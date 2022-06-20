Thương Tín xuất hiện cùng 'gái lạ', ngoại hình tiều tụy khiến cộng đồng mạng khó nhận ra

Hậu trường 20/06/2022 20:33

Mới đây, mạng xã hội bỗng chốc xuất hiện hình ảnh Thương Tín tại một quán ăn cùng một cô gái lạ. Tuy nhiên, ngoại hình của nam diễn viên là điều khiến nhiều người chú ý.

Sau những đầu tố liên quan đến vấn đề tiền bạc với nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Thương Tín trở nên im lặng, về quê sống cùng gia đình, vợ con và hiếm khi xuất hiện khiến không ít người tò mò.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội bỗng chốc xuất hiện hình ảnh Thương Tín tại một quán ăn cùng một cô gái lạ. Đáng chú ý, ngoại hình nam diễn viên “Ván bài lật ngửa” hiện tại lại vô cùng khác lạ. So với trước đây, ông trông gầy gò và đen hơn rất nhiều. Vẻ ngoài móm mén, râu ria, tiều tụy của Thương Tín khiến nhiều người nhìn thấy cũng phải giật mình.

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Hình ảnh mới nhất của Thương Tín - Ảnh: Internet

Vào ngày 14/6 vừa qua, Thương Tín cũng từng xuất hiện trên trang cá nhân của nhạc sĩ Tô Hiếu khi đến tham dự đám tang của một nghệ sĩ khác. Qua bài viết của Tô Hiếu, Thương Tín vẫn còn rất yếu, tiều tụy. Tình trạng của nam diễn viên khiến khán giả không khỏi lo lắng.

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Bài viết của Tô Hiếu - Ảnh: Chụp màn hình

Hồi cuối tháng 3, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Thương Tín qua đời đột ngột. Tuy nhiên, Theo báo Thanh niên đưa tin, Thương Tín đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Nam diễn viên của "Biệt động Sài Gòn" bày tỏ sự bức xúc khi bị đồn qua đời một cách vô căn cứ. Ông khẳng định mình hiện vẫn đang sống ở quê nhà Phan Rang với vợ, sắp tới còn lên TP.HCM để tìm việc làm.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: "Cuộc sống của tôi hiện tại bình thường, hơi buồn. Tôi đang sắp xếp để vào TP.HCM để bàn công việc. Thật sự ở quê mình không có việc gì làm, một mình tôi thì không sao chứ còn vợ con nữa cũng khó khăn. Tôi cũng muốn vào TP.HCM để kiếm phim chứ nghề của mình thì đâu thể bỏ ngang được, còn sức thì còn làm. Ở TP.HCM thì mình còn có cơ hội để làm việc chứ ở quê không có gì làm, sống lay lắt qua ngày".

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