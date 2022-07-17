Ca sĩ Lâm Khánh Chi lên tiếng khi Thiện Nhân ở độ tuổi 19 đã đòi cưới người yêu đồng giới

Ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn về vụ việc ồn ào của Thiện Nhân - Quán quân giọng hát Việt nhí 2014.

Mới đây, xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt sản mới có tên "Sóng gió tình ca", ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến ồn ào của Thiện Nhân - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Lâm Khánh Chi tại buổi ra mắt Sóng gió tình ca - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, khi được hỏi có chia sẻ gì gửi đến Thiện Nhân, Lâm Khánh Chi cho biết: "Khánh Chi nghĩ là, trong tình yêu xuất phát từ con tim, mình đừng bao giờ cấm cản bởi vì mình không ép ai được. Người ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Mình không thể ép người ta yêu một người và người ta không yêu, yêu là phải cảm xúc mà cảm xúc không mua được bằng tiền, chỉ mua được thể xác thôi. Như vậy sẽ không có hạnh phúc, sẽ làm cho con mình khổ và người yêu của con mình còn khổ tại vì họ có yêu nhau đâu".

Tiếp đó, nhận được câu hỏi "Thiện Nhân hiện đã 19 tuổi và đã đủ nhận thức về chuyện tình yêu" .Nữ ca sĩ cho biết thêm: ""15 tuổi đã yêu được rồi nhưng quan trọng tùy theo người, nhận thức sớm hay muộn mà thôi. Bản thân tôi nghĩ 19 tuổi là đủ nhận thức để yêu rồi. Tôi nghĩ giờ cứ yêu đi, yêu đâu phải là cưới liền đâu, yêu là để trải nghiệm. Mình có thể yêu 10 người rồi sau đó cưới, mỗi người sẽ giúp cho chúng ta có một bài học, tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà, tại sao không yêu, cứ yêu, có đau, có khổ, có hạnh phúc thì mới có được kinh nghiệm cuộc đời". Lâm Khánh Chi mong rằng Quán quân Giọng hát Việt nhí hãy làm những gì mình thích, mình cảm thấy hạnh phúc - Ảnh: Chụp màn hình Nhắn nhủ đến ca sĩ Thiện Nhân, Lâm Khánh Chi hi vọng rằng Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 hãy dũng cảm làm những điều mà mình thích, miễn sao cảm thấy vui là được.

"Hãy làm những gì mình thích, mình cảm thấy hạnh phúc thì cứ làm còn nếu mà vì người ta thì mình sẽ không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn được. Đối với tôi, thích điều gì thì cứ làm, miễn sao cảm thấy vui là được", Lâm Khánh Chi nêu quan điểm.

Thiện Nhân thừa nhận việc yêu đương đồng giới, tiết lộ từng xin bố mẹ cho phép kết hôn nhưng bị phản đối Bên cạnh những ồn ào giữa quán quân The Voice Kids 2014 Thiện Nhân và gia đình thì chuyện yêu đương của giọng ca trẻ cũng nhận về nhiều sự quan tâm từ dư luận.

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