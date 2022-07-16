Nhật Kim Anh nhập viện phải thở bình oxy, sức khỏe hiện tại khiến nhiều người lo lắng

Hậu trường 16/07/2022 10:04

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Kim Anh nhập viện cấp cứu. Tình hình sức khỏe của nữ diễn viên đang là vấn đề đáng quan ngại.

Vào tối ngày 15/7, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh đã gây hoang mang khi bất ngờ đăng tải hình ảnh mình đang nằm trên giường bệnh. Không chỉ vậy, cô còn phải mang theo ống thở oxy khiến người hâm mộ lo lắng. Bên cạnh đó, thần thái của Nhật Kim Anh trông cũng rất mệt mỏi, thiếu sức sống, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn hẳn so với thường ngày.

Nhật Kim Anh nhập viện phải thở bình oxy, sức khỏe hiện tại khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1
Nhật Kim Anh thở bình oxy, hình ảnh khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: FBNV

Được biết, Nhật Kim Anh vừa trải qua cơn sốt cao. Dưới phần bình luận, nhiều người hỏi han tình hình hiện tại của nữ diễn viên, khuyên cô không nên làm việc quá sức.

Dù đang phải tịnh dưỡng, nữ ca sĩ vẫn trả lời tất cả mọi người với một thái độ vô cùng lạc quan và vui vẻ. Hiện tại, tình hình sức khỏe của Nhật Kim Anh cũng đang là vấn đề được quan tâm hơn bao giờ hết. Trước đó Nhật Kim Anh cũng nhập viện vì bị suy nhược cơ thể, đau dạ dày...

Nhật Kim Anh nhập viện phải thở bình oxy, sức khỏe hiện tại khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2
Nữ diễn viên và chồng cũ trong lần hội ngộ gần đây. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Nhật Kim Anh và chồng cũ hội ngộ để dự lễ tổng kết năm học của con trai. Sau nhiều năm đấu tố căng thẳng, cả hai quyết định dừng lại vì không muốn làm tổn thương quý tử. Diễn viên Tiếng sét trong mưa nhường quyền nuôi con cho cho chồng cũ và gia đình nhà nội. 

Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên, nữ diễn viên cho biết cô đã thức tỉnh vì câu nói xé lòng của con trai: "Hôm đó, tôi gọi điện thoại cho con. Sau khi 2 mẹ con nói chuyện, tôi và anh Lộc trao đổi việc cho con ở Cần Thơ hay Sài Gòn. Bất chợt, cu Tin hét lên: 'Ba mẹ đừng giành con nữa. Con mệt lắm rồi'.

Có thể, con hiểu chuyện và biết suy nghĩ hơn tuổi lên 7. Sau khi nghe con nói như vậy, tôi nhắn tin cho Lộc, nói tôi không muốn kiện tiếp: 'Em để anh nuôi con. Con tiếp tục sống với ba và ông bà nội, đi học ở Cần Thơ cũng được, chỉ cần anh tạo điều kiện cho 2 mẹ con gặp nhau'".

Chồng cũ nữ ca sĩ không còn cấm cô gặp anh, anh chủ động nhắn tin hỏi Nhật Kim Anh về dự lễ bế giảng của con, cũng như cho cô được đưa bé đi chơi riêng.

 

Nhật Kim Anh tôn trọng quyết định của chồng cũ, nhắn tin hỏi anh trước khi về thăm con. Đầu tháng 8 tới, cả hai sẽ cùng đưa con đi du lịch Singapore và Malaysia để thưởng cho thành tích học tốt của bé.

 

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