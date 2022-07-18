Thiện Nhân đăng ảnh hôn má ngọt lịm cùng người yêu đồng giới: 'May mắn cánh cửa cuộc đời mới mở ra'

Dường như Thiện Nhân không mấy bận tâm đến những lùm xùm đang diễn ra, cô thoải mái chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên người yêu đồng giới.

Những ngày qua, sự việc gia đình Thiện Nhân đăng thông báo mất liên lạc với nữ ca sĩ đã làm "dậy sóng" mạng xã hội. Nhưng sau đó, giọng ca 20 tuổi livestream và phủ nhận chuyện mất tích như thông tin từ gia đình đăng tải. Theo giọng ca 20 tuổi cho biết, những mâu thuẫn không thể giải quyết với người thân khiến cô bức xúc, quyết định dọn ra khỏi nhà. Thiện Nhân cũng thừa nhận xu hướng tính dục và đang chung sống với bạn gái hơn cô 15 tuổi.

Thiện Nhân và người tình đồng giới. Ảnh: Chụp màn hình Chiều hôm qua (17/7), gia đình Thiện Nhân có cuộc gặp gỡ báo chí. Mẹ cùng hai anh chị của nữ ca sĩ mong mỏi cô trở về nhà và cùng nhau giải đáp những vướng mắc trong thời gian qua. Sáng cùng ngày, Thiện Nhân cho biết không nắm thông tin việc gia đình gặp gỡ báo chí, cũng như chưa liên lạc lại với người thân. Giữa lúc lùm xùm vẫn chưa ngừng lại, vào sáng ngày 18/7, trên trang Instagram ca nhân, Thiện Nhân bất ngờ tung ra một đoạn clip ghi lại hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên Ngân Trác. Có thể thấy, cả 2 đã không ngại ôm ấp cực tình tứ, thậm chí còn hôn má khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Đáng chú ý, gương mặt của Thiện Nhân cũng ánh lên sự hạnh phúc khi được sống với tình yêu của mình.

Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng viết thêm dòng trạng thái như đang rất hạnh phúc khi được giải thoát khỏi gia đình: "Thật may mắn khi cánh cửa cuộc đời đã mở ra". Ngay sau đó, động thái đặc biệt này của Thiện Nhân đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Giờ đây, vẫn đang có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh hành động rời xa gia đình của Thiện Nhân. Mặc ồn ào đang bủa vây, Thiện Nhân vẫn đăng ảnh hạnh phúc bên người tình. Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, mẹ Thiện Nhân chia sẻ: "Tôi là mẹ nên tôi rất buồn. Dù gì Nhân nó vẫn còn nhỏ dại lắm, còn non lắm nên chưa hiểu gì hết. Cho nên tôi là mẹ, ở Bình Định vào đây xin cộng đồng mạng đừng chỉ trích cháu nữa. Cháu là người rất ngoan hiền chứ không phải như vậy. Nhưng sau khi gặp cô Ngân Trác này thì bé Ngân thay tâm đổi tánh hoàn toàn". Thiện Nhân phủ nhận những lời nói xấu người yêu mình. Cô cho biết, bạn đời đồng giới là một trong những người yêu thương, giúp đỡ, động viên cô suốt cuộc thi Giọng hát Việt nhí hồi tám năm trước, lập ra fanpage để cô tương tác với khán giả. Sau đó cả hai mất liên lạc, mỗi người có hướng đi riêng. Hồi 12/2021, họ kết nối trở lại, tâm sự nhiều về cuộc sống và nảy sinh tình cảm.

Người yêu đồng giới ngăn cản Thiện Nhân đến hát sinh nhật Cẩm Ly: Chê đây là show nhỏ lẻ Theo gia đình Thiện Nhân, bạn gái đồng giới của nữ ca sĩ đã dùng những lời lẽ không hay, chê sinh nhật Cẩm Ly là show nhỏ lẻ và cản giọng ca trẻ tham dự.

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