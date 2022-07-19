Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian

Hậu trường 19/07/2022 10:21

Nhiều năm qua, sự thật về Quang Vinh và Lý Quí Khánh chưa bao giờ được hé lộ.

Suốt nhiều năm qua, nghi án tình cảm giữa ca sĩ Quang Vinh và NTK Lý Quí Khánh thu hút sự quan tâm từ dư luận. Cả hai chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận tin đồn.

Khánh – Vinh khá kín kẽ. Nhưng với những hình ảnh được cả hai cập nhật trên trang cá nhân, fans khẳng định họ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 1
Lý Quí Khánh - Quang Vinh: Sự thật chưa bao giờ được hé lộ. Ảnh: Internet

Những ngày đầu tháng 7 vừa qua, cả hai được cho là có chuyến du lịch châu Âu cùng nhau. Dù không có ảnh chụp chung và cả hai khéo léo check-in chệch thời điểm nhưng với sự trùng khớp của hầu hết các địa điểm trong khoảng thời gian nhất định này thì bất cứ ai cũng đủ hiểu rằng Quang Vinh - Lý Quí Khánh du lịch cùng nhau? Từ kinh đô thời trang Paris đến thiên đường du lịch Santorini, hay địa danh nổi tiếng tại Thụy Sỹ - nơi được chọn làm bối cảnh trong bom tấn truyền hình Hạ cánh nơi anh.

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 2
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 3
Cặp đôi check-in tại Mykonos cùng ngày. Ảnh: Chụp màn hình

 

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 4
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 5
Tại kinh đô thời trang Paris. Ảnh: Chụp màn hình

 

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 6
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 7
Thiên đường du lịch Santorini - Hy Lạp. Ảnh: Chụp màn hình

 

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 8
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 9
Nơi được chọn làm bối cảnh trong phim "Hạ cánh nơi anh". Ảnh: Chụp màn hình

 

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 10
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 11
Có quá nhiều dữ liệu xuất hiện cùng một lúc, khiến nhiều tin chắc rằng Quang Vinh và Lý Quí Khánh đã có chuyến du lịch cùng nhau vào đầu tháng 7 vừa qua. Ảnh: Chụp màn hình

 

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 12
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 13
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 14
Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 15
Suốt nhiều năm qua, đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian. Tuy không đăng ảnh chụp chung, nhưng thông qua những thông tin họ đăng tải thì ai cũng biết cả hai đang ở bên nhau. Ảnh: FBNV

Gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 2005, cái duyên đó đã kết nối Lý Quí Khánh và Quang Vinh cho đến hiện tại. Đây cũng là thời điểm khởi nguồn những tin đồn về chuyện tình yêu đồng giới giữa Quí Khánh – Quang Vinh. Trong những bài phỏng vấn báo chí, cả Lý Quí Khánh và "hoàng tử sơn ca" đều có chia sẻ mập mờ, lấp lửng về mối quan hệ này. Nam NTK từng thổ lộ trên truyền thông rằng, anh yêu Quang Vinh hơn cả chính người yêu mình.

Quang Vinh và Lý Quí Khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian - Ảnh 16
Tính đến nay, Quang Vinh - Lý Quí Khánh đã có gần 2 thập kỷ quen biết và xem nhau như tri kỷ. Ảnh: Internet

Quang Vinh được mệnh danh là "hoàng tử sơn ca", từng là một ca sĩ đình đám của Vbiz. Tuy nhiên nhiều năm qua, Quang Vinh hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ tâm sự, anh trải qua thời gian dài đối diện với chứng trầm cảm, sức sáng tạo và cảm xúc không còn sung sức như trước.

Rời khỏi showbiz, Quang Vinh sống kín tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chỉ chia sẻ hình ảnh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống sang chảnh, sung túc.

Còn Lý Quí Khánh là một nhà thiết kế thời trang có tiếng tại Việt Nam, vốn sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng bản thân anh cũng là một người tài năng khi xây dựng thương hiệu thời trang riêng còn tự kinh doanh nhiều lĩnh vực khác... Cuộc sống của Lý Quí Khánh đầy sự hào nhoáng, thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và tận hưởng những thứ xa xỉ, đắt đỏ.

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Từ khóa:   Quang Vinh Lý Quí Khánh Quang Vinh - Lý Quí Khánh

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