Người yêu đồng giới ngăn cản Thiện Nhân đến hát sinh nhật Cẩm Ly: Chê đây là show nhỏ lẻ

Theo gia đình Thiện Nhân, bạn gái đồng giới của nữ ca sĩ đã dùng những lời lẽ không hay, chê sinh nhật Cẩm Ly là show nhỏ lẻ và cản giọng ca trẻ tham dự.

Đạt được thành công trên chặng đường âm nhạc từ sớm, Thiện Nhân đã nhận được sự nâng đỡ, giúp đỡ lớn từ ca sĩ Cẩm Ly. “Chị Tư” là người thầy dìu dắt Thiện Nhân. Cô và ông xã từng gợi ý gia đình học trò đưa cô bé vào TP.HCM để học và phát triển sự nghiệp ca nhạc. Mới đây, Thiện Nhân gây chú ý khi công khai tình yêu đồng giới bên người bạn gái hơn nữ ca sĩ 15 tuổi tên Ngân Trác. Cùng với đó là những mâu thuẫn gia đình của giọng ca trẻ này.

Thiện Nhân dọn ra ngoài sống cùng người tình đồng giới, hơn cô 15 tuổi. Ảnh: FBNV Chiều 17/7 vừa qua, mẹ và anh chị của Thiện Nhân gặp gỡ báo chí, lần đầu nói về ồn ào xoay quanh ca sĩ 20 tuổi. Gia đình Thiện Nhân đã cho biết người yêu đồng giới là Ngân Trác có những phát ngôn và hành xử không đúng mực với Cẩm Ly. Anh trai nữ ca sĩ cho biết: "Gia đình tôi rất biết ơn, tôn trọng cô Cẩm Ly và chú Minh Vy. Nhưng Ngân Trác lại có những lời lẽ không hay, nói tại sao lại cho Nhân đi hát những show nhỏ lẻ. Trong khi đó, chương trình mà Nhân đi hát lại là sinh nhật của cô Cẩm Ly. Điều này động chạm rất nhiều đến lòng tự ái và sự tôn trọng của gia đình tôi với cô Cẩm Ly, chú Minh Vy".

Theo chia sẻ của gia đình thì Ngân Trác chê sinh nhật Cẩm Ly là chương trình nhỏ lẻ nhưng nữ ca sĩ Thiện Nhân lại đi hát. Ảnh: FBNV Gia đình Thiện Nhân rất biết ơn vợ chồng Cẩm Ly, họ ngại nhắc đến cặp đôi nghệ sĩ trong ồn ào lần này. Ảnh: FBNV Gia đình Thiện Nhân cho biết, sau sinh nhật của Cẩm Ly vào ngày 30/3, nữ ca sĩ đã gọi điện cho Minh Vy để xin không nhận show, tạm ngưng ca hát. Bên cạnh đó, phía Cẩm Ly và Minh Vy cũng biết về việc học trò hẹn hò đồng giới. "Khi vụ việc xảy ra, khán giả nhắc đến cô Cẩm Ly và chú Minh Vy khiến gia đình tôi rất ngại, sợ ảnh hưởng đến cô chú. Từ khi đăng quang Giọng hát Việt nhí, Nhân có vấn đề gì thì gia đình cũng nói cho cô Cẩm Ly và chú Minh Vy để khuyên bảo, giải thích, phân tích. Chú Minh Vy rất yêu thương Nhân, mọi vấn đề đều định hướng, khuyên bảo. Tuy nhiên, bây giờ Nhân đã 19-20 tuổi rồi nên cô chú có khuyên bảo thì vẫn tôn trọng, cũng muốn một lần để em chịu trách nhiệm trước quyết định của mình", chị gái Thiện Nhân chia sẻ. Mẹ và hai anh chị của Thiện Nhân trong buổi gặp gỡ báo chí chiều qua (17/7). Ảnh: Ngoisao.net Tuy nhiên trong buổi livestream trước đó (trưa 16/7), ca sĩ nói bạn đời đồng giới là một trong những người yêu thương, giúp đỡ, động viên cô suốt cuộc thi Giọng hát Việt nhí hồi tám năm trước, lập ra fanpage để cô tương tác với khán giả. Sau đó cả hai mất liên lạc, mỗi người có hướng đi riêng. Hồi 12/2021, họ kết nối trở lại, tâm sự nhiều về cuộc sống và nảy sinh tình cảm. Cũng trong buổi livestream này, Thiện Nhân bật khóc cho biết không bất hiếu, luôn tôn trọng gia đình, yêu thương và muốn bảo bọc cha mẹ, anh chị. Tuy vậy, cô rất muốn được sống cuộc đời độc lập riêng mình nhưng bị gia đình ngăn cản. Tám năm qua, cô đã cố gắng làm việc, chăm lo cho gia đình bằng thù lao đi hát nhưng chưa nhận được sự tôn trọng.

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