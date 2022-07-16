Thiện Nhân bất ngờ lên tiếng làm rõ sự thật việc gia đình "cầu cứu" vì mất liên lạc: 'Gia đình tôi đã nói sai sự thât!'

Hậu trường 16/07/2022 08:27

Ngay sau khi gia đình thông báo "mất liên lạc", Thiện Nhân đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ lý do vì sao cô không liên lạc với gia đình suốt nhiều ngày qua.

Ngày 15/7 vừa qua, trên fanpage Facebook của ca sĩ Thiện Nhân bất ngờ xuất hiện bài đăng với nội dung "gia đình cầu cứu vì mất liên lạc với Thiện Nhân". Trao đổi với Zingnews, anh Nguyễn Cầm - anh trai của ca sĩ Thiện Nhân cho biết, hiện gia đình đang rất lo lắng khi không thể liên lạc được với cô trong thời gian gần đây. Vì thế, gia đình của Thiện Nhân đang nhờ sự giúp đỡ, vào cuộc của cơ quan chức năng để đưa nữ ca sĩ trở về nhà.

"Gần đây, gia đình không biết Nhân ở đâu, cuộc sống thế nào. Hiện tại, Nhân có sao không. Người thân rất lo lắng. Những ai yêu thương Nhân và biết Nhân ở đâu xin liên lạc về cho gia đình" - anh trai của Thiện Nhân chia sẻ.

Anh Nguyễn Cầm kể lại đầu năm nay, một người có tên là Ngân Trác liên lạc với Thiện Nhân và rủ nữ ca sĩ đi cà phê. Ban đầu, gia đình nghĩ đây là một người hâm mộ lâu năm của Thiện Nhân nên không cảnh giác. Anh trai của Thiện Nhân cho biết thêm: "Sau buổi đi chơi đó, khi trở về, Nhân hoàn toàn thay đổi về tâm tính. Không biết Ngân Trác đã làm gì và tác động như thế nào đến Nhân. Nhân đột ngột chuyển ra ngoài ở cùng Ngân Trác. Gia đình lúc đó hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người ra sức ngăn cản nhưng Nhân không nghe".

Thiện Nhân bất ngờ lên tiếng làm rõ sự thật việc gia đình 'cầu cứu' vì mất liên lạc: 'Gia đình tôi đã nói sai sự thât!' - Ảnh 1
Bài đăng trên Fanpage về việc gia đình 'cầu cứu' mất liên lạc với Thiện Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Thiện Nhân chuyển ra ngoài sống từ ngày 11/1 nhưng không cho gia đình biết địa chỉ. Thời gian đầu, người thân liên hệ được với Thiện Nhân một lần trong tuần và phải thông qua Ngân Trác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình mất hết liên lạc. "Tương lai của Nhân đang mở rộng. Em đang học Nhạc viện rồi đi hát. Bây giờ, mọi thứ đã chấm dứt. Từ khi ra ngoài, trang cá nhân của Nhân đăng tải những bài bán hàng online rồi làm kinh doanh, bỏ học. Tôi cam đoan những bài đăng đó không phải em gái viết. Những sự việc trên làm tôi không thể tưởng tượng được. Trước đây, gia đình luôn tạo điều kiện cho em học hành, chưa bao giờ bắt làm thêm việc gì" - anh cho hay.

Anh trai Thiện Nhân nói gia đình không phản đối chuyện yêu đương đồng giới. Nếu cả hai yêu đương thật lòng và sống vì nhau sẽ hoàn toàn ủng hộ. Vì thế, không có chuyện gia đình phản đối chuyện tình cảm nên Thiện Nhân bỏ ra ngoài sống.

"Cha mẹ tôi bây giờ rất sốc. Mẹ tôi khóc, vật vã từng ngày. Tôi cũng đau khổ, không ngủ được khi không liên lạc với em gái. Trước giờ Nhân vẫn là người yêu thương cha mẹ, lo lắng cho gia đình. Bây giờ nguyện vọng của gia đình là mong Nhân trở về" - anh Cầm chia sẻ.

Thiện Nhân bất ngờ lên tiếng làm rõ sự thật việc gia đình 'cầu cứu' vì mất liên lạc: 'Gia đình tôi đã nói sai sự thât!' - Ảnh 2
'Tình tin đồn' được gia đình Thiện Nhân cho rằng đã dẫn dắt giọng ca đi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin Thiện Nhân mất tích được đăng tải trên mạng xã hội đã gây bão dư luận. May mắn, sau đó, Dân trí đã liên lạc với Thiện Nhân qua điện thoại, cô cho biết những thông tin trên fanpage là "hoàn toàn sai sự thật". Cụ thể, Thiện Nhân nói: "Tôi muốn đính chính lại, những chuyện đăng trên fanpage hoàn toàn là sai sự thật, do anh và chị ruột của tôi viết. Tôi đã bị "xóa" khỏi fanpage Thiện Nhân hơn một năm rưỡi nay".

Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2014" cho biết cô chỉ mới cắt đứt liên lạc với gia đình cách đây hơn một tuần. Trước đó, cô cũng có nói với mẹ của mình nhờ anh chị trả fanpage lại, nếu không thì từ ngày 5/7, cô sẽ không liên lạc nữa.

"Tôi đã thông báo trước, không phải đùng đùng "mất tích". Gia đình tôi đã nói sai sự thật" - Thiện Nhân bức xúc.

Theo Thiện Nhân, vì có những mâu thuẫn chưa giải quyết được nên thời gian này, cô muốn được yên tĩnh để nhìn nhận lại mọi chuyện. Nữ ca sĩ cho biết, từ khi đoạt giải Quán quân tại "The Voice Kids 2014", cô đã hết mực chăm lo cho gia đình.

Thiện Nhân bất ngờ lên tiếng làm rõ sự thật việc gia đình 'cầu cứu' vì mất liên lạc: 'Gia đình tôi đã nói sai sự thât!' - Ảnh 3
Thiện Nhân khẳng định những gì gia đình cô nói đều là sự thật - Ảnh: Internet

Đồng thời, giọng ca sinh năm 2002 cũng xác nhận, nửa năm trước, cô có dắt bạn của mình (tên N.) về ra mắt gia đình. Cô cho rằng vì tôn trọng gia đình nên muốn công khai chuyện tình cảm và không hề giấu giếm. Tuy nhiên, gia đình đã phản ứng dữ dội.

"Họ phản ứng quyết liệt, gay gắt. Tôi và bạn tôi phải nói là suy sụp. Chúng tôi đều tôn trọng gia đình, không hề lén lút. Tôi cũng đã hơn 18 tuổi, biết mình đang làm gì" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Thiện Nhân cũng nói thêm: "Tôi nghĩ mình cứ bình yên mà sống, tạm ngừng con đường ca hát. Sau khi hoàn thiện bản thân, tôi sẽ quay trở lại với âm nhạc. Thế nhưng, gia đình đang hủy hoại con đường của tôi".

Quán quân "The Voice Kids 2014" cho biết, hiện cô đang sống với bạn, khi nào cảm thấy thích hợp sẽ cung cấp địa chỉ cho gia đình. Về vấn đề fanpage, cô chưa từng nhờ ai can thiệp để lấy lại vì muốn chính mình sẽ lấy lại "thứ thuộc về mình".

Hiện, vụ việc của Thiện Nhân vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Quán quân Thiện Nhân mất liên lạc, gia đình cầu cứu tìm con trở về

Quán quân Thiện Nhân mất liên lạc, gia đình cầu cứu tìm con trở về

Gia đình Thiện Nhân cho biết, thời gian gần đây nữ ca sĩ có quen một người và có nhiều sự thay đổi. Cô dọn ra khỏi nhà vào ngày 11/1 và gần đây mất liên lạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiện Nhân Thiện Nhân mất tích Thiện Nhân mất liên lạc

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An