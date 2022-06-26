'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà lộ dấu hiệu lão hóa với nhiều nếp nhăn quanh mắt, nhưng vẫn được khen ngợi vì điều này

Tuy nhiên dù là “ngọc nữ” thì Tăng Thanh Hà vẫn không tránh được dấu hiệu tuổi tác. Cụ thể mới đây, "cô Trúc" đã đăng ảnh bên đàn chị Thân Thúy Hà và để lộ khuyết điểm gương mặt. Trong những bức ảnh chụp cận mặt này, khán giả thấy rõ dấu hiệu lão hóa của Hà Tăng với hàng loạt nếp nhăn quanh mắt.

Đối với nhiều khán giả, "ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn chưa ai có thể qua được Tăng Thanh Hà . Người con gái gốc Tiền Giang với gương mặt đẹp trời cho, cùng nụ cười tỏa nắng từng một thời làm mê mẩn nhiều con tim. Hiện tại, dù đã rời xa showbiz và trải qua 3 lần sinh nở nhưng khán giả vẫn rất yêu mến vẻ đẹp của Tăng Thanh Hà.

Trước khoảnh khắc trên của Tăng Thanh Hà nhiều người cho rằng vì đã qua 3 lần sinh nở cộng thêm luôn bận rộn với sự nghiệp kinh doanh nên nàng "ngọc nữ" khó tránh khỏi dấu hiệu của tuổi tác. Tuy nhiên điều này cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều tới nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân top đầu Vbiz của Tăng Thanh Hà.

Nhiều người thậm chí còn ngưỡng mộ Hà Tăng khi yêu mọi thứ trên cơ thể, dù đó khuyết điểm. Nữ diễn viên có thể nhờ đến công nghệ chỉnh sửa để có được bức ảnh lung linh hơn, nhưng cô vẫn tự tin khoe ảnh gốc và vui vẻ với điều này. Mặt khác với gia thế của mình, Tăng Thanh Hà đủ sức để căn thiệp thẩm mỹ thường xuyên nhằm níu giữ thanh xuân, song cô vẫn chọn cách thuận theo quy luật thời gian.

Dân mạng bình luận về hình ảnh mới nhất của Hà Tăng. Ảnh: Chụp màn hình

Trang điểm nhẹ nhàng, mỏng manh, vẻ đẹp của mỹ nhân sinh năm 1986 vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Ảnh: Internet

Với những đường nét sắc sảo, thanh tú, Hà Tăng là một trong những mỹ nhân Việt hiếm hoi sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng" hoàn hảo.

Không những vậy, người đẹp gốc Tiền Giang còn nổi tiếng là người yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, nói không với dao kéo và bất cứ phương pháp thẩm mỹ nào. Rời xa ánh hào quang của showbiz nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà vẫn luôn là một đại mỹ nhân khó ai vượt qua của Vbiz bởi nhan sắc được ví như báu vật.

Đến hiện tại, đẳng cấp "ngọc nữ" của cô trong làng giải trí Việt khó ai có thể vượt qua. Ảnh: Internet

Từ khi lên xe hoa với chồng đại gia, Tăng Thanh Hà ít xuất hiện hẳn trong các sự kiện giải trí cũng như tham gia các hoạt động nghệ thuật, tuy nhiên tên tuổi của cô vẫn luôn được nhiều người quan tâm và chú ý.

Mặc dù cuộc sống bận rộn từ việc kinh doanh đến chăm lo cho gia đình, thế nhưng Hà Tăng vẫn rất chú trọng trong việc giữ dáng bằng việc xây dựng lối sống khoa học, từ chế độ ăn uống hợp lý cho đến chăm chỉ luyện tập.