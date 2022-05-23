Chân dung và gia thế bạn gái thiếu gia Hiếu Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà: Giàu có không thua kém 'cậu ấm' tập đoàn nghìn tỷ?

Thông tin về bạn gái mới của "cậu ấm" nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang được dân mạng quan tâm.

Giống như các thành viên khác trong gia đình, Hiếu Nguyễn - con trai út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nhận về rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Thậm chí thiếu gia này còn có phần gây tò mò hơn bởi "năm thuở mười thì" mới xuất hiện công khai trên MXH. Hiếu Nguyễn là một trong những "rich kid" nhận được sự quan tâm. Ảnh: Internet Dù rất ít khi đề cập đến chuyện hèn hò trên trang cá nhân, nhưng mỗi khi bắt đầu một mối tình mới, chàng thiếu gia này đều úp mở ảnh của "nửa kia". Tháng 1 vừa qua, Hiếu Nguyễn khiến dân tình "phát sốt" khi đăng story ảnh thân mật bên một cô gái nhưng đã dùng "icon" che mặt cô gái.

Đầu năm nay, cậu út nhà tài phiệt khiến dân mạng xôn xao khi đăng ảnh thân mật bên một cô gái. Ảnh: Internet Trong ảnh, Hiếu Nguyễn và cô gái này chụm đầu vào nhau thoải mái và thân thiết - hành động thường thấy ở các couple. Bên cạnh đó, thiếu gia còn vòng tay ra sau lưng của cô nàng như xác nhận chủ quyền. Dù anh chàng đã che mặt người ấy nhưng với những cử chỉ này, netizen vẫn mạnh dạn khẳng định đây là bạn gái mới của Hiếu Nguyễn. Đặc biệt hơn nữa, ngay sau khi up story công khai chưa lâu, Hiếu Nguyễn đã xóa đi. Cú trượt tay này của cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng "bán tính bán nghi" về mối quan hệ thật sự của anh và cô bạn gái trong bức ảnh.

Bẵng đi một thời gian, thì mới đây, trên hội con nhà giàu Việt đã đăng ảnh hé lộ dung nhan của bạn gái Hiếu Nguyễn. Cô nàng sở hữu gương mặt rất Tây và được người quen tiết lộ bên ngoài xinh hơn trong hình. Bạn gái Hiếu Nguyễn cũng được cho là có xuất thân giàu có, rất tương xứng với gia đình bạn trai. Chân dung cô gái được Hiếu Nguyễn đăng trên story vào đầu năm nay. Ảnh: Internet Trước đó, Hiếu Nguyễn từng để lộ nhiều bằng chứng hẹn hò với hotgirl Phạm Diệu Linh (sinh năm 1998). Cô gái này khá nổi tiếng trên mạng xã hội vì nhan sắc yêu kiều và vóc dáng lý tưởng. Khoảng cuối năm 2020, Hiếu Nguyễn từng công khai đăng ảnh Diệu Linh lên trang cá nhân rồi cũng vội vàng xóa ngay tắp lự. Thế nhưng hoa chưa kịp nở đã vội tàn. Chỉ sau vài tháng dính tin đồn hẹn hò, cặp đôi đã hủy theo dõi đối phương trên mạng xã hội và hoàn toàn im ắng từ đó đến nay. Trong ảnh, Hiếu Nguyễn chụp cùng người bố quyền lực và hai anh chị. Ảnh: Internet Hiếu Nguyễn, sinh năm 1999, là con trai út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với người vợ thứ 2 – bà Phạm Hồng Thủy Tiên. Hiếu Nguyễn bắt đầu được chú ý nhiều hơn từ sau đám cưới của anh trai Louis Nguyễn và chị dâu Tăng Thanh Hà. Cậu út nhà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn sở hữu ngoại hình điển trai, cao 1m83, phong thái lịch lãm và có chút lạnh lùng. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại London, Anh. Hiện Hiếu Nguyễn đang làm việc cho tập đoàn của gia đình và giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách IPPTech, eDigi, các lĩnh vực công nghệ và AI, logistics, Air Cargo và các dự án Thành phố thông minh.

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