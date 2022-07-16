Con gái Tăng Thanh Hà gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội, góc nghiêng gương mặt gây chú ý

Hậu trường 16/07/2022 09:21

Mới 5 tuổi, nhưng ái nữ nhà Hà Tăng đã sở hữu đôi chân dài ấn tượng và góc nghiêng cũng rất "xịn xò".

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ đăng tải khoảnh khắc ông xã mình đang chơi đùa bên con gái. Có thể thấy, trong khung ảnh hiếm hoi này, 2 cha con đã thể hiện độ năng động và đam mê với thể thao.

Con gái Tăng Thanh Hà gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội, góc nghiêng gương mặt gây chú ý - Ảnh 1
Tăng Thanh Hà đăng ảnh chồng và con gái 5 tuổi. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, đôi chân dài miên man, thẳng tắp cùng với góc nghiêng đầy xinh xắn của con gái Tăng Thanh Hà đã lập tức chiếm trọn spotlight. Nhờ được chăm sóc khoa học, nên bé Chloe Nguyễn dù chỉ mới 5 tuổi nhưng đã cao vượt bậc so với bạn bè cùng trang lứa. 

Không ít người nhận xét rằng, vóc dáng hiện tại của con gái Tăng Thanh Hà trông khá giống với nàng "ngọc nữ màn ảnh" khi còn nhỏ. Có thể thấy, trong tương lai, con gái Tăng Thanh Hà sẽ sở hữu vóc dáng đẹp không kém gì người mẹ nổi tiếng của cô bé.

Bức ảnh sau khi được Tăng Thanh Hà đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời tấm tắc về chiều cao vượt cao, nhiều người cũng dành lời khen về sự năng động của cô bé Chloe. 

Con gái Tăng Thanh Hà gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội, góc nghiêng gương mặt gây chú ý - Ảnh 2

 

Con gái Tăng Thanh Hà gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội, góc nghiêng gương mặt gây chú ý - Ảnh 3
Tăng Thanh Hà chưa một lần lộ diện gương mặt các con, nhưng thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh hoạt động hàng ngày của các bé. Ảnh: IGNV

Được biết ái nữ nhà Hà Tăng còn có khả năng nói ngoại ngữ lưu loát, ham học hỏi và biết tự chơi một mình mà không làm phiền bố mẹ. 

Con gái Tăng Thanh Hà gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội, góc nghiêng gương mặt gây chú ý - Ảnh 4
"Ngọc nữ" một thời của màn ảnh Việt đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên "chồng giàu, con ngoan". Ảnh: FBNV

Tăng Thanh Hà kín tiếng về cuộc sống riêng. Từ ngày về làm dâu nhà đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn năm 2012, cô ít hoạt động nghệ thuật và chuyển hướng sang kinh doanh. Cô hạ sinh 3 người con cùng chồng đại gia và tập trung vún vén tổ ấm nhỏ.

Cuộc sống bình yên bên cạnh chồng con của Tăng Thanh Hà được nhiều người ngưỡng mộ. Ở độ tuổi 36, nữ diễn viên sở hữu vóc dáng vạn người mê. Không cần những trang phục hở hang, Tăng Thanh Hà vẫn ghi điểm nhờ thần thái sang trọng, thu hút người đối diện. Dù không tham gia dự án điện ảnh mới trong suốt 10 năm kể từ phim Mỹ nhân kế, cô vẫn được công chúng yêu mến, quan tâm.

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lộ dấu hiệu lão hóa với nhiều nếp nhăn quanh mắt, nhưng vẫn được khen ngợi vì điều này

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lộ dấu hiệu lão hóa với nhiều nếp nhăn quanh mắt, nhưng vẫn được khen ngợi vì điều này

Tăng Thanh Hà không chỉnh sửa ảnh để che giấu khuyết điểm gương mặt. Khán giả nhận thấy nữ diễn viên lão hóa nhanh ở tuổi 36.

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn con gái Tăng Thanh Hà

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