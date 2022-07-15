Bạn gái xinh đẹp kém gần 20 tuổi, vừa hạ sinh quý tử thứ 4 cho Bằng Kiều là ai?

Hậu trường 15/07/2022 20:19

Sau thời gian dài ly hôn người vợ đầu tiên, Bằng Kiều mới tìm được chân ái cuộc đời.

Thời gian qua, Bằng Kiều gây bất ngờ khi tiết lộ có thêm quý tử thứ 4 cùng bạn gái. Sau nhiều năm ly hôn người vợ đầu tiên - ca sĩ Trizzie Phương Trinh, giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu mới tìm được chân ái cuộc đời. Việc lên chức bố ở tuổi 50 khiến Bằng Kiều có nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng hơn hết vẫn là niềm hân hoan khi có thêm quý tử.

Mới đây, anh cùng bạn gái tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai, có sự tham dự của gia đình 2 bên và đông đảo bạn bè. Trong ngày đặc biệt này, chân dung cậu ấm thứ 4 và bạn gái của nam ca sĩ cũng chính thức lộ diện trước công chúng. Ngoại hình bạn gái Bằng Kiều nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bạn gái xinh đẹp kém gần 20 tuổi, vừa hạ sinh quý tử thứ 4 cho Bằng Kiều là ai? - Ảnh 1
Bạn gái Bằng Kiều cùng con trai lần đầu lộ diện. Ảnh: FB Quang Hà

Theo nguồn tin của Thời báo - Văn học nghệ thuật, bạn gái Bằng Kiều thuộc thế hệ 9x, tức kém nam ca sĩ gần 20 tuổi. Cô được nhiều người thân cận đánh giá là xinh đẹp, tài năng, hiện kinh doanh về lĩnh vực về làm đẹp tại Hà Nội. “Bạn gái mới của Bằng Kiều ngoan hiền, giỏi, tinh tế, không hoạt động showbiz. Bằng Kiều không ngại khoe tình mới nhưng bạn gái thì có vẻ hơi ngại. Họ đang rất hạnh phúc và có cuộc sống viên mãn”.

Trước đó, Bằng Kiều chia sẻ bạn gái của anh là một người phụ nữ bình thường, vì thế nên anh quyết định chưa công khai danh tính và thông tin về cô để bạn gái không bị áp lực, cũng là cách để bảo vệ người mà anh rất mực yêu thương. 

Nói thêm về sự thay đổi trong cuộc sống khi một lần nữa lên chức bố và có thêm con ở tuổi không còn trẻ, Bằng Kiều tâm sự: "Tôi không gặp phải bất kỳ áp lực nào khi đón nhận niềm vui này. Thậm chí, tôi còn thành thạo với công việc của 'ông bố bỉm sữa', sẵn sàng phụ giúp bạn gái chăm sóc con hay vào bếp nấu nướng. Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ về kinh tế để có thể lo lắng cho những đứa con của mình".

Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh có ba con trai. Sau khi ly hôn, ba con trai của nam ca sĩ sống với mẹ. Bằng Kiều và vợ cũ vẫn làm bạn để chia sẻ chuyện chăm sóc, dạy dỗ con trai. Nam ca sĩ cũng từng có mối tình với Hoa hậu Dương Mỹ Linh nhưng không có cái kết viên mãn.

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