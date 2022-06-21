Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng

Hậu trường 21/06/2022 08:51

Bệnh tật bủa vây, cuộc sống khốn khó khiến Thương Tín trượt dài, phó mặc cho dòng đời đưa đẩy.

Hôm qua (20/6), mạng xã hội lan truyền hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín xuất hiện với ngoại hình gầy gò. Nhiều người không khỏi giật mình trước sự thay đổi quá lớn của tài tử điện ảnh một thời. Sau lùm xùm vừa qua, có vẻ nam nghệ sĩ cũng đã sút cân rất nhiều. Nhìn ánh mắt mệt mỏi, thần thái kém sắc của Thương Tín, nhiều người đã không khỏi lo lắng và hoang mang.

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng - Ảnh 1
Gương mặt hốc hác, đen nhẻm của Thương Tín khiến nhiều người giật mình vì không nhận ra. Ảnh: Internet

 

Trước đó, trong loạt ảnh được chia sẻ có mặt ông, ông liên tục để lộ gương mặt cực kì hốc hác và hom hem, phần gò má lại còn nhô cao. Và cũng vì lẽ đó nên trông nam nghệ sĩ chẳng khác nào một người già U80.

Cách đây vài ngày, Thương Tín cũng để lộ vẻ ngoài hốc hác, tiều tụy khi cùng đàn em Tô Hiếu tới viếng đám tang nghệ sĩ Tòng Sơn. 

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ, sau chuyến đi công việc ở Tiền Giang, hai anh em trở về Sài Gòn lúc 3h sáng. Nam nhạc sĩ ngỏ ý muốn đưa Thương Tín về nhà nghỉ ngơi rồi đi viếng đồng nghiệp.

sức khỏe yếu, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng Thương Tín vẫn nhất quyết cùng Tô Hiếu tới đám tang nghệ sĩ Tòng Sơn.

 

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng - Ảnh 2
Thương Tín cùng nhạc sĩ Tô Hiếu tới đám tang đồng nghiệp. Ảnh: FB Tô Hiếu

 

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng - Ảnh 3
Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng - Ảnh 4
Nam diễn viên lộ rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy khi ngồi trò chuyện với mọi người. Ảnh: FB Tô Hiếu

 

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng - Ảnh 5
Nhiều người lo lắng cho sức khỏe hiện tại của Thương Tín. Ảnh: FB Tô Hiếu

 

Trước đó, tài tử Biệt động Sài Gòn cùng nhạc sĩ Tô Hiếu đến bệnh viện để thăm nghệ sĩ Bắc Hải. Dù tiều tuỵ, song hành động cố gắng đến thăm hỏi đồng nghiệp của Thương Tín được nhiều khán giả khen ngợi.

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng - Ảnh 6
Nghệ sĩ Thương Tín cùng nhạc sĩ Tô Hiếu thăm hỏi diễn viên Bắc Hải. Ảnh: FB Tô Hiếu

 

Hồi cuối tháng 3, mạng xã hội lan truyền thông tin diễn viên Thương Tín qua đời, nhiều nguyên nhân theo tin đồn cũng rất đa dạng: Tai nạn giao thông, trúng gió, đột quỵ ngoài vườn không ai biết… Tuy nhiên, sau đó Thương Tín lên tiếng đính chính: "Ai đồn bậy bạ, người ta còn sống mà kêu đã chết".

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, trước khi đóng phim, ông đã nổi tiếng ở mảng kịch nghệ bởi thời đó, không phải kép nào cũng có vinh dự đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương như ông. Từ đoàn Cửu Long Giang qua đoàn Kim Cương, ông đóng hơn 100 vở kịch: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Trà hoa nữ..., hầu hết là vai kép chính và kép độc.

Rời sân khấu chuyển sang đóng phim, Thương Tín càng nổi tiếng hơn. Ông trở thành ngôi sao điện ảnh lừng lẫy bậc nhất một thời, ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua nhiều phim như: Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng...

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng - Ảnh 7
Thương Tín với vẻ ngoài hào hoa, lãng tử một thời. Ảnh: Internet

 

Nếu như thời trẻ, Thương Tín là tài tử Việt kiếm cát-sê bằng vàng thì ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nam diễn viên lại lao đao khổ sở và vướng nhiều ồn ào. Sau lùm xùm tiền nong với NSƯT Trịnh Kim Chi và một số đồng nghiệp khác, Thương Tín về quê ở ẩn, bỏ cả công việc giao hàng. Khi đó, ông cho biết cuộc sống ở quê dễ chịu hơn, được sự quan tâm của hàng xóm và được ở cạnh con gái. Nếu được mời đóng phim, nam diễn viên sẽ lên TP.HCM. Nửa năm gần đây, Thương Tín cũng không còn chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng.

Được biết hiện tại Thương Tín đang sống tại nhà của người mẹ già hơn 90 tuổi. Mẹ anh cũng không nói về nhiều về những lùm xùm gần đây của bản thân. Mẹ ruột của nam tài tử chỉ dành cho anh những lời khuyên, động viên tinh thần và mong anh hãy bình tĩnh cố gắng.

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Người từng lên tiếng tuyên bố không muốn dính dáng tới Thương Tín bất ngờ xuất hiện cùng "đàn anh" khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.

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