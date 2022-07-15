Gia đình Thiện Nhân cho biết, thời gian gần đây nữ ca sĩ có quen một người và có nhiều sự thay đổi. Cô dọn ra khỏi nhà vào ngày 11/1 và gần đây mất liên lạc.

Tối ngày 15/6, trên trang Fanpage chính thức của quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 - Thiện Nhân - bất ngờ đăng tải bài viết khiến dư luận hoang mang. Theo đó, nội dung bài đăng xưng là người nhà của Thiện Nhân, cho biết con gái của họ thời gian gần đây không thể liên lạc được. Bài đăng tìm con của gia đình Thiện Nhân. Ảnh: Fanpage Thiện Nhân Thông tin được cho là từ người nhà Thiện Nhân nói rằng, thời gian qua quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 có quen một người tên "Ngân Trác". Người này có quen biết với Thiện Nhân và rủ nữ ca sĩ đi cà phê. Ban đầu, gia đình nghĩ đây là một người hâm mộ lâu năm của Thiện Nhân nên không cảnh giác.

"Sau buổi đi chơi đó, khi trở về, Nhân hoàn toàn thay đổi về tâm tính. Không biết Ngân Trác đã làm gì và tác động như thế nào đến Nhân. Nhân đột ngột chuyển ra ngoài ở cùng Ngân Trác. Gia đình lúc đó hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người ra sức ngăn cản nhưng Nhân không nghe", người nhà Thiện Nhân cho biết. Cũng theo thông tin từ người nhà Thiện Nhân, nữ ca sĩ chuyển ra ngoài sống từ ngày 11/1 nhưng không cho gia đình biết địa chỉ. Thời gian đầu, người thân liên hệ được với Thiện Nhân một lần trong tuần và phải thông qua Ngân Trác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình mất liên lạc.

Theo người nhà Thiện Nhân, nữ ca sĩ đã bỏ nhà đi hồi đầu năm và mất liên lạc với gia đình. Ảnh: FBNV Trao đổi với Zing, anh Nguyễn Cầm - anh trai của ca sĩ Thiện Nhân - cho biết gia đình đang rất lo lắng khi không thể liên lạc được với cô trong thời gian gần đây. Giọng ca 19 tuổi cũng không gọi điện hay nhắn tin về cho người thân. Vì thế, gia đình của Thiện Nhân đang nhờ sự giúp đỡ, vào cuộc của cơ quan chức năng để đưa nữ ca sĩ trở về nhà. "Gần đây, gia đình không biết Nhân ở đâu, cuộc sống thế nào. Hiện tại, Nhân có sao không. Người thân rất lo lắng. Những ai yêu thương Nhân và biết Nhân ở đâu xin liên lạc về cho gia đình", anh trai của Thiện Nhân chia sẻ. "Tương lai của Nhân đang mở rộng. Em đang học Nhạc viện rồi đi hát. Bây giờ, mọi thứ đã chấm dứt. Từ khi ra ngoài, trang cá nhân của Nhân đăng tải những bài bán hàng online rồi làm kinh doanh, bỏ học. Tôi cam đoan những bài đăng đó không phải em gái viết. Những sự việc trên làm tôi không thể tưởng tượng được. Trước đây, gia đình luôn tạo điều kiện cho em học hành, chưa bao giờ bắt làm thêm việc gì", anh trai Thiện Nhân nói thêm. Hiện người hâm mộ đang hoang mang trước thông tin về Thiện Nhân. Ảnh: FBNV Thiện Nhân đến từ Bình Định là quán quân Giọng hát Việt nhí 2014. Thiện Nhân được yêu mến bởi giọng hát truyền cảm, trong trẻo, ngọt ngào, xử lý bài hát tinh tế. Thời điểm ấy, cô bé sinh năm 2002 vẫn còn khá nhút nhát, rụt rè nhưng luôn gây ấn tượng mạnh bởi loạt ca khúc theo âm hưởng dân gian như Mẹ yêu con, Cô đôi thượng ngàn, Hình bóng quê nhà... Sau khi đăng quang, Thiện Nhân chuyển vào Sài Gòn sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát.

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