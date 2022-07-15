SỐC: Thương Tín chuẩn bị chuyển hướng sang làm ca sĩ và sắp phát hành MV?

Hậu trường 15/07/2022 19:51

Sau thời gian ở ẩn, Thương Tín sẽ tái xuất showbiz bằng việc ca hát chứ không phải diễn xuất như trước đây.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ chia sẻ banner quảng cáo chương trình ca nhạc có sự góp mặt của nghệ sĩ Thương Tín.

Theo chia sẻ, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn cùng một số đồng nghiệp tham gia đêm nhạc nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Trong show này, Thương Tín sẽ chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát thay vì diễn xuất như trước kia. Thậm chí, nhạc sĩ Tô Hiếu còn tiết lộ tài tử một thời sắp ra MV ca nhạc.

"Thương Tín giờ đi hát rồi, sắp ra MV luôn. Sắp có video lời trần tình xin lỗi đến mọi người vì những việc vừa qua", Tô Hiếu nói.

SỐC: Thương Tín chuẩn bị chuyển hướng sang làm ca sĩ và sắp phát hành MV? - Ảnh 1
Hình ảnh Thương Tín được đặt ở vị trí trung tâm, trong một banner quảng cáo chương trình ca nhạc. Ảnh: FB Tô Hiếu

Ngay khi chia sẻ, thông tin Thương Tín sẽ ra mắt với vai trò ca hát đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận ủng hộ cũng xuất hiện nhiều hoài nghi về khả năng ca hát của Thương Tín, đặc biệt là với tình trạng sức khỏe như hiện tại.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, nhiều người truyền tay nhau những bức ảnh về tình trạng hiện tại của diễn viên Thương Tín. Không chỉ ốm yếu, tiều tụy như 1 năm trước mà giờ đây, nam diễn viên phim Biệt động Sài Gòn còn lộ vẻ già nua, xanh xao hơn nhiều. Có thể thấy, sau khi bị đột quỵ, sức khỏe Thương Tín đã xuất cấp hơn rất nhiều. 

SỐC: Thương Tín chuẩn bị chuyển hướng sang làm ca sĩ và sắp phát hành MV? - Ảnh 2

 

SỐC: Thương Tín chuẩn bị chuyển hướng sang làm ca sĩ và sắp phát hành MV? - Ảnh 3
Thời gian gần đây, Thương Tín xuất hiện với ngoại hình gầy gò, xanh xao khiến dư luận xôn xao. Ảnh: FB Tô Hiếu

Hiện giờ, Thương Tín khá kín tiếng, không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống nên cư dân mạng cũng không biết hiện tại ông sống ở đâu, tình hình vợ con như thế nào. Quay trở TP.HCM lần này, Thương Tín mong muốn có cơ hội được sống với nghệ thuật. 

SỐC: Thương Tín chuẩn bị chuyển hướng sang làm ca sĩ và sắp phát hành MV? - Ảnh 4
Cách đây hơn 1 năm, Thương Tín từng bị đột quỵ phải nhập viện điều trị. Ảnh: Internet

Còn nhớ vào tháng 2/2021, trên mạng rộ tin nam diễn viên Thương Tín bị đột quỵ phải nhập viện điều trị. Một số nghệ sĩ như MC Phan Anh, Trịnh Kim Chi... đã đứng ra kêu gọi quyên góp để giúp đỡ số tiền cho hoàn cảnh khó khăn của nam diễn viên. Tuy nhiên, sau khi bình phục, Thương Tín lại quay sang tố đàn em nhập nhằng chuyện tiền nong, không rõ ràng trong việc quyên góp, nhấn mạnh rằng đây không phải chủ ý của ông mà do Trịnh Kim Chi tự ý kêu gọi. 

Trước lời tố này, Trịnh Kim Chi đã thể hiện sự thất vọng với nam diễn viên, đồng thời sao kê toàn bộ tiền quyên góp và trao trả lại khoản tiền đóng bảo hiểm cho con gái Thương Tín trước đó từng thỏa thuận. 

Rất may là sau đó, ông đã chủ động xin lỗi và làm lành với diễn viên Trịnh Kim Chi nên mọi chuyện đã dịu lại.

Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng

Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng

Thương Tín không có việc làm ổn định, cuộc đời của ông hiện tại đều phó mặc cho số phận.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín Diễn viên Thương Tín Trịnh Kim Chi

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An