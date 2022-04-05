Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, Phi Thanh Vân bất ngờ 'vén màn' con người thật, nói lời 'ruột gan' gây chú ý

Hậu trường 05/04/2022 11:44

Mới đây, Phi Thanh Vân - người em thân thiết của bà Phương Hằng bất ngờ có những chia sẻ gây xôn xao dư luận.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, hôm 24/3 bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau thông tin này, Phi Thanh Vân gần đây đã đăng tải bức tâm thư dài tiết lộ về con người thật của bà Nguyễn Phương Hằng và gửi gắm lời nhắn nhủ đến "bà trùm Đại Nam". Đồng thời, nữ diễn viên còn đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết, tình cảm với nữ đại gia.

Theo chia sẻ, Phi Thanh Vân cho biết cả 2 có mối quan hệ khá thân thiết khi ở chung trong 1 nhóm và cũng thường xuyên gọi điện thoại tâm sự với nhau nhiều giờ, Đáng chú ý là cô nàng cho biết rằng bà Phương Hằng từng khóc khi kể chuyện với cô về những buổi livestream tại Đại Nam. Cô bộc bạch: "Chị ơi, em gái thương chị. Thương những lúc hai chị em điện thoại tâm sự với nhau hàng giờ, thương những cảm xúc và những giọt nước mắt chị rơi khi kể trong những buổi talk show tại Đại Nam. Nhưng trên tất cả những việc ấy em cũng rất hiểu tâm tính chị. Vì dù chơi với chị chỉ vài năm, nhưng em luôn là người lắng nghe chị thật nhiều, hiểu những nỗi niềm của chị! Bên ngoài nụ cười rạng rỡ ấy lại là một trái tim đầy đau thương và hoài niệm".

nguyen phuong hangSau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, Phi Thanh Vân bất ngờ 'vén màn' con người thật, nói lời 'ruột gan' gây chú ý - Ảnh 2
Bài chia sẻ dài của Phi Thanh Vân về bà Phương Hằng gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cô nàng cũng vô cùng xót xa khi "chị gái" vướng vào ồn ào lần này, cô tiếc cho những điều tốt mà nữ CEO đã làm trước đó. Nữ diễn viên Cô Gái Xấu Xí nhắn nhủ: "Chị biết không? Em nghĩ mình sẽ giấu kín bí mật này! Nhưng vì đã từng là người em út chơi trong group mấy Chị em gái, hôm nay lòng trắc ẩn của em thật sự xót xa khi liên tục đọc các bài báo Chị bị rơi vào vòng lao lý".

"Như rất nhiều lần em chia sẻ với học viên và khán giả hãy tuyệt đối tránh để bị rơi vào trường hợp: 1000 - 1 = 0. Nghĩa là: 1000 điều bạn làm đúng nhưng chỉ 1 điều bạn làm sai thì tất cả điều chỉ nhớ đến việc bạn làm sai với hoàn toàn quên đi những việc xưa kia bạn đã làm đúng. Điều xấu nhất là khi phạm pháp một tội danh nào đó. Em xót xa khi 1000 việc chị làm thiện nhưng những việc gần đây thì lại phạm việc đau lòng, nặng nề quá rồi Chị ơi!… Giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng", cô nàng giãi bày.

nguyen phuong hang 1Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, Phi Thanh Vân bất ngờ 'vén màn' con người thật, nói lời 'ruột gan' gây chú ý - Ảnh 4
Từng rất thân thiết với bà Phương Hằng, Phi Thanh Vân là một người rất thấu hiểu tâm tính đàn chị - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, theo bài viết, hiện tại do những mâu thuẫn không đáng có nên nhóm bạn của bà Hằng và Phi Thanh Vân cùng những người khác đã "tan đàn xẻ nghé" và không thân thiết với nhau như trước. Tuy vậy, với tư cách làm em út của nhóm, Phi Thanh Vân vẫn rất mong mỏi đàn chị của mình sẽ “bình tâm” cũng như sớm được đón nhận những điều tốt đẹp nhất như trước đây đã từng sở hữu. 

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của Phi Thanh Vân nhận được sự quan tâm lớn. Ngoài những bình luận đồng cảm, vẫn có một số người không đồng tình và chỉ trích bà Phương Hằng. 

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