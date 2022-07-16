Vụ gia đình Thiện Nhân báo mất liên lạc với con: Nữ ca sĩ livestream, tố bị gia đình đánh đập phải nhập viện, một mình gồng gánh nuôi cả nhà

Hậu trường 16/07/2022 12:37

Sự việc liên quan đến quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 đang nhận được quan tâm từ dư luận.

Tối 15/7, mạng xã hội xôn xao khi fanpage có "tích xanh" (dấu xác thực của Facebook) với hơn 700.000 người theo dõi của "giọng ca nhí" Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ đăng bài cho hay gia đình đã không còn liên lạc được với cô và đang rất lo lắng. 

Theo nội dung bài đăng, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 đã dọn ra ngoài từ ngày 11/1 và không cho gia đình biết địa chỉ. Thời gian đầu, người thân còn có thể liên lạc với cô một lần mỗi tuần, thông qua một người khác nhưng gần đây thì mất liên lạc.

Vì vậy, gia đình kêu gọi cộng đồng mạng và những người yêu thương, theo dõi Thiện Nhân có tin tức gì thì liên lạc với người nhà. Vụ việc lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, khiến nhiều người không khỏi hoang mang.  

Vụ gia đình Thiện Nhân báo mất liên lạc với con: Nữ ca sĩ livestream, tố bị gia đình đánh đập phải nhập viện, một mình gồng gánh nuôi cả nhà - Ảnh 1
Tối 15/7, gia đình Thiện Nhân thông báo mất liên lạc với con gái. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi phản hồi này được lan tỏa khắp các trạng mạng xã hội, Thiện Nhân đã chính thức lên tiếng thông qua livestream, lúc 11 giờ trưa ngày 16/7. 

Xuất hiện trên sóng livestream, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cho rằng, những thông tin mà gia đình cô đăng tải trên fanpage là "hoàn toàn sai sự thật". "Tôi muốn đính chính lại, những chuyện đăng trên fanpage hoàn toàn là sai sự thật, do anh và chị ruột của tôi viết. Tôi đã bị 'xóa' khỏi fanpage Thiện Nhân hơn một năm rưỡi nay", cô nói. 

Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2014" cho biết cô chỉ mới cắt đứt liên lạc với gia đình cách đây hơn một tuần. Trước đó, cô cũng có nói với mẹ của mình nhờ anh chị trả fanpage lại, nếu không thì từ ngày 5/7, cô sẽ không liên lạc nữa.

Vụ gia đình Thiện Nhân báo mất liên lạc với con: Nữ ca sĩ livestream, tố bị gia đình đánh đập phải nhập viện, một mình gồng gánh nuôi cả nhà - Ảnh 2
Thiện Nhân và bạn trong livestream trưa nay (16/7). Ảnh: Chụp màn hình

Khi nói chuyện trên sóng livestream, học trò Cẩm Ly không giấu được xúc động, cô vừa kể vừa bật khóc. Theo Thiện Nhân, trong suốt 8 năm qua cô là người gồng gánh nuôi gia đình. Nữ ca sĩ nói trên livestream rằng, hai anh chị ruột của cô không có việc làm. Kể từ khi đăng quang Giọng hát Việt nhí lúc 12 tuổi, nữ ca sĩ đã bươn chải để cáng đáng mọi thứ trong nhà. 

Thiện Nhân đồng thời tiết lộ "sốc", nữ ca sĩ từng bị chị gái tát vào mặt đến sùi bọt mép và phải nhập viện. Cô còn cho biết thêm, anh trai lớn có lần đấm vào mặt cô chỉ vì không hài lòng lời nói. 

Giọng ca sinh năm 2002 cũng xác nhận, gần nửa năm trước, cô có dắt bạn của mình (tên N.) về ra mắt gia đình. Cô cho rằng vì tôn trọng gia đình nên muốn công khai chuyện tình cảm và không hề giấu giếm. Tuy nhiên, gia đình đã phản ứng dữ dội.

"Họ phản ứng quyết liệt, gay gắt. Tôi và bạn tôi phải nói là suy sụp. Chúng tôi đều tôn trọng gia đình, không hề lén lút. Tôi cũng đã lớn rồi, biết mình đang làm gì", nữ ca sĩ chia sẻ.

Thiện Nhân cho rằng, chính cách hành xử của gia đình đã hủy hoại con đường đi và tương lai của cô.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cho biết, hiện cô đang sống với bạn. Đồng thời bênh vực người bạn này trước những lời tố từ phía gia đình nữ ca sĩ. 

Trước những thông tin của Thiện Nhân trên sóng livestream, phía gia đình nữ ca sĩ vẫn chưa có phản hồi. 

 

Quán quân Thiện Nhân mất liên lạc, gia đình cầu cứu tìm con trở về

Quán quân Thiện Nhân mất liên lạc, gia đình cầu cứu tìm con trở về

Gia đình Thiện Nhân cho biết, thời gian gần đây nữ ca sĩ có quen một người và có nhiều sự thay đổi. Cô dọn ra khỏi nhà vào ngày 11/1 và gần đây mất liên lạc.

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