Lộ dung nhan bạn gái của Bằng Kiều, người khiến nam ca sĩ nguyện chung tình và gắn bó

Hậu trường 11/07/2022 09:37

Lần đầu tiên bạn gái Bằng Kiều xuất hiện trước công chúng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý.

Tối 10/7, nam ca sĩ Quang Hà bất ngờ chia sẻ hình ảnh tới dự tiệc thôi nôi con trai thứ 4 của ca sĩ Bằng Kiều.

Bữa tiệc do Bằng Kiều và bạn gái tổ chức ấm cúng, có sự xuất hiện của mẹ ruột giọng ca Cơn mưa băng giá và những người bạn thân thiết. 

Được biết, con trai thứ 4 của Bằng Kiều tên thật là Bằng Nguyên, tên thân mật ở nhà là Benly. Cậu bé được nhận xét như "bản sao nhí" của bố, từ gương mặt cho đến kiểu tóc.

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Bằng Kiều và bạn gái tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho quý tử. Ảnh: FB Quang Hà

Đây cũng là lần đầu tiên chân dung con trai và bạn gái mới của nam ca sĩ được hé lộ. Có thể thấy, bạn gái của ca sĩ Bằng Kiều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng trẻo, vóc dáng cân đối dù đang trong giai đoạn chăm con nhỏ. 

Cách đây không lâu, ca sĩ Bằng Kiều gây bất ngờ khi xác nhận có con trai thứ 4. Đây là trái ngọt của chuyện tình giữa Bằng Kiều và bạn gái mới. Hiện tại, Bằng Kiều đang ở Việt Nam cùng bạn gái chăm sóc con trai út. Anh dự định sẽ cho con trai út gặp 3 con trai riêng đang sống ở Mỹ khi bé lớn hơn.

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Hai anh em ca sĩ Quang Hà, Quang Cường và mẹ ruột ca sĩ Bằng Kiều. Theo chia sẻ của nam ca sĩ Bằng Kiều, mẹ anh về Việt Nam vài tháng để chơi với cháu trai út. Ảnh: FB Quang Hà

Tiết lộ về người tình mới, Bằng Kiều cho biết cô không hoạt động trong ngành giải trí, có lối sống giản dị, không khoa trương. Việc Bằng Kiều giấu kín thông tin bạn gái và quý tử là bảo vệ họ khỏi những soi mói từ dư luận.

Sau 10 năm kể từ khi con trai thứ 3 chào đời, việc có con trai thứ 4 khiến Bằng Kiều không khỏi hạnh phúc. Anh tự tin thành thục các công việc bỉm sữa, chăm con, thậm chí muốn số lượng con cái không chỉ dừng ở đây.

Nam ca sĩ chia sẻ, 3 con trai bên Mỹ của anh đều biết rõ việc mình có em, mặt mũi ra sao do sự kết nối thường xuyên từ bố.

"Cả nhà đều mừng khi có thành viên mới. Các con tôi hiểu em còn bé nên bố dành thời gian cho em nhiều hơn. Tôi cũng thường xuyên gọi để mấy anh em nói chuyện, nhìn thấy nhau suốt. Tôi dự tính sẽ đưa em bé sang Mỹ gặp các anh hoặc ngược lại để chúng gần gũi nhau hơn", Bằng Kiều nói trên Dân Trí.

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"Ông bầu" Quang Cường chụp ảnh cùng con trai Bằng Kiều. Cậu bé được yêu mến nhờ vẻ ngoài đáng yêu. Ảnh: FB Quang Cường

Kể từ khi công khai có thêm con thứ 4 với bạn gái mới, Bằng Kiều đã nhận được lời chúc mừng từ vợ cũ - nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh.

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Bằng Kiều có 3 cậu con trai chung với người vợ cũ - ca sĩ Trizzie Phương Trinh.

Bằng Kiều sinh năm 1973, là ca sĩ nổi tiếng với giọng hát đẹp khó quên với người yêu nhạc. Dù có con đường thành công trong âm nhạc nhưng Bằng Kiều lại có đường tình duyên lận đận. Nam ca sĩ kết hôn với Trizzie Phương Trinh vào năm 2002. Sau hơn 10 năm chung sống, có ba người con chung, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" vì không tìm được tiếng nói chung.

Sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ, Bằng Kiều gắn bó với Hoa hậu Dương Mỹ Linh nhưng cuối cùng cũng không đi được đến đâu. Sau những cuộc tình tan vỡ, giọng ca Trái tim không ngủ yên trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

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