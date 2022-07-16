Thiện Nhân thừa nhận việc yêu đương đồng giới, tiết lộ từng xin bố mẹ cho phép kết hôn nhưng bị phản đối

Theo đó, vào tối ngày 15/7, trang fanpage có "tích xanh" của quán quân Giọng hát Việt Nhí năm 2014 Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ có bài đăng cho biết gia đình đã liên lạc với giọng ca trẻ và kêu tiếng "cầu cứu" cộng đồng mạng.

Hôm sau, tức ngày 16/7, Thiên Nhân đã có buổi livestream lên tiếng về vụ việc. Cô ngồi cạnh Trác Ngân và cho biết đã từng dẫn người yêu về Bình Định xin phép bố mẹ được quen nhau và kết hôn nhưng không được chấp nhận.

Nội dung bài viết có nhắc đến một người tên Ngân Trác và cho hay giọng ca trẻ đã rời nhà đi từ ngày 11/1. Thời gian đầu, gia đình có thể liên lạc với cô một tuần 1 lần nhưng phải thông qua người này. Tuy nhiên, sau đó, người thân đã mất liên lạc với Thiện Nhân và không biết biết biết cô đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Vì vậy, gia đình kêu gọi cộng đồng mạng và những người yêu thương, theo dõi Thiện Nhân có tin tức gì thì liên lạc với người nhà.

"Khi ra ngoài ở, tôi xin phép gia đình nhiều lần chứ không phải đùng đùng bỏ đi. Tôi cũng từng đưa chị Ngân về Bình giới thiệu với cha mẹ và xin cưới. Tuy nhiên, gia đình tôi không đồng ý và ra sức phản đối” - cô nói.

Thiện Nhân và Ngân Trác trong livestream - Ảnh: Internet

Thiện Nhân mong muốn mọi người không chỉ trích chuyện cô yêu đồng giới. Bởi theo cô "ai cũng có quyền hạnh phúc riêng của bản thân. Cộng đồng LGBT cũng có nhu cầu kiếm tìm hạnh phúc, miễn không làm gì sai là được".

Về phía Ngân Trác, người này nói cô và Thiện Nhân quen biết từ lâu. Khi Thiện Nhân thi Giọng hát Việt nhí 2014, cô là người quản trị fanpage của nữ ca sĩ. Ngân Trác gặp lại Thiện Nhân từ năm 2021. Cả hai phát sinh tình cảm vào đầu năm nay.

Thiện Nhân hạnh phúc bên người tình đồng giới - Ảnh: Internet

"Trong quá trình tâm sự, nói chuyện, tôi hiểu được Thiện Nhân bị áp lực bởi gia đình. Tôi thương và muốn bảo vệ em ấy. Tôi không bỏ bùa ngải gì với Nhân như cộng đồng mạng bình luận. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu thực sự" - người này nói thêm.

Cuối buổi livestream, Thiện Nhân khóc. Cô nói mong muốn khán giả không chỉ trích cả hai bên để làm tổn thương người trong cuộc.