Tăng Thanh Hà đích thân vào bếp nấu ăn để chiêu đãi 'em dâu tương lai', nhìn bàn ăn thịnh soạn là biết nàng dâu hào môn khéo tay cỡ nào

Hậu trường 18/05/2022 13:55

Linh Rin có mối quan hệ thân thiết với những thành viên trong gia đình bạn trai Phillip Nguyễn, đáng chú ý nhất là với 'chị dâu tương lai' Tăng Thanh Hà.

Dù chưa chính thức về làm dâu hào môn, nhưng Linh Rin thường xuyên có mặt trong những bữa tiệc thân mật với các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Cô nàng cũng được các anh chị em trong nhà Phillip Nguyễn rất quý mến. 

Mới đây nhất, trên story Instagram cá nhân, Linh Rin bất ngờ khoe những món ăn được "chị dâu tương lai" Tăng Thanh Hà chiêu đãi tại biệt thự. Có thể thấy, dù bận rộn bỉm sữa với 3 nhóc tì những "ngọc nữ" vẫn khéo léo làm nhiều đồ ăn để cho gia đình thưởng thức. Trước hành động của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc, Linh Rin dành tình cảm đến cô khiến cư dân mạng chú ý.

Tăng Thanh Hà đích thân vào bếp nấu ăn để chiêu đãi 'em dâu tương lai', nhìn bàn ăn thịnh soạn là biết nàng dâu hào môn khéo tay cỡ nào - Ảnh 1
Bạn gái của Phillip Nguyễn khoe được "chị dâu tương lai" tiếp đãi. Ảnh: Chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên Linh Rin cho thấy mối quan hệ tốt đẹp với Tăng Thanh Hà. Cách đây ít lâu, Linh Rin cho biết được tham dự bữa tiệc ốc hoành tráng do chị dâu tương lai chủ trì. Người đẹp Hà thành cũng không quên check in và tag Hà Tăng vào bức ảnh, đồng thời bày tỏ sự thích thú.

Tăng Thanh Hà đích thân vào bếp nấu ăn để chiêu đãi 'em dâu tương lai', nhìn bàn ăn thịnh soạn là biết nàng dâu hào môn khéo tay cỡ nào - Ảnh 2
Linh Rin thường xuyên được thức nhiều món ngon do chính tay Tăng Thanh Hà chuẩn bị. Ảnh: Chụp màn hình

Cả Tăng Thanh Hà và Linh Rin thỉnh thoảng đăng ảnh cùng nhau và "tag" tên trên mạng xã hội. Thông qua những bức ảnh chụp chung, có thể thấy hai người luôn quấn quýt thân thiết. Ngoài ra, Linh Rin cũng được vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn yêu mến, khiến netizen tin rằng suất "con dâu hào môn" của hot girl Hà thành gần như đã "chốt kèo". 

Tăng Thanh Hà đích thân vào bếp nấu ăn để chiêu đãi 'em dâu tương lai', nhìn bàn ăn thịnh soạn là biết nàng dâu hào môn khéo tay cỡ nào - Ảnh 3
Linh Rin và Tăng Thanh Hà có mối quan hệ thân thiết. Hai mỹ nhân Vbiz là một nửa xinh đẹp của anh em tập đoàn nghìn tỷ. Ảnh: FBNV 

Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn công khai hẹn hò vào ngày 27/8/2019 thông qua video ghi lại khoảnh khắc tình tứ của cả hai. Từ đó, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh thân mật, tình tứ bên nhau. Trước đó, Phillip Nguyễn từng vướng ồn ào tình cảm với loạt mỹ nhân Vbiz. Nhưng hiện tại, con trai thứ ba của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang có cuộc tình rất đẹp với Linh Rin. Người hâm mộ hy vọng cặp đôi sẽ sớm thông báo về chung một nhà.

Tăng Thanh Hà đích thân vào bếp nấu ăn để chiêu đãi 'em dâu tương lai', nhìn bàn ăn thịnh soạn là biết nàng dâu hào môn khéo tay cỡ nào - Ảnh 4
Linh Rin sánh đôi cùng thiếu gia Phillip Nguyễn. Ảnh: FBNV

Về phía Tăng Thanh, cô cũng đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên thiếu gia Louis Nguyễn - cậu con trai thứ 2 của Johnathan Hạnh Nguyễn. Cũng từ khi bước chân vào làm dâu nhà hào môn, "ngọc nữ" rút lui khỏi làng giải trí để vun vén hạnh phúc gia đình. Cuối năm ngoái, Hà Tăng cho biết đón thêm thành viên nhí thứ 3 trong gia đình là con trai. Hiện tại, cô tập trung lo cho gia đình và kinh doanh nhà hàng. Bà mẹ 3 con còn được biết đến với tài nấu ăn thượng hạng không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp. Cuộc sống của "ngọc nữ" một thời khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm?

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm?

Bài đăng mới đây của Tăng Thanh Hà đã thu hút sự chú ý từ phía người cư dân mạng.

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Từ khóa:   Linh Rin Tăng Thanh Hà Phillip Nguyễn

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