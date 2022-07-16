Anh trai thừa nhận có sử dụng vũ lực với Thiện Nhân, khẳng định: 'Cha mẹ tôi ở quê, không ở gần nên nhờ chúng tôi ở gần dạy dỗ, bảo ban em'

Theo nội dung bài viết, Thiên nhân đã rời khỏi nhà từ ngày 11/1. Thời điểm ấy, gia đình có thể liên lạc với cô một tuần 1 lần nhưng phải thông qua một người khác tên T.N.. Sau đó, người thân đã mất liên lạc với Nhân và không biết biết biết cô đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Vì vậy, gia đình kêu gọi cộng đồng mạng và những người yêu thương, theo dõi Thiện Nhân có tin tức gì thì liên lạc với người nhà.

Vào tối ngày 15/7, dư luận được dịp dậy sóng khi fanpage có "tích xanh" của quán quân Giọng hát Việt Nhí năm 2014 Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ có bài đăng cho biết gia đình đã liên lạc với giọng ca trẻ và kêu tiếng "cầu cứu" cộng đồng mạng.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cho biết, cô chỉ mới cắt đứt liên lạc với gia đình cách đây hơn một tuần. Trước đó, cô cũng có nói với mẹ của mình nhờ anh chị trả fanpage lại, nếu không thì từ ngày 5/7, cô sẽ không liên lạc nữa.

Tuy nhiên, mới đây, ngày 16/7, học trò Cẩm Ly đã có buổi livestream phủ nhận toàn bộ sự việc. Thiện Nhân nghẹn ngào nói: "Tôi muốn đính chính lại, những chuyện đăng trên fanpage hoàn toàn là sai sự thật, do anh và chị ruột của tôi viết. Tôi đã bị 'xóa' khỏi fanpage Thiện Nhân hơn một năm rưỡi nay".

Thiện Nhân livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, trong livestream, Thiện Nhân còn tiết lộ mình đã từng bị anh chị ruột bạo hành tới mức phải nhập viện. Đó cũng là 8 năm cô bé Thiện Nhân trở thành lao động chính đi hát để kiếm tiền về cho gia đình, còn anh chị cô thì vốn không có công việc ổn định.

"Đồ đạc của em, anh chị cứ tức lên là đập, chửi không còn một cái gì. Em bị anh chị đánh nhiều. Chị thì tát vào mặt khiến em sùi bọt mép, không thở được và phải nhập viện ở quận 6. Một lần khác đang ở quê để ăn giỗ thì có xích mích với anh Tư rồi bị anh đấm vô mắt bầm một bên.

Mọi người hỏi con bị làm sao, em bảo mình bị té. Làm sao dám mở miệng ra nói vết thương đó là do anh mình đánh? Mình đã mong mọi việc có hướng giải quyết tốt đẹp hơn chứ không phải là như thế này" - Thiện nhân nói trong livestream.

Trước những phản ứng từ Thiện Nhân về việc bị anh chị bạo hành, VietNamNet đã liên hệ với người anh trai thứ 4 - đồng thời là quản lý của nữ ca sĩ để trao đổi thêm. Theo đó, anh trai Thiện Nhân xác nhận việc mình và người em kế có sử dụng vũ lực với Thiện Nhân. Điều này xuất phát từ sự cãi vã, nóng nảy trong lúc dạy bảo khiến họ không giữ được cảm xúc bình tĩnh. Tuy nhiên, anh cũng cho biết không có chuyện Thiện Nhân bị bạo hành hay đánh đến nhập viện.

"Cha mẹ tôi ở quê, không ở gần nên nhờ chúng tôi ở gần dạy dỗ, bảo ban em. Là anh chị, tôi cũng muốn em mình nên người chứ không ai muốn điều gì xấu xa. Tuổi của Nhân bốc đồng nên có những lời nói, hành khiến người đối diện cảm thấy tổn thương. Tôi thừa nhận mình có đánh em trong lúc tức giận chứ không có chuyện bạo hành hay đánh đập nào đến mức nhập viện cả" - anh của Thiện Nhân nói.

Giọng hát Việt Nhí năm 2014 Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: Internet

Được biết, Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định, là quán quân Giọng hát Việt mùa thứ hai. Sau khi đăng quang, cô bé chuyển vào Sài Gòn sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Thiện Nhân từng đoạt giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như Vùng lá me may, Duyên phận, Chuyện đêm mưa...