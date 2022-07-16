"Gần đây, gia đình không biết Nhân ở đâu, cuộc sống thế nào. Hiện tại, Nhân có sao không. Người thân rất lo lắng. Những ai yêu thương Nhân và biết Nhân ở đâu xin liên lạc về cho gia đình" - anh trai của Thiện Nhân chia sẻ.

Ngày 15/7 vừa qua, trên fanpage Facebook của ca sĩ Thiện Nhân bất ngờ xuất hiện bài đăng với nội dung "gia đình cầu cứu vì mất liên lạc với Thiện Nhân". Trao đổi với Zingnews, anh Nguyễn Cầm - anh trai của ca sĩ Thiện Nhân cho biết, hiện gia đình đang rất lo lắng khi không thể liên lạc được với cô trong thời gian gần đây. Vì thế, gia đình của Thiện Nhân đang nhờ sự giúp đỡ, vào cuộc của cơ quan chức năng để đưa nữ ca sĩ trở về nhà.

Sau đó, Thiện Nhân chuyển ra ngoài sống từ ngày 11/1 nhưng không cho gia đình biết địa chỉ. Thời gian đầu, người thân liên hệ được với Thiện Nhân một lần trong tuần và phải thông qua Ngân Trác. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gia đình mất hết liên lạc. "Tương lai của Nhân đang mở rộng. Em đang học Nhạc viện rồi đi hát. Bây giờ, mọi thứ đã chấm dứt. Từ khi ra ngoài, trang cá nhân của Nhân đăng tải những bài bán hàng online rồi làm kinh doanh, bỏ học. Tôi cam đoan những bài đăng đó không phải em gái viết. Những sự việc trên làm tôi không thể tưởng tượng được. Trước đây, gia đình luôn tạo điều kiện cho em học hành, chưa bao giờ bắt làm thêm việc gì" - anh cho hay.

Anh Nguyễn Cầm kể lại đầu năm nay, một người có tên là Ngân Trác liên lạc với Thiện Nhân và rủ nữ ca sĩ đi cà phê. Ban đầu, gia đình nghĩ đây là một người hâm mộ lâu năm của Thiện Nhân nên không cảnh giác. Anh trai của Thiện Nhân cho biết thêm: "Sau buổi đi chơi đó, khi trở về, Nhân hoàn toàn thay đổi về tâm tính. Không biết Ngân Trác đã làm gì và tác động như thế nào đến Nhân. Nhân đột ngột chuyển ra ngoài ở cùng Ngân Trác. Gia đình lúc đó hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người ra sức ngăn cản nhưng Nhân không nghe".

Anh trai Thiện Nhân nói gia đình không phản đối chuyện yêu đương đồng giới. Nếu cả hai yêu đương thật lòng và sống vì nhau sẽ hoàn toàn ủng hộ. Vì thế, không có chuyện gia đình phản đối chuyện tình cảm nên Thiện Nhân bỏ ra ngoài sống.

"Cha mẹ tôi bây giờ rất sốc. Mẹ tôi khóc, vật vã từng ngày. Tôi cũng đau khổ, không ngủ được khi không liên lạc với em gái. Trước giờ Nhân vẫn là người yêu thương cha mẹ, lo lắng cho gia đình. Bây giờ nguyện vọng của gia đình là mong Nhân trở về" - anh Cầm chia sẻ.

'Tình tin đồn' được gia đình Thiện Nhân cho rằng đã dẫn dắt giọng ca đi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin Thiện Nhân mất tích được đăng tải trên mạng xã hội đã gây bão dư luận. May mắn, sau đó, Dân trí đã liên lạc với Thiện Nhân qua điện thoại, cô cho biết những thông tin trên fanpage là "hoàn toàn sai sự thật". Cụ thể, Thiện Nhân nói: "Tôi muốn đính chính lại, những chuyện đăng trên fanpage hoàn toàn là sai sự thật, do anh và chị ruột của tôi viết. Tôi đã bị "xóa" khỏi fanpage Thiện Nhân hơn một năm rưỡi nay".

Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2014" cho biết cô chỉ mới cắt đứt liên lạc với gia đình cách đây hơn một tuần. Trước đó, cô cũng có nói với mẹ của mình nhờ anh chị trả fanpage lại, nếu không thì từ ngày 5/7, cô sẽ không liên lạc nữa.

"Tôi đã thông báo trước, không phải đùng đùng "mất tích". Gia đình tôi đã nói sai sự thật" - Thiện Nhân bức xúc.

Theo Thiện Nhân, vì có những mâu thuẫn chưa giải quyết được nên thời gian này, cô muốn được yên tĩnh để nhìn nhận lại mọi chuyện. Nữ ca sĩ cho biết, từ khi đoạt giải Quán quân tại "The Voice Kids 2014", cô đã hết mực chăm lo cho gia đình.

Thiện Nhân khẳng định những gì gia đình cô nói đều là sự thật - Ảnh: Internet

Đồng thời, giọng ca sinh năm 2002 cũng xác nhận, nửa năm trước, cô có dắt bạn của mình (tên N.) về ra mắt gia đình. Cô cho rằng vì tôn trọng gia đình nên muốn công khai chuyện tình cảm và không hề giấu giếm. Tuy nhiên, gia đình đã phản ứng dữ dội.

"Họ phản ứng quyết liệt, gay gắt. Tôi và bạn tôi phải nói là suy sụp. Chúng tôi đều tôn trọng gia đình, không hề lén lút. Tôi cũng đã hơn 18 tuổi, biết mình đang làm gì" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Thiện Nhân cũng nói thêm: "Tôi nghĩ mình cứ bình yên mà sống, tạm ngừng con đường ca hát. Sau khi hoàn thiện bản thân, tôi sẽ quay trở lại với âm nhạc. Thế nhưng, gia đình đang hủy hoại con đường của tôi".

Quán quân "The Voice Kids 2014" cho biết, hiện cô đang sống với bạn, khi nào cảm thấy thích hợp sẽ cung cấp địa chỉ cho gia đình. Về vấn đề fanpage, cô chưa từng nhờ ai can thiệp để lấy lại vì muốn chính mình sẽ lấy lại "thứ thuộc về mình".

Hiện, vụ việc của Thiện Nhân vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.