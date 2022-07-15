SỐC: Thương Tín chuẩn bị chuyển hướng sang làm ca sĩ và sắp phát hành MV?

Theo chia sẻ, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn cùng một số đồng nghiệp tham gia đêm nhạc nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Trong show này, Thương Tín sẽ chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát thay vì diễn xuất như trước kia. Thậm chí, nhạc sĩ Tô Hiếu còn tiết lộ tài tử một thời sắp ra MV ca nhạc.

Ngay khi chia sẻ, thông tin Thương Tín sẽ ra mắt với vai trò ca hát đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận ủng hộ cũng xuất hiện nhiều hoài nghi về khả năng ca hát của Thương Tín, đặc biệt là với tình trạng sức khỏe như hiện tại.

"Thương Tín giờ đi hát rồi, sắp ra MV luôn. Sắp có video lời trần tình xin lỗi đến mọi người vì những việc vừa qua", Tô Hiếu nói.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, nhiều người truyền tay nhau những bức ảnh về tình trạng hiện tại của diễn viên Thương Tín. Không chỉ ốm yếu, tiều tụy như 1 năm trước mà giờ đây, nam diễn viên phim Biệt động Sài Gòn còn lộ vẻ già nua, xanh xao hơn nhiều. Có thể thấy, sau khi bị đột quỵ, sức khỏe Thương Tín đã xuất cấp hơn rất nhiều.

Thời gian gần đây, Thương Tín xuất hiện với ngoại hình gầy gò, xanh xao khiến dư luận xôn xao. Ảnh: FB Tô Hiếu

Hiện giờ, Thương Tín khá kín tiếng, không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống nên cư dân mạng cũng không biết hiện tại ông sống ở đâu, tình hình vợ con như thế nào. Quay trở TP.HCM lần này, Thương Tín mong muốn có cơ hội được sống với nghệ thuật.

Cách đây hơn 1 năm, Thương Tín từng bị đột quỵ phải nhập viện điều trị. Ảnh: Internet

Còn nhớ vào tháng 2/2021, trên mạng rộ tin nam diễn viên Thương Tín bị đột quỵ phải nhập viện điều trị. Một số nghệ sĩ như MC Phan Anh, Trịnh Kim Chi... đã đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp đỡ số tiền cho hoàn cảnh khó khăn của nam diễn viên. Tuy nhiên, sau khi bình phục, Thương Tín lại quay sang tố đàn em nhập nhằng chuyện tiền nong, không rõ ràng trong việc quyên góp, nhấn mạnh rằng đây không phải chủ ý của ông mà do Trịnh Kim Chi tự ý kêu gọi.

Trước lời tố này, Trịnh Kim Chi đã thể hiện sự thất vọng với nam diễn viên, đồng thời sao kê toàn bộ tiền quyên góp và trao trả lại khoản tiền đóng bảo hiểm cho con gái Thương Tín trước đó từng thỏa thuận.

Rất may là sau đó, ông đã chủ động xin lỗi và làm lành với diễn viên Trịnh Kim Chi nên mọi chuyện đã dịu lại.