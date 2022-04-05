Câu nói mà thủ phạm bắt cóc con trai 5 tuổi năm ấy nói với Kim Cương cho đến ngày nay vẫn làm bà suy nghĩ mãi.

Mới đây, NSND Kim Cương đã tâm tình với khán giả về sự nghiệp và cuộc sống của mình thông qua một chương trình giải trí. Trong nhiều câu chuyện mà bà kể, công chúng dành nhiều sự quan tâm nhất tới việc con trai duy nhất của nữ nghệ sĩ từng bị bắt cóc khi mới lên 5.

NSND Kim Cương thời trẻ - Ảnh: Internet

NSND Kim Cương tiết lộ, bản thân bà vẫn luôn nhớ tới ngày định mệnh mà đứa con 5 tuổi của bà bị bắt đi. Những kẻ bắt cóc đã hâm dọa, khủng bố đủ điều vì biết nữ nghệ sĩ sẽ làm mọi cách để đem con trai của mình lành lặn quay về.

Trong cuộc nói điện thoại với kẻ bắt cóc năm đó, có một câu nói không biết vì sao lại khiến cho NSND Kim Cương cứ suy nghĩ mãi: "Bà Kim Cương à. Tôi với bà là hai con ốc nằm trong hai bộ máy khác nhau. Cả hai chúng ta đều phải quay, không bao giờ được ngừng nghỉ. Bà phải làm việc vì cuộc sống của bà thì tôi cũng phải làm việc vì cuộc sống của tôi".

Một cảnh phim của NSND Kim Cương - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, NSND Kim Cương cũng tâm sự, suốt nhiều năm làm nghề bà đã phải hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt và vô căn cứ. Nặng nề nhất vẫn là lời đồn bà sống buông thả và có mối quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau. Tuy nhiên, thực hư mọi chuyện không phải là thứ có thể nói rõ trong đôi ba câu được.

NSND Kim Cương gửi lời cảm ơn đến khán giả - Ảnh: Internet

Cuối cùng, NSND Kim Cương gửi lời cảm ơn đến các khán giả đã yêu mến bà, đã cùng bà trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống: "Tôi tha thiết yêu mến khán giả của tôi, những người đã chia sẻ cho tôi bao nhiêu nụ cười, nước mắt. Tôi muốn đem toàn bộ cuộc đời mình kể lại cho khán giả, như một lời tri ân dành cho khán giả đã yêu mến tôi suốt thời gian qua".

Con nuôi thất lạc 45 năm của NSND Kim Cương: Tôi thấy cuộc đời mình bất hạnh quá "Tôi buồn lắm, cứ khóc hoài. Tôi thấy cuộc đời tôi sao bất hạnh quá, chẳng biết cha mẹ mình là ai" – con gái nuôi của NSND Kim Cương nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-5-tuoi-bi-bat-coc-nsnd-kim-cuong-nghe-xong-1-cau-noi-ma-chet-lang-460380.html