng đã quá muộn màn!" - Phi Thanh Vân tâm sự.

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Theo Phi Thanh Vân, cô và Bà Phương Hằng có quan hệ thân thiết - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nữ diễn viên phim "Cô gái xấu xí" cũng hy vọng mọi chuyện có thể nhanh chóng qua đi, mong dư luận hãy buông bỏ và hoan hỉ cũng như cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nữ CEO như bà đã từng hưởng thụ.

 

 

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Từ khóa:   cựu người mẫu Trang Trần Phi Thanh Vân CEO Nguyễn Phương Hằng

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