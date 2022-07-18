Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra'

Hậu trường 18/07/2022 16:43

Dường như Thiện Nhân không mấy bận tâm đến những lùm xùm đang diễn ra, cô thoải mái chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên người yêu đồng giới.

Những ngày qua, sự việc gia đình Thiện Nhân đăng thông báo mất liên lạc với nữ ca sĩ đã làm "dậy sóng" mạng xã hội. Nhưng sau đó, giọng ca 20 tuổi livestream và phủ nhận chuyện mất tích như thông tin từ gia đình đăng tải.

Theo giọng ca 20 tuổi cho biết, những mâu thuẫn không thể giải quyết với người thân khiến cô bức xúc, quyết định dọn ra khỏi nhà. Thiện Nhân cũng thừa nhận xu hướng tính dục và đang chung sống với bạn gái hơn cô 15 tuổi. 

Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra' - Ảnh 1
Thiện Nhân và người tình đồng giới. Ảnh: Chụp màn hình

Chiều hôm qua (17/7), gia đình Thiện Nhân có cuộc gặp gỡ báo chí. Mẹ cùng hai anh chị của nữ ca sĩ mong mỏi cô trở về nhà và cùng nhau giải đáp những vướng mắc trong thời gian qua. Sáng cùng ngày, Thiện Nhân cho biết không nắm thông tin việc gia đình gặp gỡ báo chí, cũng như chưa liên lạc lại với người thân.

Giữa lúc lùm xùm vẫn chưa ngừng lại, vào sáng ngày 18/7, trên trang Instagram ca nhân, Thiện Nhân bất ngờ tung ra một đoạn clip ghi lại hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên Ngân Trác. Có thể thấy, cả 2 đã không ngại ôm ấp cực tình tứ, thậm chí còn hôn má khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Đáng chú ý, gương mặt của Thiện Nhân cũng ánh lên sự hạnh phúc khi được sống với tình yêu của mình.

Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng viết thêm dòng trạng thái như đang rất hạnh phúc khi được giải thoát khỏi gia đình: "Thật may mắn khi cánh cửa cuộc đời đã mở ra". Ngay sau đó, động thái đặc biệt này của Thiện Nhân đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Giờ đây, vẫn đang có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh hành động rời xa gia đình của Thiện Nhân.

Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra' - Ảnh 2

 

Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra' - Ảnh 3

 

Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra' - Ảnh 4

 

Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra' - Ảnh 5
Mặc ồn ào đang bủa vây, Thiện Nhân vẫn đăng ảnh hạnh phúc bên người tình. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mẹ Thiện Nhân chia sẻ: "Tôi là mẹ nên tôi rất buồn. Dù gì Nhân nó vẫn còn nhỏ dại lắm, còn non lắm nên chưa hiểu gì hết. Cho nên tôi là mẹ, ở Bình Định vào đây xin cộng đồng mạng đừng chỉ trích cháu nữa. Cháu là người rất ngoan hiền chứ không phải như vậy. Nhưng sau khi gặp cô Ngân Trác này thì bé Ngân thay tâm đổi tánh hoàn toàn".

Thiện Nhân phủ nhận những lời nói xấu người yêu mình. Cô cho biết, bạn đời đồng giới là một trong những người yêu thương, giúp đỡ, động viên cô suốt cuộc thi Giọng hát Việt nhí hồi tám năm trước, lập ra fanpage để cô tương tác với khán giả. Sau đó cả hai mất liên lạc, mỗi người có hướng đi riêng. Hồi 12/2021, họ kết nối trở lại, tâm sự nhiều về cuộc sống và nảy sinh tình cảm.

Người yêu đồng giới ngăn cản Thiện Nhân đến hát sinh nhật Cẩm Ly: Chê đây là show nhỏ lẻ

Người yêu đồng giới ngăn cản Thiện Nhân đến hát sinh nhật Cẩm Ly: Chê đây là show nhỏ lẻ

Theo gia đình Thiện Nhân, bạn gái đồng giới của nữ ca sĩ đã dùng những lời lẽ không hay, chê sinh nhật Cẩm Ly là show nhỏ lẻ và cản giọng ca trẻ tham dự.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiện Nhân Thiện Nhân và người tình đồng giới Thiện Nhân Giọng hát Việt nhí

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 31 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An