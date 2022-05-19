Sau 'bão' ồn ào với Phương Hằng và Thương Tín, Trịnh Kim Chi 'bất ngờ' nhận được 'tin vui' lớn trong ngày

Mới đây, trên trang cá nhân NSƯT Trịnh Kim Chi đăng tải loạt ảnh nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân TP.HCM khi có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM.

Năm vừa qua có thể nói là năm đầy biến động với NSƯT Trịnh Kim Chi, cô lần lượt vướng vào những lùm xùm đời tư không đáng có. Đầu tiên là việc Trịnh Kim Chi liên tục bị bà Phương Hằng “réo” tên trong các livestream về chuyện từ thiện với những từ ngữ nặng nề. Tiếp đến là ồn ào Thương Tín tố Trịnh Kim Chi "nhập nhằng" số tiền mà nữ nghệ sĩ quyên góp cho ông hồi tháng 2/2021.

Ngay sau khi chia sẻ, đông đảo bạn bè, người hâm mộ và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến nữ nghệ sĩ. Trịnh Kim Chi cũng rất hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Trịnh Kim CHi liên tiếp vướng 2 ồn ào - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi Thương Tín đột quỵ, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi khán giả và mạnh thường quân hỗ trợ nam nghệ sĩ. Theo đó, nữ nghệ sĩ bị Thường Tín tố nhập nhằng trong việc mua bảo hiểm cho con gái ông. Trước chia sẻ này, nhiều người đã không hài lòng với cách cư xử của tài tử “Ván bài lật ngửa”, sau đó, nam nghệ sĩ cũng đã gọi điện và làm hòa với Trịnh Kim Chi.

Trịnh Kim Chi đã giải thích rõ và làm hòa với Thương Tín - Ảnh: Internet

Trịnh Kim Chi cũng lên tiếng giải thích rõ và sao kê số tiền. Trịnh Kim Chi còn lên tiếng mong cộng đồng mạng không dành những lời nặng nề cho nghệ sĩ Thương Tín sau sự việc vừa rồi: "Anh Tín là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề, Chi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy, mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình nên mọi người xem xong, xin hãy khép câu chuyện này lại, để tất cả được bình yên.

Hiện tại, Trịnh Kim Chi cho biết cô vẫn xem Thương Tín là đồng nghiệp, là đàn anh trong nghề nên bỏ qua chuyện cũ.