'Lật lại' ồn ào từ thiện, Trịnh Kim Chi gọi thẳng tên 'đàn anh' Thương Tín, nói một câu đầy 'chua xót' gây xôn xao

Mới đây, Trịnh Kim Chi đã có những trải lòng dài về ồn ào với Thương Tín và lùm xùm từ thiện trong thời gian qua.

Trịnh Kim Chi là một trong những nghệ sĩ từng gây nhiều ồn ào vì vướng vì liên quan đến chuyện từ thiện. Trong đó, đáng chú ý là thời điểm cô liên tục bị một phận công chúng yêu cầu sao kê sau khi quyên góp hỗ trợ các nghệ sĩ nghèo. Đáng chú ý là chuyện 800 triệu nhận của mạnh thường quân gửi cho Thương Tín. Tuy nhiên, thời gian đầu, nữ diễn viên nhận quyên góp từ khán giả, song ở hiện tại, cô chủ yếu trích lợi nhuận trong công việc kinh doanh hoặc nhận từ những bạn bè thân thiết. Gần đây, trong bài phỏng vấn với báo Tổ Quốc, nữ diễn viên cũng nói thẳng về nghệ sĩ Thương Tín: “Thật ngạc nhiên là tôi chỉ thoáng buồn tình đồng nghiệp chứ không bị sốc gì cả. Khi vợ chồng anh Thương Tín lên mạng nói những điều như thế, tôi chỉ biết cười. Nhưng như bạn đã biết, tôi vốn dĩ rất chi tiết và cụ thể mọi việc nên tiền bạc cá nhân tôi giúp trực tiếp và mạnh thường quân ủng hộ anh Thương Tín, tôi đều công khai và minh bạch. Công chúng không lên án tôi, có thể vì họ theo dõi và nắm rõ sự tình”.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi từng đứng ra quyên góp cho Thương Tín - Ảnh: Internet Nói về những phản ứng trái chiều từ dư luận, Trịnh Kim Chi thừa nhận từng có thời gian cô thấy mệt mỏi và quyết định thay đổi cách làm. Cô tâm sự: "Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc nghệ sĩ kêu gọi đóng góp từ thiện. Có người cho rằng nghệ sĩ lợi dụng việc ấy để đánh bóng tên tuổi, và tranh thủ lợi ích mà nói thẳng ra từ thiện là một nghề kiếm tiền dễ dàng. Tôi suy nghĩ nhiều về ý kiến này và thấy rằng không phải không có lý. Nữ diễn viên tiếp tục bày tỏ: "Vì vậy, từ năm 2022, tôi không kêu gọi công chúng đóng góp từ thiện. Quỹ chăm lo nghệ sĩ do tôi sáng lập từ năm 2021 sẽ được hoạt động bằng tiền cá nhân của tôi và gia đình. Tuy nhiên, anh chị em nghệ sĩ nào, tôi nhấn mạnh lần nữa chỉ anh chị em nghệ sĩ muốn góp sức, tôi chào đón. Nhiều năm qua, tôi luôn dành các phần quà cho những nghệ sĩ tiền bối và anh chị em hậu đài nghèo khó, bệnh tật. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát thành phố lock down, tôi mở rộng đối tượng giúp đỡ đến cả văn sĩ, họa sĩ. Tết năm nay, tôi hy vọng sẽ có nhiều phần quà hơn vì mọi hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường”.

Ông xã luôn là chỗ dựa vững chắc của Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet Trịnh Kim Chi cảm thấy trước mắt mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên tất cả những suy nghĩ chán nản thì bản thân nên gạt qua một bên. Ngoài ra, cô cho biết động lực giúp cô vượt qua những thị phi là nhờ gia đình ủng hộ, đặc biệt là sự "sánh cát" tuyệt đối của ông xã. Đồng thời, Trịnh Kim Chi nói cô tập quen với việc đối mặt trước những phản hồi tích cực lẫn tiêu cực từ phía mọi người.

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