Con gái từng sinh non chỉ vỏn vẹn 1,9 kg, vợ Mạc Văn Khoa xót xa chia sẻ tình hình hiện tại

Hậu trường 15/07/2022 21:34

Tâm sự của bà xã Mạc Văn Khoa nhận được sự đồng cảm của hội mẹ bỉm.

Tháng 12/2020, vợ chồng Mạc Văn Khoa và Thảo Vy chào đón cái gái đầu lòng trong thấp thỏm lo âu. Vợ Mạc Văn Khoa đã sinh non sớm 1 tháng dù đã hết mực giữ gìn. Lúc mới chào đời, con gái nam danh hài chỉ nặng 1,9 kg và phải chăm sóc lồng kính 3 ngày trước khi gặp mặt bố mẹ. Những hình ảnh lúc mới chào đời của bé được vợ chồng Mạc Văn Khoa chia vui với khán giả. Thời điểm đó nhóc con còn đỏ hỏn, người bé tí vì chưa đủ ngày đủ tháng đã chào đời.

Con gái từng sinh non chỉ vỏn vẹn 1,9 kg, vợ Mạc Văn Khoa xót xa chia sẻ tình hình hiện tại - Ảnh 1
Bé Minnie chỉ nặng 1,9 kg lúc mới chào đời. Ảnh: FBNV

Nhưng trộm vía qua thời gian, nhận được sự chăm sóc đặc biệt mà bé Minnie đã có da có thịt, càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu. Sau khi hạ sinh ái nữ, vợ chồng Mạc Văn Khoa thường xuyên đăng tải hình ảnh của con lên mạng xã hội. Không chỉ vậy, cặp đôi còn rất chú ý đến tạo hình của nhóc tì nhà mình. Từ quần áo, giày dép đến các phụ kiện thời trang, tất cả đều được Mạc Văn Khoa và bà xã chuẩn bị đầy đủ.

Mới nhất, hot mom Sài thành làm bao người đồng cảm khi khoe hình ảnh của tâm sự về cô con gái nhỏ. 

Cô kể: "Bố đi quay, mẹ đi bán bún đậu mấy ngày hôm nay không ở nhà với con, thấy thương và nhớ thật sự. Mới hơn 19 tháng thôi mà tình cảm lắm ạ. Mẹ tối về còn được ôm, bố thì 3 ngày nay chưa gặp rồi". 

"Đi cả ngày về, sợ mẹ lại đi nữa nên nằm ôm rồi leo lên người luôn. Ráng vài hôm nữa là mẹ lại ôm con nha. Lo buốn bán mà bỏ bê mấy ngày, tội nghiệp con gái yêu. Thương lắm", Vy Pumpe kể thêm.

Con gái từng sinh non chỉ vỏn vẹn 1,9 kg, vợ Mạc Văn Khoa xót xa chia sẻ tình hình hiện tại - Ảnh 2
Thảo Vy tâm sự về cô con gái nhỏ. Ảnh: Chụp màn hình

Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người bày tỏ đồng cảm. Bởi muốn lo cho con có cuộc sống đủ đầy, ông bố bà mẹ nào cũng cố gắng hết sức mình để làm việc.

Con gái từng sinh non chỉ vỏn vẹn 1,9 kg, vợ Mạc Văn Khoa xót xa chia sẻ tình hình hiện tại - Ảnh 3

 

Con gái từng sinh non chỉ vỏn vẹn 1,9 kg, vợ Mạc Văn Khoa xót xa chia sẻ tình hình hiện tại - Ảnh 4

 

Con gái từng sinh non chỉ vỏn vẹn 1,9 kg, vợ Mạc Văn Khoa xót xa chia sẻ tình hình hiện tại - Ảnh 5
Bé Minnie hiện tại đã bụ bẫm, đáng yêu. Ảnh: FBNV

Mạc Văn Khoa nhận được sự quan tâm của khán giả khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi hài Cười xuyên Việt năm 2015. Nam danh hài sinh năm 1992 gây chú ý khi nhận giải thưởng 40 triệu đồng khi tham gia chương trình Thách thức danh hài. Anh gây ấn tượng với khán giả bởi khuôn mặt được khen "xấu lạ", duyên dáng cùng lối diễn hài giản dị, chân thật và chất giọng Hải Dương "đặc trưng". Những năm gần đây, Mạc Văn Khoa liên tục xuất hiện trong phim bộ phim, chương trình hút khán giả như: Cua lại vợ bầu, 30 chưa phải là Tết; Ơn giời, cậu đây rồi, Lật mặt...

Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng tiến, Mạc Văn Khoa khiến fan ngưỡng mộ bởi mối tình đẹp nhưng cũng nhiều thăng trầm với bà xã Thảo Vy. Đây là người con gái đồng cam cộng khổ cùng nam diễn viên hài khi anh chưa có gì trong tay.

Năm 2020, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đăng ký kết hôn với. Tháng 12/2020, họ đón con đầu lòng, đặt tên là Mạc Linh Đan, nickname là Minnie. Tháng 5 vừa qua, cả hai tổ chức đám cưới linh đình tại quê nhà chú rể ở Hải Dương và TP.HCM.

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