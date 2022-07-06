Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng

Hậu trường 06/07/2022 14:51

Thương Tín không có việc làm ổn định, cuộc đời của ông hiện tại đều phó mặc cho số phận.

Không ai thoát khỏi quy luật tàn phá nhan sắc của thời gian nhưng những hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Thương Tín khiến công chúng bất ngờ vì quá tiều tụy, hốc hác.

Sau thời gian ở quê nhà Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận), nghệ sĩ Thương Tín vừa trở lại TP HCM để tìm kiếm cơ hội diễn xuất, tiếp tục với nghiệp diễn của mình. Tuy nhiên, nam tài tử một thời khiến công chúng không thể nhận ra khi xuất hiện với vẻ ngoài xuống sắc. Không khó để nhận ra sức khỏe của Thương Tín yếu đi khá rõ, da ông đen sạm, râu ria xồm xoàm và thần sắc nhợt nhạt.

Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 1
Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 2
Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 3
Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 4
Cách đây không lâu, Thương Tín gây "sốc" cho khán giả khi xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, xuống cấp. Ảnh: Internet

 

Nhiều người tỏ ra xót xa cho Thương Tín từng là một tài tử đào hoa, điển trai và nam tính một thời lừng lẫy trên màn ảnh Việt. Một số ý kiến nhận xét diện mạo ông già đi trông thấy.

Mới đây nhất, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh của nghệ sĩ Thương Tín bên ca sĩ Trọng Nghĩa. Có thể thấy tình hình hiện tại của nam tài tử Biệt động Sài Gòn không khá hơn. Trong ảnh, nam diễn viên xuất hiện với thân hình gầy gò, làn da đen nhẻm cùng bộ quần áo đã sờn cũ. 

Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 5
Tài tử một thời hiện tại không có công việc, sức khỏe yếu. Ảnh: Internet

 

Năm ngoái, Thương Tín từng tố Trịnh Kim Chi mập mờ tiền từ thiện của ông khi nữ nghệ sĩ mua bảo hiểm cho con gái nhỏ tuổi của ông. Tuy nhiên, Kim Chi cho biết ban đầu cô muốn đóng bảo hiểm một lần nhưng bên công ty bảo hiểm nói chỉ đóng theo từng năm. Cô cũng chia sẻ lại bảng sao kê số tiền các mạnh thường quân gửi cho Thương Tín.

Vụ việc khiến Thương Tín bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ, nói ông là người “vô ơn”. Hồi tháng 2 năm nay, ông cho biết mối quan hệ với Trịnh Kim Chi đã trở lại bình thường sau khi hóa giải hiểu lầm.

Vào cuối tháng 3, ông từng lên tiếng đính chính tin đồn qua đời. Khi đó ông cho biết sức khỏe vẫn ổn và sống ở Phan Rang với vợ con. Việc vào TP. HCM để kiếm sống là điều nam diễn viên mong muốn bởi với ông, còn sức làm được là làm.

Tình hình hiện tại của Thương Tín sau nhiều ngày sức khỏe yếu, xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 6
Tài tử nổi danh một thời của làng phim ảnh Việt. Ảnh: Internet

 

Vào thập niên 1970 - 1990, Thương Tín là một trong những tài tử được công chúng yêu thích thông qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi tiếng, như Biệt Động Sài Gòn, Ván Bài Lật Ngửa, Bài Ca Không Quên, Vụ Án Viên Đạn Lạc... Thời hoàng kim, cát-xê của ông có khi lên đến 5, 6 chỉ tới 1 cây vàng cho một bộ phim.

Song ở tuổi xế chiều, cuộc sống của Thương Tín lại vô cùng khó khăn, phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và người hâm mộ.

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe xuống cấp trầm trọng, gương mặt hốc hác già nua gây lo lắng

Bệnh tật bủa vây, cuộc sống khốn khó khiến Thương Tín trượt dài, phó mặc cho dòng đời đưa đẩy.

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Từ khóa:   Thương Tín Diễn viên Thương Tín Trịnh Kim Chi

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